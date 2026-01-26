Migros depo işçileri direnişte ısrarcı

Haber Merkezi

Migros depolarında çalışan işçiler, patronun yüzde 28’lik zam dayatmasına karşı başlattıkları iş bırakma eylemlerini dün de sürdürdü. Evrensel’in haberine göre Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-SEN) öncülüğünde yürütülen mücadelede işçiler, Migros yönetiminden resmi bir açıklama gelmediği sürece direnişin devam edeceğini vurguladı.

23 Ocak Cuma günü başlayan iş bırakma eylemleri kısa sürede ülke geneline yayıldı. Sendikanın verdiği bilgilere göre, iki gün gibi kısa bir sürede 12 depoda iş bırakılırken, yaklaşık 20 depoda iş yavaşlatma eylemleri gerçekleştirildi. İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Kocaeli, Diyarbakır başta olmak üzere birçok kentte Migros depolarında üretim ve sevkiyat ciddi biçimde yavaşladı.

İşçiler, Migros’un asgari ücrete yapılan yüzde 27’lik artışın üzerine yalnızca yüzde 1 ekleyerek sunduğu yüzde 28’lik zam teklifini “sefalet zammı” olarak nitelendirdi. Sendika ise, yapılan istişareler sonucunda beş maddede netleşen talepleri, “Taşeron US-Group ve M.B.M depolardan gidecek, işçilerin tamamı Migros kadrosuna alınacak. Migros mağaza çalışanlarının aldığı tüm haklar depo işçilerine de verilecek. Banka promosyonları işçilere eksiksiz ödenecek. Tüm ücret artışları net yüzde 50 olacak. Vergiyi Migros patronu ödeyecek” şeklinde sıraladı.