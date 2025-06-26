Midyat’ta virajı alamayan otomobil takla attı: 2 yaralı

Mardin’in Midyat ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü virajı alamayarak takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Midyat ve Batman’ın Gercüş ilçesi arasındaki kara yolunda otomobil sürücüsü, virajı alamayarak tarlaya yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Midyat Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.