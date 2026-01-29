Migros direnişinin ardından BİM depo işçileri de iş bıraktı

Anadolu Grup’a ait Migros’un depolarında çalışan işçilerin yüzde 28’lik zam dayatmasına karşı 23 Ocak'ta, üç kentte başlayan direnişinin ülke çapına yayılmasının ardından, BİM depolarında çalışan işçiler de zam dayatmasına karşı direnişe başladı.

Yüzde 28'lik zam dayatmasına karşı harekete geçen BİM depo işçileri, Van'da iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

Migros depolarında başlayan direnişi selamlayan BİM işçileri, çalışma koşullarının düzeltilmesi ve zam oranının arttırılmasını talep etti.

BİM depo işçilerinin talepleri şöyle:

- Maaş zamları net yüzde 50 olsun.

- Vergi kesintilerini işverenler ödesin.

- Banka promosyonları eksiksiz, tek seferde ödensin.

"BİZ DURURSAK SİSTEM DURUR"

İşçilerin direniş duyurusu ve eylem görüntülerini DGD-SEN sosyal medya hesabından paylaştı. İşçilerin duyuru metninde şu ifadeler yer aldı:

"BİM Yönetimine ve Kamuoyuna: Biz Durursak Sistem Durur!

Bizler, her sabah o devasa depo kapılarından içeri giren, gün boyu o meşhur "hadi hadi" baskılarıyla, saniyelerle yarışarak palet dizen, tır yükleyen BİM depo işçileriyiz.

​Emeğimizin karşılığı olan rakamlar nerede? ​Enflasyonun altında kalmış "ufak meblağları" müjde diye sunmaya mı hazırlanıyorsunuz? ​Depodaki bu yüksek temponun ödülü, ay sonunda belirsizlikle uyanmak mı?

​Bizler hakkımız olanı, alın terimizin karşılığını istiyoruz. Bu sadece bir maaş meselesi değil, bir haysiyet meselesidir.

Koca devi ayakta tutan bizlerin sesini duyun, çünkü bu sessizlik hayra alamet değildir! ​

BİM Depo İşçileri Adına"

pic.twitter.com/66hhZdL5sT — DGD-SEN (@DGDSEN) January 29, 2026

MİGROS İŞÇİLERİNİN DİRENİŞİ SÜRÜYOR

Migros depolarında çalışan işçilerin, patronun yüzde 28’lik zam dayatmasına karşı 23 Ocak günü başlattıkları direniş ülke geneline yayıldı.

Haklarını isteyen emekçiler 12 Migros deposunda iş bırakırken 20 depoda iş yavaşlatma eylemlerini sürdürüyor.

Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-SEN) öncülüğünde yürütülen mücadelede 12 depoda yaklaşık 5 bin işçi, Diyarbakır, Erzurum, Adana, Mersin, Bursa, İzmir ve İstanbul’daki depolarda seslerini yükseltiyor, destek veren sendikalar ise Migros’un mağazalarında boykot ve kasa kitleme eylemlerini sürdürüyor.