Migros depo işçilerinin mücadelesine akademisyenlerden destek: “Yanınızdayız”

Migros depolarında çalışan işçilerin insanca yaşanabilecek bir ücret talebiyle başlattığı mücadeleye akademisyenlerden destek geldi. Aralarında profesör, doçent ve araştırma görevlilerinin de bulunduğu 314 akademisyen, yayımladıkları ortak bildiriyle Migros depo işçilerinin yanında olduklarını kamuoyuna duyurdu.

Akademisyenler, 23 Ocak’ta başlayan eylemlerin yalnızca bir ücret itirazı olmadığını; düşük ücret, güvencesizlik ve sendikasızlaştırmanın yaygın olduğu çalışma düzenine karşı verilen meşru bir mücadele niteliği taşıdığını vurguladı. Açıklamada, depo işçilerinin taleplerinin kısa sürede Türkiye’nin farklı illerindeki Migros depolarına yayıldığına dikkat çekildi.

Bildiride Migros yönetimine de çağrı yapılarak, işçilerin anayasal ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan sendikal haklarına saygı gösterilmesi ve baskı yöntemleri yerine işçilerin seçtiği temsilcilerle müzakere yolunun tercih edilmesi istendi.

Akademisyenlerin destek bildirisi ve imzacı listesi şöyle:

"Haklı Mücadelelerinde Migros Depo İşçilerinin Yanındayız

Farklı alt işveren firmalarda istihdam edilen Migros depo işçileri, 23 Ocak 2026 günü insanca yaşanacak bir ücret talebiyle bir mücadele başlatmıştır. İşçilerle herhangi bir pazarlığa dayanmayan ve işveren tarafından tek taraflı olarak belirlenen ücret zammına karşı ortaya çıkan bu mücadele, kısa sürede Türkiye’nin farklı illerindeki Migros depolarına yayılmıştır. Depo işçilerinin mücadelesi, belirli bir işyeri ya da alt işveren firmasıyla sınırlı bir itirazın ötesine geçerek Migros’un tüm depolarını kapsayan bir karakter kazanmıştır. Aynı zamanda bu mücadele, ülkemizde ve özellikle de özel sektör işyerlerinde yaygın olan düşük ücretli, iş güvencesinden yoksun ve sendikasız çalışma düzeninin sonuçlarını bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Biz aşağıda imzası bulunan akademisyenler olarak, insanca yaşanabilecek bir ücret için yürüttükleri bu meşru mücadelede Migros depo işçilerinin ve bu mücadeleye liderlik eden Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası’nın (DGD-SEN) yanında olduğumuzu kamuoyuna ilan ediyoruz.

Migros yönetimini,

· Migros depo işçilerinin Anayasa ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan sendikal haklarına uymaya,

· Bu mücadeleyi işten çıkarmalar başta olmak üzere çeşitli baskı araçları kullanarak bastırmaya çalışmak yerine, işçilerin kolektif iradesini tanımaya ve özgürce seçtikleri temsilcileriyle müzakere etmeye davet ediyoruz."

İmzacılar:

