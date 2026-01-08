Migros Cin Fiyatları 2026: Migros Beefeater, Tanqueray, Gilbey's, Gordon's, Cork Fiyatları
1 Ocak'ta gelen zammın ardından Migros Cin fiyatları ne kadar oldu? Migros En ucuz Cin kaç TL? Gordon's cin fiyatları ne kadar? Tanqueray cin fiyatları ne kadar? Gilbey's cin fiyatları ne kadar? Beefeater cin fiyatları ne kadar? Bombay Sapphire cin fiyatları ne kadar? Cork cin fiyatları ne kadar? Migros'ta 2026 yılında 35’lik, 50’lik ve 70’lik Cin fiyatı ne kadar soruları yurttaşlar tarafından araştırılıyor. İşte Migros Cin fiyatlarında 2026’nın güncel zamlı listesi...
Migros Cin Fiyatları 2026 | Yurttaşlar 1 Ocak'ta gelen ÖTV ve KDV zamları sonrası Migros Beefeater, Tanqueray, Gilbey's, Gordon's fiyatları araştırması yapıyor. Cin fiyatlarına gelen zammın ardından Migros da etiketlerini yenileyerek Cin fiyatları listesini yeniledi. Peki, 2026 yılına ait en güncel Cin fiyatları ne kadar? Migros Gordon's cin fiyatları ne kadar? Tanqueray cin fiyatları ne kadar? Gilbey's cin fiyatları ne kadar? Beefeater cin fiyatları ne kadar? Bombay Sapphire cin fiyatları ne kadar? Cork cin fiyatları ne kadar? İşte 2026 yılı için en güncel Cin fiyatları...
MİGROS CİN FİYATLARI 2026
Her yıl ocak ve temmuz olmak üzere alkollü içkideki özel tüketim vergisi (ÖTV) iki kere zamlanıyor. Migros Cin fiyatları 2026 güncel listesinde başta Beefeater, Tanqueray, Gilbey's, Gordon's olmak üzere tüm Cin fiyatlarını bulabilirsiniz.
Not: Burada yer alan bazı cin markaları Migros raflarında sonradan çıkarılmış olabilir.
MİGROS GORDON'S CİN FİYATLARI
- 35'lik Gordon's Dry Cin: 725 TL
- 50lik Gordon's Dry Cin: 995 TL
- 70'lik Gordon's Dry Cin: 1.225 TL
- 100'lük Gordon's Dry Cin: 1.625 TL
- 70'lik Gordon's Sicilian Lemon Cin: 1.225 TL
- 70'lik Gordon's Premium Pink Cin: 1.225 TL
08.01.2026 tarihinde güncellenmiştir.
MİGROS GİLBEY'S CİN FİYATLARI:
- 35'lik Gilbey’s Cin: 575 TL
- 50'lik Gilbey’s Cin: 775 TL
- 70'lik Gilbey’s Cin: 1.050 TL
- 100'lük Gilbey’s Cin: 1.450 TL
08.01.2026 tarihinde güncellenmiştir.
MİGROS TANQUERAY CİN FİYATLARI:
- 70'lik Tanqueray No. Ten Cin: 2.300 TL
- 70'lik Tanqueray London Dry Cin: 1.650 TL
- 70'lik Tanqueray Flor De Sevillia Cin: 1.750 TL
08.01.2026 tarihinde güncellenmiştir.
MİGROS BOMBAY SAPHİRE CİN FİYATLARI
- 70'lik Bombay Saphire Cin: 1.750 TL
- 175'lik Bombay Saphire Cin: 4.990 TL
- 70'lik Bombay Saphire Premier Cru Cin: 2.690 TL
10.07.2025 tarihinde güncellenmiştir.
MİGROS OXLEY CİN FİYATLARI
70'lik Oxley Cold Disilled Cin: 2.990 TL
10.07.2025 tarihinde güncellenmiştir.
MİGROS BEEFEATER CİN FİYATLARI
- 35'lik Beefeater Cin: 695 TL
- 50'lik Beefeater Cin: 1.050 TL
- 70'lik Beefeater Cin: 1.350 TL
- 100'lük Beefeater Cin: 1.800 TL
- 70'lik Beefeater Pink Cin: 1.350 TL
- 70'lik Beefeater Blood Orange Cin: 1.350 TL
07.07.2025 tarihinde güncellenmiştir.
MİGROS MALFY CİN FİYATLARI
- 70'lik Malfy Originale Cin: 1.950 TL
- 70'lik Malfy Rose Cin: 1.950 TL
- 70'lik Malfy Limone Cin: 1.950 TL
07.07.2025 tarihinde güncellenmiştir.
MİGROS CORK CİN FİYATLARI
- 35'lik Cork Cin: 525 TL
- 50'lik Cork Cin: 725 TL
- 70'lik Cork Cin: 975 TL
- 100'lük Cork Cin: 1.350 TL
07.07.2025 tarihinde güncellenmiştir.
MİGROS MONKEY 47 CİN FİYATLARI
- 50'lik Monkey 47: 2.000 TL
- 50'lik Monkey 47 Sloe Gin: 1.550 TL
07.07.2025 tarihinde güncellenmiştir.
MİGROS KESINGTON CİN FİYATLARI
- 70'lik Kesington Dry Cin: 1.200 TL
- 100'lük Kesington Dry Cin: 1.650 TL
- 70'lik Kesington Pink Cin: 1.300 TL
09.07.2025 tarihinde güncellenmiştir.
MİGROS STRANGE LUVE CİN FİYATLARI
- 70'lik Strange Luve Dry Cin: 1.600 TL
- 70'lik Strange Luve Dry Cin: 1.650 TL
09.07.2025 tarihinde güncellenmiştir.
MİGROS NESTVİLLE CİN
- 35'lik Nestville Cin: 585 TL
- 50'lik Nestville Cin: 830 TL
- 70'lik Nestville Cin: 1.075 TL
- 100'lük Nestville Cin: 1.450 TL
17.07.2025 tarihinde güncellenmiştir.
MİGROS CAORUNN CİN
- 70'lik Caorunn Small Batch Cin: 2.450 TL
17.07.2025 tarihinde güncellenmiştir.
MİGROS ASHMONT CİN
- 70'lik Ashmont Premium Cin: 2.450 TL
17.07.2025 tarihinde güncellenmiştir.
MİGROS ROKU JAPANESE CRAFT CİN
- 70'lik Roku Japanese Craft Cin: 2.495 TL
15.07.2025 tarihinde güncellenmiştir.
MİGROS SİPSMİTH LONDON DRY CİN
- 70'lik Sipsmith London Dry Cin: 2.795 TL
15.07.2025 tarihinde güncellenmiştir.
MİGROS LARİOS CİN
- 70'lik Larios Dry Cin: 1.150 TL
- 70'lik Larios 12: 1.350 TL
- 70'lik Larios Rose Cin: 1.350 TL
15.07.2025 tarihinde güncellenmiştir.
MİGROS STİRLİNG CİN
- 35'lik Stirling Cin: 595 TL
- 50'lik Stirling Cin: 895 TL
- 70'lik Stirling Cin: 1.095 TL
- 100'lük Stirling Cin: 1.495 TL
- 35'lik Stirling Pink Cin: 645 TL
- 50'lik Stirling Pink Cin: 945 TL
- 70'lik Stirling Pink Cin: 1.150 TL
- 100'lük Stirling Pink Cin: 1.595 TL
15.07.2025 tarihinde güncellenmiştir.
MİGROS FORDS CİN
- 70'lik Fords Cin: 2.100 TL
14.07.2025 tarihinde güncellenmiştir.
MİGROS GIN MARE
- 70'lik Gin Mare: 3.150 TL
- 70'lik Gin Mare Capri: 3.375 TL
14.07.2025 tarihinde güncellenmiştir.
MİGROS VOTANİKON CİN FİYATLARI
- 70'lik Votanikon: 1.890 TL
11.07.2025 tarihinde güncellenmiştir.