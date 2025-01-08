Migros Cin Fiyatları 2025: Migros Beefeater, Tanqueray, Gilbey's, Gordon's, Cork Fiyatları
1 Ocak'ta gelen zammın ardından Migros Cin fiyatları ne kadar oldu? Migros En ucuz Cin kaç TL? Gordon's cin fiyatları ne kadar? Tanqueray cin fiyatları ne kadar? Gilbey's cin fiyatları ne kadar? Beefeater cin fiyatları ne kadar? Bombay Sapphire cin fiyatları ne kadar? Cork cin fiyatları ne kadar? Migros'ta 2025 yılında 35’lik, 50’lik ve 70’lik Cin fiyatı ne kadar soruları yurttaşlar tarafından araştırılıyor. İşte Migros Cin fiyatlarında 2025’ün güncel zamlı listesi...
Migros Cin Fiyatları 2025 | Yurttaşlar 1 Ocak'ta gelen ÖTV ve KDV zamları sonrası Migros Beefeater, Tanqueray, Gilbey's, Gordon's fiyatları araştırması yapıyor. Cin fiyatlarına gelen zammın ardından Migros da etiketlerini yenileyerek Cin fiyatları listesini yeniledi. Peki, 2025 yılına ait en güncel Cin fiyatları ne kadar? Migros Gordon's cin fiyatları ne kadar? Tanqueray cin fiyatları ne kadar? Gilbey's cin fiyatları ne kadar? Beefeater cin fiyatları ne kadar? Bombay Sapphire cin fiyatları ne kadar? Cork cin fiyatları ne kadar? İşte 2025 yılı için en güncel Cin fiyatları...
MİGROS CİN FİYATLARI 2025
Her yıl ocak ve temmuz olmak üzere alkollü içkideki özel tüketim vergisi (ÖTV) iki kere zamlanıyor. Migros Cin fiyatları 2025 güncel listesinde başta Beefeater, Tanqueray, Gilbey's, Gordon's olmak üzere tüm Cin fiyatlarını bulabilirsiniz.
MİGROS GORDON'S CİN FİYATLARI
- 35'lik Gordon's Dry Cin: 550 TL
- 50lik Gordon's Dry Cin: 775 TL
- 70'lik Gordon's Dry Cin: 995 TL
- 100'lük Gordon's Dry Cin: 1.350 TL
- 70'lik Gordon's Sicilian Lemon Cin: 995 TL
- 70'lik Gordon's Premium Pink Cin: 995 TL
08.01.2025 tarihinde güncellenmiştir.
MİGROS GİLBEY'S CİN FİYATLARI:
- 35'lik Gilbey’s Cin: 435 TL
- 50'lik Gilbey’s Cin: 615 TL
- 70'lik Gilbey’s Cin: 825 TL
- 100'lük Gilbey’s Cin: 1.125 TL
08.01.2025 tarihinde güncellenmiştir.
MİGROS TANQUERAY CİN FİYATLARI:
- 70'lik Tanqueray No. Ten Cin: 1.950 TL
- 70'lik Tanqueray London Dry Cin: 1.350 TL
- 70'lik Tanqueray Flor De Sevillia Cin: 1.450 TL
08.01.2025 tarihinde güncellenmiştir.
MİGROS CİN ADALİN FİYATLARI
- 35'lik Adalin Cin: 299 TL
- 70'lik Adalin Cin: 559 TL
08.01.2025 tarihinde güncellenmiştir.
MİGROS BOMBAY SAPHİRE CİN FİYATLARI
- 70'lik Bombay Saphire Cin: 1.525 TL
- 100'lük Bombay Saphire Cin: 2.295 TL
- 70'lik Bombay Saphire Premier Cru Cin: 2.295 TL
- 70'lik Bombay Saphire Star Of Oxley Dry Cin: 2.700 TL
08.01.2025 tarihinde güncellenmiştir.
MİGROS BEEFEATER CİN FİYATLARI
- 35'lik Beefeater Cin: 600 TL
- 50'lik Beefeater Cin: 885 TL
- 70'lik Beefeater Cin: 1.150 TL
- 100'lük Beefeater Cin: 1.550 TL
- 70'lik Beefeater Pink Cin: 1.150 TL
- 70'lik Beefeater Blood Orange Cin: 1.150 TL
08.01.2025 tarihinde güncellenmiştir.
MİGROS CORK CİN FİYATLARI
- 35'lik Cork Cin: 435 TL
- 50'lik Cork Cin: 620 TL
- 70'lik Cork Cin: 825 TL
- 100'lük Cork Cin: 1.150 TL
08.01.2025 tarihinde güncellenmiştir.