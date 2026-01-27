Migros depo işçileri: Talepler alınana dek direniş devam edecek

Migros depolarında çalışan işçilerin, patronun yüzde 28’lik zam dayatmasına karşı 23 Ocak günü başlattıkları direniş ülke geneline yayılıyor. Haklarını isteyen emekçiler 12 Migros deposunda iş bırakırken 20 depoda iş yavaşlatma eylemlerini sürdürüyor. Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-SEN) öncülüğünde yürütülen mücadelede 12 depoda yaklaşık 5 bin işçi, Diyarbakır, Erzurum, Adana, Mersin, Bursa, İzmir ve İstanbul’daki depolarda seslerini yükseltiyor, destek veren sendikalar ise Migros’un mağazalarında boykot ve kasa kitleme eylemlerini sürdürüyor.

“MAAŞIMLA AİLEME BAKIYORUM”

Migros yönetiminden resmi bir açıklama gelmediği sürece direnişin devam edeceğini vurgulayan yaklaşık 5 bin Migros deposu emekçilerinden, Esenyurt depoda direnen Kübra Işıtan, sorunun yalnızca yüzde 28’lik zam dayatması değil, birçok haksızlık yapıldığına vurguladı. İstanbul Esenler’den Esenyurt’a haftanın 6 günü gidip gelen emekçi, iş güvenliklerinin olmadığını söyledi. Aybaşında cebinde kalan paranın 30 bin TL olduğunu belirten Işıtan, “Sorun sadece yüzde 28’lik zam dayatması değil. Bu ücretlerle açlık ve sefalet içindeyiz. Asgari ücret yüzde 27 artmışken, ‘Biz asgari ücretle çalışan bir şirket değiliz’ diyen bir işverenin bize yüzde 28’i dayatmasını kabul etmiyoruz. Aradaki yüzde 1’i bile çok görmeleri, yaklaşımın özeti” diyerek işveren tarafından taleplerin hep yok sayıldığını kaydetti.

28 yaşındaki Işıtan, aldığı 30 bin TL ile aile evine destek olduğunu ve sosyal hayatının neredeyse hiç olmadığını belirterek “30 bin TL ile ne kendimize harcama yapabiliyoruz ne de insanca yaşayabiliyoruz. Bırakın orijinal bir ürünü, kendime kıyafet almayı bıraktım. İhtiyaçlarımı devamlı erteliyorum. Kazandığımız para doğrudan eve, faturalara, borçlara gidiyor” diye ekledi.

“DÖRT ARKADAŞIMLA EV PAYLAŞIYORUM, YETMİYOR”

Esenyurt Migros deposu müdürüyle görüşme yapan 31 yaşındaki Adnan Çiftçi “İşveren tarafından açıkça şu söylendi: ‘Burada sıkıldıysanız, haklarınızı verelim, siz gidin.’ Özellikle öncü konumda olan, süreci bilen arkadaşlar hedef alındı. ‘Haklarınızı verelim, siz çıkın, diğer işçileri de içeri sayalım’ denildi. Yani direnişi zayıflatmaya dönük açık bir bölme ve sindirme girişimi vardı” dedi.

“Ben böyle bir şeyi kabul edemem. Aile terbiyem buna izin vermez. Bu parayı boğazımdan geçiremem. Zaten kabul edilecek bir durum da değil” diyen Çiftçi, beş yıllık vasıflı elaman olmasına rağmen 35 bin TL maaş aldığını kaydetti.

Dört arkadaşıyla ekonomik sorunlardan dolayı aynı evi paylaştığını kaydeden Çiftçi, “Buna rağmen geçinmek çok zor. Hayat pahalılığı, sürekli gelen zamlar, her üç ayda bir artan temel giderler bizi nefessiz bırakıyor” dedi.

Çiftçi, çıktığı direnişi şu sözlerle özetledi: “Direnişimiz güçlü geçiyor. Yaklaşık 250’ye yakın arkadaşımızla, kadın-erkek demeden bir olup mücadeleyi sürdürüyoruz. Dayanışma var, moralimiz yüksek. Taleplerimizi alana kadar direnişe devam edeceğiz. Direne direne kazanacağız.”

GREV BÜYÜYEREK SÜRÜYOR

DGD-SEN öncülüğünde 23 Ocak 2026 Cuma günü sabah vardiyasıyla başlayan iş bırakma eylemleri kısa sürede ülke geneline yayıldı. Sendikanın verdiği bilgilere göre, 2 gün gibi kısa bir sürede 12 depoda iş bırakılırken, yaklaşık 20 depoda iş yavaşlatma eylemleri gerçekleştirildi. İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Kocaeli, Diyarbakır başta olmak üzere birçok kentte Migros depolarında üretim ve sevkiyat ciddi biçimde yavaşladı. İşçiler, Migros’un asgari ücrete yapılan yüzde 28’lik artışın üzerine yalnızca yüzde 1 ekleyerek sunduğu yüzde 28’lik zam teklifini “sefalet zammı” olarak nitelendirirken depoda çalıştıkları süreçte iş sağlığı ve güvenliğinin göz ardı edildiğini, çalışanların bir kısmına sağlanan konaklama hizmetinde kalınan lojmanlarda sorunlar yaşandığı vurgulandı.

DGD-SEN, yapılan istişareler sonucunda taleplerini beş maddede şu şekilde topladı:

• Taşeron US-Group ve M.B.M depolardan gidecek, işçilerin tamamı Migros kadrosuna alınacak.

• Migros mağaza çalışanlarının aldığı tüm haklar depo işçilerine de verilecek.

• Banka promosyonları işçilere eksiksiz ödenecek.

• Tüm ücret artışları net yüzde 50 olacak.

• Vergiyi Migros patronu ödeyecek.