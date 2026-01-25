Migros depo direnişi yayılıyor

EMEK SERVİSİ

Anadolu Grup’a ait Migros’un depolarında çalışan işçiler yüzde 28’lik zam dayatmasına karşı önceki gün üç kentte başlayan direnişi ülke çapında yayıldı.

Dört depoda başlayan direniş 12 depoya yayıldı. İkinci günde iş bırakan işçi sayısı dört bine yaklaştı. İşçiler maaşlarına yüzde 50 net zam yapılmasını ve vergi kesintilerinin işveren tarafından ödenmesini talep ediyor.

DGD-SEN öncülüğündeki direniş dün İstanbul Esenyurt, Adana merkez ve Sarıçam, İzmir Torbalı’daki depolarda başlamıştı. Mersin/Tarsus, Erzurum, Diyarbakır, Kocaeli/Şekerpınar, Kocaeli/Çayırova, Antalya, Bursa/Merkez ve Bursa/Alaşar depoları da direnişe katıldı.

Sendika.Org’a konuşan DGD-SEN Genel Başkanı Neslihan Acar, depo işçilerinin sendikalarında örgütlenmeye başladığını ve işçilerin düşük zam dayatmasına karşı depo yönetimleriyle görüşmeye başladıklarını ifade etti. Acar, “Patron örgütlenmenin önünü kesmek için işçileri 16 no’lu işkolundan 15 no’lu taşımacılık işkoluna geçirdi. Bu işkolu değişikliği hileli. Buna karşı hukuki süreci de başlattık. DGD-SEN’in avukatları, iş bırakan işçilere yönelik işten atma tehditlerinin hukuki bir zemininin olmadığını belirterek “Bu tehditler işçilerin birliğini kırmak için” dedi.