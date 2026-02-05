Migros depo işçilerine Fethiye’den destek

Migros depo işçilerinin sefalet ücretlerine ve ağır çalışma koşullarına karşı başlattığı direniş Türkiye geneline yayılırken, işçilere Muğla’dan da destek geldi. Muğla’nın Fethiye ilçesinden destek geldi.

Sefalet zammına ve güvencesiz iş koşullarına karşı Migros depo işçilerinin hakkını aradıkları belirtilen açıklamada, “2 haftaya yaklaşan Migros depo direnişi 12 ilde 20 depoya yayıldı. Migros depolarında çalışan 5 binin üzerinde işçi iş bıraktı, depo işleyişini durdurdu, işleri yavaşlattı. Ülkemizde emekçiler, önü alınamayan hayat pahalılığı karşısında her geçen gün daha fazla yoksullaşırken; Migros depo işçileri düşük ücret dayatmasına ve güvencesiz çalışma koşullarına karşı anayasal haklarını savundukları için bugün cezalandırılmak istenmektedir. Sadece ekmeğini ve hakkını talep ettiği için en az 400 Migros İşçisi haksız ve hukuksuz şekilde işten atılmış; 100’e yakın işçi ise haklarını savundukları için gözaltına alınmıştır. Memleketin dört bir yanında depolarda yükselen işçi sesleri; kelepçelerle, gözaltılarla ve işsizlik tehdidiyle susturulmak istenmektedir” denildi.

Açıklamada, Migros yönetiminin depo işçilerinin gıda tedarik zincirindeki kritik rolünü her fırsatta vurgulamasına rağmen, bu stratejik önemi işçinin lehine değil, aleyhine bir baskı unsuru olarak kullandığı vurgulandı. Ayrıca, işçinin emeğine vazgeçilmez deyip, hakkını arayan işçiyi gözaltına aldırmanın en açık şekliyle bir emek düşmanlığı olduğu da ifade edildi.

Migros depo işçilerinin talepleri ise şu şekilde sıralandı:

“-İşten çıkarılan işçilerin işe iade edilmesi.

-Maaşlara %50 zam yapılması.

-Maaşlardan kesilen vergi yükünün işveren tarafından karşılanması.

-Banka promosyonlarının eksiksiz ödenmesi.

-Taşeron sistemine son verilmesi.

-Sendikal örgütlenme haklarına müdahale edilmemesi.

-Uzun süredir devam eden baskı ve mobbingin sona ermesidir.”

Bu süreçte haksız ve hukuksuz yere işten atılan 400 işçinin tamamının derhal işe iade edilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, “İşçilerin insanca yaşamasına olanak tanıyacak meşru ücret talepleri derhal kabul edilmelidir. Bununla birlikte, iş yerlerindeki sendikal örgütlenme hakkına saygı duyulmalı; işçiler üzerindeki her türlü mobbing, baskı ve gözaltı gibi yıldırma politikalarına vakit kaybetmeksizin son verilmelidir. Fethiye Birleşik Mücadele Platformu bileşenleri olarak Migros Depo işçilerinin direnişini destekliyor, halkımızı direnen işçilerin sesine ses katmaya ve Migroslardan alışveriş yapmamaya davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.