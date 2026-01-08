Migros Cin Fiyatları 2026: Migros Beefeater, Tanqueray, Gilbey's, Gordon's, Cork Fiyatları

Migros Cin Fiyatları 2026 | Yurttaşlar 1 Ocak'ta gelen ÖTV ve KDV zamları sonrası Migros Beefeater, Tanqueray, Gilbey's, Gordon's fiyatları araştırması yapıyor. Cin fiyatlarına gelen zammın ardından Migros da etiketlerini yenileyerek Cin fiyatları listesini yeniledi. Peki, 2026 yılına ait en güncel Cin fiyatları ne kadar? Migros Gordon's cin fiyatları ne kadar? Tanqueray cin fiyatları ne kadar? Gilbey's cin fiyatları ne kadar? Beefeater cin fiyatları ne kadar? Bombay Sapphire cin fiyatları ne kadar? Cork cin fiyatları ne kadar? İşte 2026 yılı için en güncel Cin fiyatları...

MİGROS CİN FİYATLARI 2026

Her yıl ocak ve temmuz olmak üzere alkollü içkideki özel tüketim vergisi (ÖTV) iki kere zamlanıyor. Migros Cin fiyatları 2026 güncel listesinde başta Beefeater, Tanqueray, Gilbey's, Gordon's olmak üzere tüm Cin fiyatlarını bulabilirsiniz.

Not: Burada yer alan bazı cin markaları Migros raflarında sonradan çıkarılmış olabilir.

MİGROS GORDON'S CİN FİYATLARI

35'lik Gordon's Dry Cin: 725 TL

50lik Gordon's Dry Cin: 995 TL

70'lik Gordon's Dry Cin: 1.225 TL

100'lük Gordon's Dry Cin: 1.625 TL

70'lik Gordon's Sicilian Lemon Cin: 1.225 TL

70'lik Gordon's Premium Pink Cin: 1.225 TL

08.01.2026 tarihinde güncellenmiştir.

MİGROS GİLBEY'S CİN FİYATLARI:

35'lik Gilbey’s Cin: 575 TL

50'lik Gilbey’s Cin: 775 TL

70'lik Gilbey’s Cin: 1.050 TL

100'lük Gilbey’s Cin: 1.450 TL

08.01.2026 tarihinde güncellenmiştir.

MİGROS TANQUERAY CİN FİYATLARI:

70'lik Tanqueray No. Ten Cin: 2.300 TL

70'lik Tanqueray London Dry Cin: 1.650 TL

70'lik Tanqueray Flor De Sevillia Cin: 1.750 TL

08.01.2026 tarihinde güncellenmiştir.

MİGROS BOMBAY SAPHİRE CİN FİYATLARI

70'lik Bombay Saphire Cin: 1.750 TL

175'lik Bombay Saphire Cin: 4.990 TL

70'lik Bombay Saphire Premier Cru Cin: 2.690 TL

10.07.2025 tarihinde güncellenmiştir.

MİGROS OXLEY CİN FİYATLARI

70'lik Oxley Cold Disilled Cin: 2.990 TL

10.07.2025 tarihinde güncellenmiştir.

MİGROS BEEFEATER CİN FİYATLARI

35'lik Beefeater Cin: 695 TL

50'lik Beefeater Cin: 1.050 TL

70'lik Beefeater Cin: 1.350 TL

100'lük Beefeater Cin: 1.800 TL

70'lik Beefeater Pink Cin: 1.350 TL

70'lik Beefeater Blood Orange Cin: 1.350 TL

07.07.2025 tarihinde güncellenmiştir.

MİGROS MALFY CİN FİYATLARI

70'lik Malfy Originale Cin: 1.950 TL

70'lik Malfy Rose Cin: 1.950 TL

70'lik Malfy Limone Cin: 1.950 TL

07.07.2025 tarihinde güncellenmiştir.

MİGROS CORK CİN FİYATLARI

35'lik Cork Cin: 525 TL

50'lik Cork Cin: 725 TL

70'lik Cork Cin: 975 TL

100'lük Cork Cin: 1.350 TL

07.07.2025 tarihinde güncellenmiştir.

MİGROS MONKEY 47 CİN FİYATLARI

50'lik Monkey 47: 2.000 TL

50'lik Monkey 47 Sloe Gin: 1.550 TL

07.07.2025 tarihinde güncellenmiştir.

MİGROS KESINGTON CİN FİYATLARI

70'lik Kesington Dry Cin: 1.200 TL

100'lük Kesington Dry Cin: 1.650 TL

70'lik Kesington Pink Cin: 1.300 TL

09.07.2025 tarihinde güncellenmiştir.

MİGROS STRANGE LUVE CİN FİYATLARI

70'lik Strange Luve Dry Cin: 1.600 TL

70'lik Strange Luve Dry Cin: 1.650 TL

09.07.2025 tarihinde güncellenmiştir.

MİGROS NESTVİLLE CİN

35'lik Nestville Cin: 585 TL

50'lik Nestville Cin: 830 TL

70'lik Nestville Cin: 1.075 TL

100'lük Nestville Cin: 1.450 TL

17.07.2025 tarihinde güncellenmiştir.

MİGROS CAORUNN CİN

70'lik Caorunn Small Batch Cin: 2.450 TL

17.07.2025 tarihinde güncellenmiştir.

MİGROS ASHMONT CİN

70'lik Ashmont Premium Cin: 2.450 TL

17.07.2025 tarihinde güncellenmiştir.

MİGROS ROKU JAPANESE CRAFT CİN

70'lik Roku Japanese Craft Cin: 2.495 TL

15.07.2025 tarihinde güncellenmiştir.

MİGROS SİPSMİTH LONDON DRY CİN

70'lik Sipsmith London Dry Cin: 2.795 TL

15.07.2025 tarihinde güncellenmiştir.

MİGROS LARİOS CİN

70'lik Larios Dry Cin: 1.150 TL

70'lik Larios 12: 1.350 TL

70'lik Larios Rose Cin: 1.350 TL

15.07.2025 tarihinde güncellenmiştir.

MİGROS STİRLİNG CİN

35'lik Stirling Cin: 595 TL

50'lik Stirling Cin: 895 TL

70'lik Stirling Cin: 1.095 TL

100'lük Stirling Cin: 1.495 TL

35'lik Stirling Pink Cin: 645 TL

50'lik Stirling Pink Cin: 945 TL

70'lik Stirling Pink Cin: 1.150 TL

100'lük Stirling Pink Cin: 1.595 TL

15.07.2025 tarihinde güncellenmiştir.

MİGROS FORDS CİN

70'lik Fords Cin: 2.100 TL

14.07.2025 tarihinde güncellenmiştir.

MİGROS GIN MARE

70'lik Gin Mare: 3.150 TL

70'lik Gin Mare Capri: 3.375 TL

14.07.2025 tarihinde güncellenmiştir.

MİGROS VOTANİKON CİN FİYATLARI

70'lik Votanikon: 1.890 TL

11.07.2025 tarihinde güncellenmiştir.