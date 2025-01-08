Migros Cin Fiyatları 2025: Migros Beefeater, Tanqueray, Gilbey's, Gordon's, Cork Fiyatları

Migros Cin Fiyatları 2025 | Yurttaşlar 1 Ocak'ta gelen ÖTV ve KDV zamları sonrası Migros Beefeater, Tanqueray, Gilbey's, Gordon's fiyatları araştırması yapıyor. Cin fiyatlarına gelen zammın ardından Migros da etiketlerini yenileyerek Cin fiyatları listesini yeniledi. Peki, 2025 yılına ait en güncel Cin fiyatları ne kadar? Migros Gordon's cin fiyatları ne kadar? Tanqueray cin fiyatları ne kadar? Gilbey's cin fiyatları ne kadar? Beefeater cin fiyatları ne kadar? Bombay Sapphire cin fiyatları ne kadar? Cork cin fiyatları ne kadar? İşte 2025 yılı için en güncel Cin fiyatları...

MİGROS CİN FİYATLARI 2025

Her yıl ocak ve temmuz olmak üzere alkollü içkideki özel tüketim vergisi (ÖTV) iki kere zamlanıyor. Migros Cin fiyatları 2025 güncel listesinde başta Beefeater, Tanqueray, Gilbey's, Gordon's olmak üzere tüm Cin fiyatlarını bulabilirsiniz.

MİGROS GORDON'S CİN FİYATLARI

35'lik Gordon's Dry Cin: 550 TL

50lik Gordon's Dry Cin: 775 TL

70'lik Gordon's Dry Cin: 995 TL

100'lük Gordon's Dry Cin: 1.350 TL

70'lik Gordon's Sicilian Lemon Cin: 995 TL

70'lik Gordon's Premium Pink Cin: 995 TL

08.01.2025 tarihinde güncellenmiştir.

MİGROS GİLBEY'S CİN FİYATLARI:

35'lik Gilbey’s Cin: 435 TL

50'lik Gilbey’s Cin: 615 TL

70'lik Gilbey’s Cin: 825 TL

100'lük Gilbey’s Cin: 1.125 TL

08.01.2025 tarihinde güncellenmiştir.

MİGROS TANQUERAY CİN FİYATLARI:

70'lik Tanqueray No. Ten Cin: 1.950 TL

70'lik Tanqueray London Dry Cin: 1.350 TL

70'lik Tanqueray Flor De Sevillia Cin: 1.450 TL

08.01.2025 tarihinde güncellenmiştir.

MİGROS CİN ADALİN FİYATLARI

35'lik Adalin Cin: 299 TL

70'lik Adalin Cin: 559 TL

08.01.2025 tarihinde güncellenmiştir.

MİGROS BOMBAY SAPHİRE CİN FİYATLARI

70'lik Bombay Saphire Cin: 1.525 TL

Cin: 1.525 TL 100'lük Bombay Saphire Cin: 2.295 TL

Cin: 2.295 TL 70'lik Bombay Saphire Premier Cru Cin: 2.295 TL

Cin: 2.295 TL 70'lik Bombay Saphire Star Of Oxley Dry Cin: 2.700 TL

08.01.2025 tarihinde güncellenmiştir.

MİGROS BEEFEATER CİN FİYATLARI

35'lik Beefeater Cin: 600 TL

50'lik Beefeater Cin: 885 TL

70'lik Beefeater Cin: 1.150 TL

100'lük Beefeater Cin: 1.550 TL

70'lik Beefeater Pink Cin: 1.150 TL

70'lik Beefeater Blood Orange Cin: 1.150 TL

08.01.2025 tarihinde güncellenmiştir.

MİGROS CORK CİN FİYATLARI

35'lik Cork Cin: 435 TL

50'lik Cork Cin: 620 TL

70'lik Cork Cin: 825 TL

100'lük Cork Cin: 1.150 TL

08.01.2025 tarihinde güncellenmiştir.