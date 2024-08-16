Migros Rakı Fiyatları 2024: Migros Yeni Rakı, Beylerbeyi, Efe Gold Rakı Fiyatları

Migros Rakı Fiyatları 2024 | Yurttaşlar 11 Temmuz'da gelen ÖTV ve KDV zamları sonrası Migros Yeni Rakı, Beylerbeyi, Efe Gold Rakı fiyatları araştırması yapıyor. Rakı fiyatlarına gelen zammın ardından Migros da etiketlerini yenileyerek rakı fiyatları listesini yeniledi. Peki, 2024 yılına ait en güncel rakı fiyatları ne kadar? Migros Yeni Rakı fiyatları ne kadar? Tekirdağ Rakı fiyatları ne kadar? Migros Beylerbeyi Rakı fiyatları ne kadar? Efe Rakı fiyatları ne kadar? En ucuz 35'lik rakı fiyatı ne kadar? İşte 2024 yılı için en güncel rakı fiyatları...

MİGROS RAKI FİYATLARI 2024

Her yıl ocak ve temmuz olmak üzere alkollü içkideki özel tüketim vergisi (ÖTV) iki kere zamlanıyor. Migros rakı fiyatları 2024 güncel listesinde başta Yeni Rakı, Tekirdağ, Beylerbeyi, İzmir Rakı, Kulüp Rakı olmak üzere tüm rakı fiyatlarını bulabilirsiniz.

MİGROS YENİ RAKI FİYATLARI

Yeni Rakı 35'lik, 50'lik, 70'lik, 100'lük fiyatları güncel listesi şu şekilde:

35'lik Yeni Rakı: 529,00 TL

50'lik Yeni Rakı: 719,00 TL

70'lik Yeni Rakı: 925,00 TL

100'lük Yeni Rakı: 1.290,00 TL

150'lik Yeni Rakı: 1.800,00 TL

35'lik Yeni Rakı Yeni Seri: 589,00TL

50'lik Yeni Rakı Yeni Seri: 799,00TL

70'lik Yeni Rakı Yeni Seri: 1.050,00TL

100'lük Yeni Rakı Yeni Seri: 1.390,00TL

35'lik Yeni Rakı Ala: 679,00 TL

70'lik Yeni Rakı Ala: 1.250,00 TL

50'lik Yeni Rakı Giz: 1.750,00 TL

MİGROS TEKİRDAĞ RAKI FİYATLARI

Tekirdağ 35'lik, 50'lik, 70'lik, 100'lük rakı fiyatları güncel listesi şu şekilde:

35'lik Tekirdağ Rakısı: 589,00 TL

50'lik Tekirdağ Rakısı: 789,00 TL

70'lik Tekirdağ Rakısı: 995,00 TL

100'lük Tekirdağ Rakısı: 1.350,00 TL

35'lik Tekirdağ Rakısı Altın Serisi: 635,00 TL

50'lik Tekirdağ Rakısı Altın Serisi: 849,00 TL

70'lik Tekirdağ Rakısı Altın Serisi: 1.090,00 TL

100'lük Tekirdağ Rakısı Altın Serisi: 1.450,00 TL

35'lik Tekirdağ Rakısı Altın Seri Rezerv: 699,00 TL

70'lik Tekirdağ Rakısı Altın Seri Rezerv: 1.300,00 TL

100'lük Tekirdağ Rakısı Altın Seri Rezerv: 1.700,00 TL

70'lik Tekirdağ Rakısı No: 10: 1.450,00 TL

35'lik Tekirdağ Rakısı Göbek: 689,00 TL

70'lik Tekirdağ Rakısı Göbek: 1.250,00 TL

MİGROS ALTINBAŞ RAKI FİYATLARI

70'lik Altınbaş Rakı: 1.320,00 TL

MİGROS İZMİR RAKI FİYATLARI

İzmir Rakı 35'lik, 50'lik, 70'lik, 100'lük fiyatları güncel listesi şu şekilde:

35’lik İzmir Rakısı: 489,00 TL

50’lik İzmir Rakısı: 669,00 TL

70’lik İzmir Rakısı: 859,00 TL

100'lük İzmir Rakısı: 1.170,00 TL

35’lik İzmir Rakısı Yaş Üzüm: 499,00 TL

50’lik İzmir Rakısı Yaş Üzüm: 679,00 TL

70’lik İzmir Rakısı Yaş Üzüm: 879,00 TL

100'lük İzmir Rakısı Yaş Üzüm: 1.190,00 TL

MİGROS TAYFA RAKI FİYATLARI

Tayfa Rakı 35'lik, 50'lik, 70'lik, 100'lük fiyatları güncel listesi şu şekilde:

35’lik Tayfa Rakı: 449,00 TL

100'lük Tayfa Rakı: 1.130,00 TL

MİGROS KULÜP RAKI FİYATLARI

Kulüp Rakı 35'lik, 70'lik fiyatları güncel listesi şu şekilde:

70’lik Kulüp Rakı: 1.175,00 TL

35'lik Kulüp Rakı Delüks: 649,00 TL

70'lik Kulüp Rakı Delüks 1.200,00 TL

MİGROS VEFA RAKISI GÖBEK FİYATLARI

Vefa Rakı 35'lik, 70'lik fiyatları güncel listesi şu şekilde:

35’lik Vefa Rakısı Göbek: 449,00 TL

70’lik Vefa Rakısı Göbek: 829,00 TL

MİGROS BEYLERBEYİ RAKI FİYATLARI

Beylerbeyi 35'lik, 50'lik, 70'lik, 100'lük rakı fiyatları güncel listesi şu şekilde:

35’lik Beylerbeyi Teragold: 595,00 TL

50’lik Beylerbeyi Teragold: 800,00 TL

70’lik Beylerbeyi Teragold: 1.050,00 TL

100’lük Beylerbeyi Teragold: 1.390,00 TL

300’lük Beylerbeyi Teragold: 6.750,00 TL

35’lik Beylerbeyi Göbek Rakısı: 695,00 TL

50’lik Beylerbeyi Göbek Rakısı: 950,00 TL

70’lik Beylerbeyi Göbek Rakısı: 1.250,00 TL

100’lük Beylerbeyi Göbek Rakısı: 1.650,00 TL

300’lük Beylerbeyi Göbek Rakısı: 6.600,00 TL

450’lik Beylerbeyi Göbek Rakısı: 11.000,00 TL

35’lik Beylerbeyi Mavi Rakı: 559,00 TL

50’lik Beylerbeyi Mavi Rakı: 759,00 TL

70’lik Beylerbeyi Mavi Rakı: 995,00 TL

100’lük Beylerbeyi Mavi Rakı: 1.299,00 TL

300’lük Beylerbeyi Mavi Rakı: 5.900,00 TL

70’lik Beylerbeyi Kalecik Karası: 1.350,00 TL

70’lik Beylerbeyi Öyleli (İncir rakısı): 1.350,00TL

MİGROS EFE RAKI FİYATLARI

Efe Rakı 35'lik, 50'lik, 70'lik, 100'lük fiyatları güncel listesi şu şekilde:

35’lik Efe Rakı (Klasik): 529,00 TL

50’lik Efe Rakı (Klasik): 719,00 TL

70’lik Efe Rakı (Klasik): 925,00 TL

100’lük Efe Rakı (Klasik): 1.250,00 TL

35’lik Efe Rakı Yaş Üzüm Serisi: 570,00 TL

50’lik Efe Rakı Yaş Üzüm Serisi: 775,00 TL

70’lik Efe Rakı Yaş Üzüm Serisi: 995,00 TL

100’lük Efe Rakı Yaş Üzüm Serisi: 1.350,00 TL

35’lik Efe Rakı Göbek:675,00 TL

50’lik Efe Rakı Göbek: 925,00 TL

70’lik Efe Rakı Göbek: 1.195,00 TL

100'lük Efe Rakı Göbek: 1.595,00 TL

35’lik Efe Rakı Gold: 635,00 TL

50’lik Efe Rakı Gold: 849,00 TL

70’lik Efe Rakı Gold: 1.090,00 TL

100’lük Efe Rakı Gold: 1.450,00 TL

300’lük Efe Rakı Gold: 5.750,00 TL

35’lik Efe Rakı Sarı Zeybek Original: 750,00 TL

50’lik Efe Rakı Sarı Zeybek Original: 1.025,00 TL

70’lik Efe Rakı Sarı Zeybek Original: 1.295,00 TL

100'lük Efe Rakı Sarı Zeybek Original: 1.750,00 TL

35’lik Efe Rakı Sarı Zeybek 3 Meşe: 780,00 TL

50’lik Efe Rakı Sarı Zeybek 3 Meşe: 1.069,00 TL

70’lik Efe Rakı Sarı Zeybek 3 Meşe: 1.395,00 TL

100'lük Efe Rakı Sarı Zeybek 3 Meşe: 1.850,00 TL

35’lik Efe Rakı Sarı Zeybek Yaş Üzüm: 705,00 TL

50’lik Efe Rakı Sarı Zeybek Yaş Üzüm: 965,00 TL

70’lik Efe Rakı Sarı Zeybek Yaş Üzüm: 1.270,00 TL

100’lük Efe Rakı Sarı Zeybek Yaş Üzüm: 1.675,00 TL

70’lik Efe Rakı 5 Yıllık: 2.750,00 TL

35’lik Efe Rakı Tek İmbik: 615,00 TL

70’lik Efe Rakı Tek İmbik: 1.075,00 TL

100’lük Efe Rakı Tek İmbik: 1.675,00 TL

MİGROS SAKİ RAKI FİYATLARI

Saki Rakı 35'lik, 50'lik, 70'lik, 100'lük fiyatları güncel listesi şu şekilde: