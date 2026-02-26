Migros depolarındaki eylemlerin ardından: İşçilerin tümü geri dönemedi

Haber Merkezi

Migros depolarında Ocak ayında başlayan iş bırakma eylemlerinin ardından yaşanan süreçte, Torbalı, Esenyurt ve Şekerpınar depolarından işten çıkarılan bazı işçiler işe iade edilmedi. Büyük ölçüde kazanımla sonuçlanan direnişte toplam 303 işçi işten atıldı, bunlardan 70 dolayındaki depo işçisi işe dönüş talebi kabul edilmediği için işsiz kaldı.

İstanbul Esenyurt, İzmir Torbalı ve Adana'daki depolarda 23 Ocak'ta başlayan eylemler Kocaeli, Bursa, Mersin, Diyarbakır, Erzurum ve Antalya'ya yayıldı. Depodaki işçilerin büyük bölümü hak arayışına dahil olurken eylemler Migros mağazalarının önünde de yapılmaya başlandı. İşçiler, tepkinin yalnızca açıklanan ücret artışlarına yönelik olmadığını, depo içindeki amirler, bölüm sorumluları ve bazı yöneticilerin mobbing, baskı ve keyfi uygulamalarının da birikmiş öfkeyi büyüttüğünü dile getirdi.

Eylemlere öncülük eden DGD-SEN'in Migros yönetimiyle gerçekleştirdiği görüşmeler sonucunda "zafer açıklaması" başlığıyla duyurduğu metne göre 23 gün süren fiili grevin ardından taşeron sistemine son verildi ve tüm depo işçileri Migros kadrosuna geçirildi. Sendikanın açıklamasına göre, Kod 49 ile işten atılan 303 için "özgür ayrılma hakkı" tanındı. Ayrılmak isteyen işçilerin kıdem ve ihbar tazminatlarını alacağı, çalışma sürelerine bağlı ek menfaatlerle ayrılabileceği belirtildi. İşe geri dönecek işçilerin ise eylem süresine ilişkin ücretlerinin ödeneceği ve SGK primlerinin yatırılacağı açıklandı. İşten çıkış kodlarının işsizlik maaşı almaya engel olmayacak şekilde düzeltileceği ifade edildi.

ÖNCÜ İŞÇİLER İŞE İADE EDİLMEDİ

Ancak 303 işçiden sayılarının 70 dolayında olduğu bildirilenlerin işe iade talebi kabul edilmedi. İşe geri dönüşünün kabul edilmediğini belirten bir Migros depo işçisi, Migros üst yönetimine süreç boyunca eksik bilgi aktarıldığını bu nedenle işten çıkarmalarda depo ve mağazalardaki yöneticilerin kişisel ve keyfi tutumlarının etkili olduğunu ifade etti.

İşçiler, “Atılan işçilerin kararları soruldu biz de depo işçileri olarak ‘yüzde 90’ımız işe iade, yüzde 10 gibi de tazminatlarımızı istiyoruz’ şeklinde taleplerimizi ilettik. Biz de kararların bu yönde çıkacağını umut ediyorduk. Birkaç gün sonra Migros’la anlaştıklarını ancak 70 dolayındaki işçinin kesinlikle işe alınmayacağını ve tazminatların brüt en yüksek ücretten yatırılacağını açıkladılar. Ancak bu da gerçekleşmedi ve tazminatların bir kısmı düşük ücretten yatırıldı” diye konuştu.