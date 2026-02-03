Migros işçisi kuşatmayı dayanışmayla delecek

Emek Servisi

Migros depolarında yüzde 28’lik zam dayatmasına karşı binlerce depo emekçinin başlattığı hak arama mücadelesi 11’inci gününde de baskı ve müdahalelerle karşılaştı. Esenyurt depoda yağmurdan korunmak için çadır kurmak isteyen işçilere dün kollukça müdahale ederek abluka altına aldı. İşçiler saatlerce yağmur altında ıslandı.

Emniyet yetkilileri, direniş alanına tente kurmanın "mevzuata aykırı" olduğunu söyleyerek reddetti. İşçiler ise "Yağmurun altında sırılsıklam beklememiz yasal, korunmamız yasadışı" diyerek yaşananlara tepki gösterdi.

HAKLARIMIZ ENGELLENEMEZ

Migros, sosyal medya paylaşımları ile aksini iddia etse de işçilerin sendika seçme özgürlüğü hedefte. Depo işçileri, işkolu olarak 16 no’lu antrepoculuk işkolunda çalıştırılırken Migros işçilere 10 no’lu ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar işkolunu dayatıyor. Migros’un, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada çalışanların 1 no’lu işkolunda faaliyet gösteren yetkili sendika Tez-Koop-İş’te örgütlenebilecekleri söylense de işçilerin talepleri farklı. Anayasal sendika seçme haklarının ellerinden alınmasını reddeden işçiler, 16 no’lu işkolundaki DGD-SEN’de örgütlü kalmak istiyor.

HER MAĞAZA DİRENİŞ ALANI DGD-SEN

Genel Örgütlenme Uzmanı Kemal Yılmaz, yaşananların ardından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Bu direniş, sadece depo işkolundaki arkadaşları ilgilendiren konu değil, metal işçisinin de sorunu, fabrika işçisinin de. Birçok ilde emekten yana olan, işçilerin tarafını seçen birçok kurum ve kuruluş destek veriyor. Bu mücadele işçi sınıfının mücadelesi. Her kesim kendi mücadelesine de sahip çıkacak bir zemin oluşturuyor aslında Migros depo işçilerine destek vererek. Bu büyük bir umut vadediyor. Bu nedenle kavgamız büyük, dayanışma da bir o kadar büyük oldu. Ancak, ne kadar büyük olursa olsun işçiler kazanana dek bu destekler yetersizdir. Çağrımız; direnişimiz kazanım elde edene kadar destekleri artırmak, Migros önlerinde, Anadolu Grubunun ürünlerini boykot ederek, ses çıkararak destekleri sürdürmeleri. Biz işverenden net, somut adımlar atmasını bekliyoruz. Bu bulanıklık bitene dek mücadelemizi büyüyerek sürecek.”

DAYANIŞMA BÜYÜYOR

Diğer yandan, Migros depolarında mücadele eden emekçilere ülkenin dört bir yanından destek zinciri örülüyor. Süper Lig’de sezonun 20. haftasında karşılaşan Gençlerbirliği-Gaziantep FK’nin maçı sırasında tribünde, direnişteki depo işçilerine destek mesajı verildi. UltrasKardeşler taraftar grubu, "Migros işçisi yalnız değildir" sloganını attı.

DGD-SEN öncülüğünde ülkenin farklı yerlerinde yürüyüşler düzenlendi. Yurttaşların da destek verdiği yürüyüş dün Gebze Kent Meydanı’ndan başlayarak bugün ve yarın Manisa, Bolu, Ankara, Tekirdağ, İzmir ve Muğla’da yapılacak. Migros önlerinde bir araya gelecek olan yurttaşlar, Migros depo işçilerinin taleplerini sıralanacak.

BİM’İ KORKU SARDI

DGD-SEN, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, BİM depolarında çalışan işçilerin yöneticileri tarafından aldığı mesajı paylaştı. BİM Adana Bölge Sorumlusu Mustafa Sarı tarafından işçilere sosyal medya hesaplarının ve telefon numarası üzerinden kullanılan uygulamaların “yakın takibe alınacağı”, şirket aleyhine veya maaşlara ilişkin paylaşımların izleneceğini söyledi. Ayrıca çalışanlara Telegram ve benzeri platformlardaki üyeliklerini sonlandırmaları yönünde talimat verildi. DGD-SEN, duruma ilişkin “Anayasa’nın 26. maddesi ifade özgürlüğünü, 51. maddesi ise sendikal faaliyette bulunma hakkını güvence altına alır. İşçilerin ücretleri ve çalışma koşulları hakkında konuşması, yazması ve örgütlenmesi en temel anayasal haklardandır. BİM depo işçileri yalnız değildir” dedi.

∗∗∗

MİGROS KÂRA DOYMUYOR

Migros’un geçen yılın 3’üncü çeyreğinde satış kârı 72 milyar lirayı aştı. Şirket satış kârlarını bir önceki çeyreğe göre yüzde 59 oranında artırdı. Şirketin giderleri çıkarıldığında 2025 Ocak-Eylül dönemi net kârı 5 milyar 369 milyon 397 bin lira oldu. Net kâr, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 70 arttı. Migros kârlarına kâr katmaya devam ederken depo işçilerine dayatılan zam yüzde 28 oldu.

Migros depolarında işçiler 28 bin 75 liralık asgari ücretten başlayan ücretlerle çalışırken ortalama 36 bin lira maaş alıyor. Migros’un tüm kademelerinde farklı pozisyonlarda yaklaşık 55 bin kişi çalışıyor. Hakları için ses yükselten ve kısa süreliğine kadroya alınan depo işçileri ise işten çıkarıldıkları için bu sayıya dahil değil. Satış kârını bir çeyrekte yüzde 59 büyütebilen şirket işçi ücretleri için sadece yüzde 28’i "uygun buldu."

Migros’un da içinde bulunduğu Anadolu Grubu’nun sahibi Özilhanlar, Türkiye’nin en zengin 15’inci ailesi konumunda. Forbes’e göre sadece baba Özilhan’ın kişisel serveti dahi 500 milyar dolar seviyesinde.