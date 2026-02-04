Migros depo işçileri yeniden Tuncay Özilhan'ın evinin önünde

Migros depo işçilerinin yüzde 28 zam dayatmasına karşı başlattıkları direniş 13'üncü gününde devam ediyor.

DGD-SEN öncülüğünde işçiler direnişin onüçüncü gününde Migros’un da bağlı olduğu Anadolu Grubu’nun sahibi Tuncay Özilhan’ın Beykoz’daki villasının önüne gitti.

"İŞÇİLER AÇKEN ÖZİLHAN’A HUZUR YOK"

İşçiler, villa önünde bekleyişlerini sürdürürken "İşçiler açken Özilhan’a huzur yok" sloganını attı. Emekçilerin eyleminde çok sayıda çevik kuvvet polisi hazır bulundu.

Villa önünde konuşan DGD-SEN Genel Başkanı Neslihan Acar, "Günler sürse aylar sürse bizim tek direniş alanımız burasıdır. Biz buradan sesleniyoruz, bizi duyduklarını biliyoruz. Biz direnişe çıkarken sırtımızı emekçi halka dayıyoruz. Direnişin etrafında kenetlelim, daha fazlasına ihtiyacımız var. Elinizden geleni ardınıza koymayın, çünkü bunlar koymuyor. Biz kazanırsak sizin sayenizde kazanacağız" dedi.

"HEPİMİZ EKMEK İÇİN BU YOLA ÇIKTIK"

8 yıldır Migros depo işçisi olan Mehmet Çelik, defalarca kıdem primini alamadığını dile getirererek şunları söyledi: "Bu eylem başlarken beni uyardılar. Bana ayrılın dediler, ben de neden ayrılayım suç işlemiyoruz dedim. Hepimiz ekmek için bu yola çıktık. Ne yağmur ne de kar bize engel oldu. Bize hak aramak suçmuş gibi dayatıyorlar. Ben dört tane çocuk okutuyorum, ben çocuklarımın hakkını savunmak zorundayım. Sonu nereye giderse gitsin biz bu yoldan dönmeyiz. Ben zam istediğim zaman suç mu işliyorum? 8 sene çalışırken suç işlemedim de şimdi zam istediğim için mi suç işliyorum. O zaman suç işlemeye devam edeceğim."

"BİZ HAKLIYIZ ÇÜNKÜ BİZİ ÇARESİZ BIRAKTILAR"

Bir diğer depo işçisi olan Umut Baran Yapıcı ise şöyle söyledi: "Biz haklıyız çünkü bizi çaresiz bıraktılar, aç bıraktılar. Tek talebimiz var insanca yaşamak. Gelsinler asgari ücretle nasıl geçindiğimizi anlasınlar. Biz kendi beslenme ihtiyacından ziyade kafamızı sokacak yer arıyoruz. Artık bunu bile karşılamıyor. Ya bizimle konuşacaklar ya da biz sonuna kadar kavga edip, direneceğiz."

İŞÇİDEN ÖZİLHAN'A: "BEN OLMAZSAM SEN DE OLMAZSIN"

Ardından konuşan depo işçisi Ayşe, "Hayatta insanı tutan şey insanın onuru, gururudur. Verdiğin sefalet ücretiyle geçinemiyorum. Ben durup duruken çıkmadım sokağa bunu siz yarattınız. Napayım ben ekmeğim için savaşmayayım kötü mü olayım?" ifadelerini kullandı. Şener, Tuncay Atilla'na "Ben olmazsam sen de olmazsın" diyerek tepki gösterdi.

100 İŞÇİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Migros’un "Migros ailesi" ifadelerinin geçtiği açıklamaya gönderme yapan işçiler, "Madem aileyiz, o zaman evimize gidiyoruz" diyerek Özilhan’ın evini işaret etmişti.

İşçiler 31 Ocak’ta gittikleri evin önünde önce polisler tarafından ablukaya alınmış, eyleme devam etmekte ısrar edince de ters kelepçeyle gözaltına alınmışlardı.