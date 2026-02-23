Migros Bir Alana Bir Hediye Kampanyası: Migros 22-28 Şubat 1 Alana 1 Bedava Ürün Listesi

Migros Bir Alana Bir Hediye Kampanyası 22-28 Şubat tarihleri arasında müşterilerle buluşuyor. Aynı üründen 1 alana 1 hediye fırsatı sunan kampanya kapsamında birçok kategoride avantajlı alışveriş imkânı sağlanıyor. Migros 1 alana 1 bedava ürün listesi özellikle evcil hayvan sahipleri, kırtasiye alışverişi yapanlar ve temel gıda ürünlerinde tasarruf etmek isteyenler tarafından yakından takip ediliyor.

Peki Migros 22-28 Şubat kampanya detayları neler? Hangi ürünlerde 1 alana 1 bedava fırsatı var? İşte kategori kategori güncel kampanya listesi…

MİGROS 22-28 ŞUBAT 1 ALANA 1 BEDAVA KAMPANYASI DETAYLARI

Migros mağazalarında geçerli olan kampanya belirli tarihler arasında ve seçili kategorilerde uygulanıyor. Kampanya kapsamında aynı üründen bir adet satın alan müşterilere ikinci ürün hediye ediliyor.

22 - 24 Şubat Kampanyalı Ürünler

Evcil hayvan mama ve aksesuarları

Kağıt mendiller

22-24 Şubat tarihleri arasında evcil hayvan mama ve aksesuarlarında ve kağıt mendillerde 1 alana 1 hediye fırsatı Migros mağazalarında geçerli olacak.

22 - 23 Şubat Kampanyalı Ürünler

Paketli zeytinler

22-23 Şubat tarihleri arasında paketli zeytinlerde aynı üründen 1 alana 1 hediye kampanyası uygulanacak.

22 - 28 Şubat Kampanyalı Ürünler

Kırtasiye ürünleri

22-28 Şubat tarihleri boyunca kırtasiye ürünlerinde 1 alana 1 bedava fırsatı devam edecek. Özellikle okul ve ofis alışverişi yapanlar için avantajlı bir dönem sunuluyor.

23 - 24 Şubat Kampanyalı Ürünler

Margarinler

23-24 Şubat tarihlerinde margarinlerde aynı üründen 1 alana 1 hediye kampanyası Migros mağazalarında geçerli olacak.

KAMPANYA TAKVİMİ TABLOSU

Tarih Kategori Kampanya 22 - 24 Şubat Evcil hayvan mama ve aksesuarları 1 Alana 1 Hediye 22 - 24 Şubat Kağıt mendiller 1 Alana 1 Hediye 22 - 23 Şubat Paketli zeytinler 1 Alana 1 Hediye 22 - 28 Şubat Kırtasiye ürünleri 1 Alana 1 Hediye 23 - 24 Şubat Margarinler 1 Alana 1 Hediye

MİGROS 1 ALANA 1 BEDAVA KAMPANYASI NASIL UYGULANIYOR?

Kampanya kapsamında belirtilen tarihler arasında ilgili kategorilerde aynı üründen iki adet alan müşteriler, bir ürün bedeli ödeyerek ikinci ürünü hediye olarak alabiliyor. Kampanya Migros mağazalarında geçerli olup seçili ürünlerle sınırlı olarak uygulanıyor.

Migros Bir Alana Bir Hediye Kampanyası hangi tarihler arasında geçerli?

Kampanya 22-28 Şubat tarihleri arasında, ürün kategorisine göre değişen günlerde geçerli.

22-24 Şubat tarihleri arasında hangi ürünlerde 1 alana 1 bedava var?

Evcil hayvan mama ve aksesuarları ile kağıt mendillerde kampanya uygulanıyor.

22-23 Şubat Migros kampanyasında hangi ürünler var?

Paketli zeytinlerde 1 alana 1 hediye fırsatı bulunuyor.

Kırtasiye ürünlerinde kampanya ne zamana kadar sürüyor?

Kırtasiye ürünlerinde 1 alana 1 bedava kampanyası 22-28 Şubat tarihleri arasında geçerli.

Margarinlerde 1 alana 1 bedava hangi günlerde?

Margarinlerde kampanya 23-24 Şubat tarihlerinde uygulanıyor.