Migros işçisi patronun kapısına dayandı: 100 işçiye ters kelepçeyle gözaltı

EMEK SERVİSİ

Migros depo işçilerinin yüzde 28’lik düşük zam dayatması ve ağır çalışma koşullarına karşı haklarını savunmak için başlattıkları direniş 10’uncu gününe ulaştı.

DGD-SEN’de örgütlü işçiler, haklarını almak için Migros patronu Tuncay Özilhan’ın İstanbul Beykoz’daki villasının önünde dün eylem yaptı. Patronun "Aileyiz" söylemini hatırlatan işçiler, "Aç kapıyı Özilhan, aile evimize geldik" dedi.

Yaklaşık 100 işçi ile DGD-SEN uzman ve yöneticileri yağmur altında polis ablukasında bekletildikten sonra ters kelepçeyle gözaltına alındı. Sendika, "100 işçi alırsanız 100 kere daha geliriz" derken İzmir Torbalı depo önünde süresiz oturma eylemi başladı.

Bugünün BirGün'ü

‘AÇ KAPIYI ÖZİLHAN’

Dün öğle saatlerinde Özilhanların Beykoz’daki villasının önünde sendikaları ile birlikte toplanan işçiler, "İşçiler açken Özilhan’a huzur yok", "İşçiler yağmurda Özilhan tatilde" sloganları attı. Talepleri için 1 dakikalık yürüyüş yapmak isteyen işçiler, "Talimat aldık" diyen polis tarafından ablukaya alındı, gazeteciler polis zoruyla alandan uzaklaştırıldı. Yağmur altında ablukada bekletilen onlarca işçi yine polisin "Ters kelepçe talimatı aldık" sözleriyle gözaltına alındı.

DGD-SEN Genel Başkanı burada yaptığı açıklamada, "Yüzde 28 kölelik ücreti, yoksulluk ücreti, aynı zamanda haysiyetsizleştirme ücretidir. İstiyorlar ki hiç onurumuz olmasın, ayağa kalkmayalım, bunlara rıza gösterelim. Binlerce, milyonlarca işçi ayağa kalkmayı bekliyor. Tepemize bindirilmeye çalışılan ahlaksızlığı yırtmanın, yarmanın başka yolu yok" diye konuştu.

Özel Öğretmenler Sendikası Sözcüsü Burcu Çıra, olay anında fotoğraf çekimi yaptığı için ablukanın dışına çıkarıldığını, sendika yönetiminden sendika yönetimiyle birlikte yaklaşık 100 işçinin ters kelepçelerle gözaltına alındıklarını, İstanbul Fatih’te bulunan Vatan Emniyet’e götürüldüklerini söyledi.

Çıra, uzun yıllardır işçi eylemlerinde yer aldığını ancak ilk defa bir işçi eyleminde bu kadar fazla kolluk kuvveti gördüğünü belirterek yaşananları şu ifadelerle anlattı: “Migros depo işçileri, sosyal medya üzerinden çağrı yaparak bugün, işverenin kapısının önüne gitti. Masaya oturana kadar kapılarından ayrılmayacaklarını söyleyen işçileri polis önce ablukaya aldı. Anadolu Grubu’nun sahibi Tuncay Özilhan’ın villasının önüne korumalarla müzakereye gidildikten sonra gelen emirle birlikte çevik kuvvet içlerinde sendika yönetimin ve Özel Öğretmenler Sendikası’ndan bir kişinin bulunduğu yaklaşık 100 işçiyi sert müdahale ederek gözaltına aldı. İşçi eylemlerinde görmediğim kadar polis, koruma vardı. Migros patronu, sermayeyi işçilerden korumak için bir ton kolluğu patronun kapısının önüne dikmişler. Şu an Vatan Emniyete götürüldüklerini biliyoruz sadece.”

Beykoz’daki işçilere, İzmir Torbalı depodan Migros işçileri de eşzamanlı eylemle destek verdi. İşçilerin talepleri, "Maaşlara net yüzde 50 zam, depo işkolu değişmeksizin kadro, banka promosyonlarının ödenmesi, vergiyi patronun ödemesi, insanca yaşanacak ücret" olarak sıralandı. Direnişçi işçiler kadro oyunuyla önce taşerondan kadroya alındı, ardından önceki gece "görevini savsaklama"yı ifade eden Kod 49 ile işten çıkarıldı.

BOYKOTA DESTEK GELDİ

Öte yandan işçilerin Migros’u boykot etme çağrıları geniş karşılık buldu. 102 akademisyen imzaladıkları bildiriyle, 57 sanatçı Anadolu Grubu’na yazdıkları mektupla Özilhanlar’dan işçilerin haklarını istemek için imzacı olurken komedyen Deniz Göktaş, gazeteci Barış Terkoğlu, fotoğrafçı Özcan Yaman, Bağımsız Maden İş sendikası ve pek çok yurttaş da işçilerin boykot çağrısını destekledi.

SOL Parti Balıkesi İl Örgütü de Akçay’da bulunan Migros şubesi önünde gerçekleştirdiği basın açıklamasında Migros depo işçilerine dayanışma mesajı gönderdi. Partinin açıklamasında "Bu mücadele sadece Migros işçilerinin değil tüm işçi sınıfının ve bu düzenden mağdur olan tüm halkın mücadelesidir" ifadelerine yer verildi.

Tüm Emeklilerin Sendikası da yaptıkları yazılı açıklamada "İşçilerle emekliler aynı safta! Yaşasın kuşaklararası emek dayanışması" diyerek desteklerini duyurdu. Emeklilerin dayanışma için imzaladıkları açıklamada "Biz emekliler çok iyi biliyoruz ki bugün güvencesiz ve düşük ücretle çalıştırılan işçiler, yarın yoksulluk koşullarında yaşamaya zorlanan emekliler haline getirilmektedir. Emeklilerin yaşadığı yoksulluk; yıllardır uygulanan taşeron, düşük ücret ve sendikasızlaştırma politikalarının sonucudur. Bu nedenle Migros depo işçilerinin mücadelesi yalnızca bugünün değil, yarının da mücadelesidir. Tüm Emeklilerin Sendikası olarak Migros depo işçilerinin yanında olduğumuzu ve bu direnişi kendi mücadelemizin ayrılmaz bir parçası olarak gördüğümüzü ilan ediyoruz" ifadeleri yer aldı.