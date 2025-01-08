Migros Rakı Fiyatları 2025: Migros Yeni Rakı, Beylerbeyi, Efe Gold Rakı Fiyatları
1 Ocak'ta gelen zammın ardından Migros Rakı fiyatları ne kadar oldu? Migros En ucuz rakı kaç TL? Yeni Rakı fiyatı ne kadar? Beylerbeyi Göbek Rakısı fiyatı ne kadar? Tekirdağ Rakısı fiyatı ne kadar? Efe Rakı fiyatı ne kadar? Tekirdağ Altın Seri Rakı fiyatı ne kadar? Migros'ta 2025yılında 35’lik, 50’lik ve 70’lik rakı fiyatı ne kadar soruları yurttaşlar tarafından araştırılıyor. İşte Migros rakı fiyatlarında 2025’ün güncel zamlı listesi...
Migros Rakı Fiyatları 2025 | Yurttaşlar 1 Ocak'ta gelen ÖTV ve KDV zamları sonrası Migros Yeni Rakı, Beylerbeyi, Efe Gold Rakı fiyatları araştırması yapıyor. Rakı fiyatlarına gelen zammın ardından Migros da etiketlerini yenileyerek rakı fiyatları listesini yeniledi. Peki, 2025yılına ait en güncel rakı fiyatları ne kadar? Migros Yeni Rakı fiyatları ne kadar? Tekirdağ Rakı fiyatları ne kadar? Migros Beylerbeyi Rakı fiyatları ne kadar? Efe Rakı fiyatları ne kadar? En ucuz 35'lik rakı fiyatı ne kadar? İşte 2025yılı için en güncel rakı fiyatları...
MİGROS RAKI FİYATLARI 2025
Her yıl ocak ve temmuz olmak üzere alkollü içkideki özel tüketim vergisi (ÖTV) iki kere zamlanıyor. Migros rakı fiyatları 2025 güncel listesinde başta Yeni Rakı, Tekirdağ, Beylerbeyi, İzmir Rakı, Kulüp Rakı olmak üzere tüm rakı fiyatlarını bulabilirsiniz.
MİGROS YENİ RAKI FİYATLARI
Yeni Rakı 35'lik, 50'lik, 70'lik, 100'lük fiyatları güncel listesi şu şekilde:
- 35'lik Yeni Rakı: 549 TL
- 50'lik Yeni Rakı: 749 TL
- 70'lik Yeni Rakı: 950 TL
- 100'lük Yeni Rakı: 1.275 TL
- 150'lik Yeni Rakı: 1.850 TL
- 35'lik Yeni Rakı Yeni Seri: 629 TL
- 50'lik Yeni Rakı Yeni Seri: 859 TL
- 70'lik Yeni Rakı Yeni Seri: 1.119 TL
- 100'lük Yeni Rakı Yeni Seri: 1.475 TL
- 35'lik Yeni Rakı Ala: 799 TL
- 70'lik Yeni Rakı Ala: 1.450 TL
- 50'lik Yeni Rakı Giz: 2.100 TL
08.01.2025'te güncellenmiştir.
MİGROS TEKİRDAĞ RAKI FİYATLARI
Tekirdağ 35'lik, 50'lik, 70'lik, 100'lük rakı fiyatları güncel listesi şu şekilde:
- 35'lik Tekirdağ Rakısı: 629 TL
- 50'lik Tekirdağ Rakısı: 849 TL
- 70'lik Tekirdağ Rakısı: 1.065 TL
- 100'lük Tekirdağ Rakısı: 1.450 TL
- 35'lik Tekirdağ Rakısı Altın Serisi: 695 TL
- 50'lik Tekirdağ Rakısı Altın Serisi: 925 TL
- 70'lik Tekirdağ Rakısı Altın Serisi: 1.195 TL
- 100'lük Tekirdağ Rakısı Altın Serisi: 1.495 TL
- 35'lik Tekirdağ Rakısı Altın Seri Rezerv: 799 TL
- 70'lik Tekirdağ Rakısı Altın Seri Rezerv: 1.495 TL
- 100'lük Tekirdağ Rakısı Altın Seri Rezerv: 1.925 TL
- 70'lik Tekirdağ Rakısı No: 10: 1.625,00 TL
- 35'lik Tekirdağ Rakısı Göbek: 749 TL
- 70'lik Tekirdağ Rakısı Göbek: 1.400 TL
- 100'lük Tekirdağ Rakısı Göbek: 1.850 TL
08.01.2025'te güncellenmiştir.
MİGROS ALTINBAŞ RAKI FİYATLARI
- 70'lik Altınbaş Rakı: 1.550 TL
08.01.2025'te güncellenmiştir.
MİGROS İZMİR RAKI FİYATLARI
İzmir Rakı 35'lik, 50'lik, 70'lik, 100'lük fiyatları güncel listesi şu şekilde:
- 35’lik İzmir Rakısı: 529 TL
- 50’lik İzmir Rakısı: 719 TL
- 70’lik İzmir Rakısı: 929 TL
- 100'lük İzmir Rakısı: 1.250 TL
- 35’lik İzmir Rakısı Yaş Üzüm: 539 TL
- 50’lik İzmir Rakısı Yaş Üzüm: 729 TL
- 70’lik İzmir Rakısı Yaş Üzüm: 949 TL
- 100'lük İzmir Rakısı Yaş Üzüm: 1.275 TL
08.01.2025'te güncellenmiştir.
MİGROS KULÜP RAKI FİYATLARI
Kulüp Rakı 35'lik, 70'lik fiyatları güncel listesi şu şekilde:
- 70’lik Kulüp Rakı: 1.275 TL
- 35'lik Kulüp Rakı Delüks: 729 TL
- 70'lik Kulüp Rakı Delüks 1.350 TL
- 100'lÜk Kulüp Rakı Delüks 1.775 TL
08.01.2025'te güncellenmiştir.
MİGROS VEFA RAKISI GÖBEK FİYATLARI
Vefa Rakı 35'lik, 70'lik fiyatları güncel listesi şu şekilde:
- 35’lik Vefa Rakısı Göbek: 479 TL
- 70’lik Vefa Rakısı Göbek: 889 TL
08.01.2025'te güncellenmiştir.
MİGROS BEYLERBEYİ RAKI FİYATLARI
Beylerbeyi 35'lik, 50'lik, 70'lik, 100'lük rakı fiyatları güncel listesi şu şekilde:
- 35’lik Beylerbeyi Teragold: 595,00 TL
- 50’lik Beylerbeyi Teragold: 800,00 TL
- 70’lik Beylerbeyi Teragold: 1.050,00 TL
- 100’lük Beylerbeyi Teragold: 1.390,00 TL
- 300’lük Beylerbeyi Teragold: 6.750,00 TL
- 35’lik Beylerbeyi Göbek Rakısı: 695,00 TL
- 50’lik Beylerbeyi Göbek Rakısı: 950,00 TL
- 70’lik Beylerbeyi Göbek Rakısı: 1.250,00 TL
- 100’lük Beylerbeyi Göbek Rakısı: 1.650,00 TL
- 300’lük Beylerbeyi Göbek Rakısı: 6.600,00 TL
- 450’lik Beylerbeyi Göbek Rakısı: 11.000,00 TL
- 35’lik Beylerbeyi Mavi Rakı: 559,00 TL
- 50’lik Beylerbeyi Mavi Rakı: 759,00 TL
- 70’lik Beylerbeyi Mavi Rakı: 995,00 TL
- 100’lük Beylerbeyi Mavi Rakı: 1.299,00 TL
- 300’lük Beylerbeyi Mavi Rakı: 5.900,00 TL
- 70’lik Beylerbeyi Kalecik Karası: 1.350,00 TL
- 70’lik Beylerbeyi Öyleli (İncir rakısı): 1.350,00TL
MİGROS EFE RAKI FİYATLARI
Efe Rakı 35'lik, 50'lik, 70'lik, 100'lük fiyatları güncel listesi şu şekilde:
- 35’lik Efe Rakı (Klasik): 529,00 TL
- 50’lik Efe Rakı (Klasik): 719,00 TL
- 70’lik Efe Rakı (Klasik): 925,00 TL
- 100’lük Efe Rakı (Klasik): 1.250,00 TL
- 35’lik Efe Rakı Yaş Üzüm Serisi: 570,00 TL
- 50’lik Efe Rakı Yaş Üzüm Serisi: 775,00 TL
- 70’lik Efe Rakı Yaş Üzüm Serisi: 995,00 TL
- 100’lük Efe Rakı Yaş Üzüm Serisi: 1.350,00 TL
- 35’lik Efe Rakı Göbek:675,00 TL
- 50’lik Efe Rakı Göbek: 925,00 TL
- 70’lik Efe Rakı Göbek: 1.195,00 TL
- 100'lük Efe Rakı Göbek: 1.595,00 TL
- 35’lik Efe Rakı Gold: 635,00 TL
- 50’lik Efe Rakı Gold: 849,00 TL
- 70’lik Efe Rakı Gold: 1.090,00 TL
- 100’lük Efe Rakı Gold: 1.450,00 TL
- 300’lük Efe Rakı Gold: 5.750,00 TL
- 35’lik Efe Rakı Sarı Zeybek Original: 750,00 TL
- 50’lik Efe Rakı Sarı Zeybek Original: 1.025,00 TL
- 70’lik Efe Rakı Sarı Zeybek Original: 1.295,00 TL
- 100'lük Efe Rakı Sarı Zeybek Original: 1.750,00 TL
- 35’lik Efe Rakı Sarı Zeybek 3 Meşe: 780,00 TL
- 50’lik Efe Rakı Sarı Zeybek 3 Meşe: 1.069,00 TL
- 70’lik Efe Rakı Sarı Zeybek 3 Meşe: 1.395,00 TL
- 100'lük Efe Rakı Sarı Zeybek 3 Meşe: 1.850,00 TL
- 35’lik Efe Rakı Sarı Zeybek Yaş Üzüm: 705,00 TL
- 50’lik Efe Rakı Sarı Zeybek Yaş Üzüm: 965,00 TL
- 70’lik Efe Rakı Sarı Zeybek Yaş Üzüm: 1.270,00 TL
- 100’lük Efe Rakı Sarı Zeybek Yaş Üzüm: 1.675,00 TL
- 70’lik Efe Rakı 5 Yıllık: 2.750,00 TL
- 35’lik Efe Rakı Tek İmbik: 615,00 TL
- 70’lik Efe Rakı Tek İmbik: 1.075,00 TL
- 100’lük Efe Rakı Tek İmbik: 1.675,00 TL
MİGROS SAKİ RAKI FİYATLARI
Saki Rakı 35'lik, 50'lik, 70'lik, 100'lük fiyatları güncel listesi şu şekilde:
- 35’lik Saki Rakı Gold: 445,50 TL
- 50’lik Saki Rakı Gold: 595,50 TL
- 70’lik Saki Rakı Gold: 795,50 TL
- 100’lük Saki Rakı Gold: 1.045,50 TL
- 35’lik Saki Rakı Siyah Üzüm 18: 495,50 TL
- 50’lik Saki Rakı Siyah Üzüm 18: 665,00 TL
- 70’lik Saki Rakı Siyah Üzüm 18: 895,00 TL
- 100’lük Saki Rakı Siyah Üzüm 18: 1.150,50 TL
- 70’lik Saki Rakı Premium: 2.750,00 TL
RAKI FİYATLARINA DAİR EN ÇOK SORULAN SORULAR
Rakı fiyatları 2025’te ne kadar oldu?
1 Temmuz 2024 itibariyle gelen yeni zamlarla birlikte 70’lik bir rakının ortalama fiyatı 1.000 TL'dir.
2025’te en ucuz rakı fiyatı ne kadar?
Piyasada satılan en ucuz rakı fiyatı Tayfa Rakı’ya aittir. 35’lik Tayfa Rakı’nın fiyatı 449 TL olarak belirlenmiştir. En ucuz 100'lük rakı ise yine Tayfa Rakı'ya aittir ve 1.109 TL fiyat etiketine sahiptir. Diğer markaların 35’lik rakılarının fiyatları ortalama 550 TL’den, 70'likler ise ortalama 1.000 TL başlamaktadır.
2025’te en pahalı rakı fiyatı ne kadar?
Piyasada satılan en pahalı rakı unvanı, Yeni Rakı Giz ürününe aittir. Yeni Rakı Giz fiyatı 2025’te 50'lik 1.750,00 TL olarak belirlenmiştir.
35’lik rakı fiyatları ne kadar?
2025’te 35’lik rakı fiyatları 449 TL’den başlayıp 600 TL’ye kadar çıkabilmektedir.
100’lük Yeni Rakı fiyatı ne kadar?
2025’te 100’lük Yeni Rakı’nın fiyatı 1.290 TL olmuştur.
100’lük Beylerbeyi Göbek rakısı fiyatı ne kadar?
2025’te 100’lük Beylerbeyi Göbek rakısı fiyatı 1.650 TL olmuştur.
100’lük Tekirdağ Rakısı fiyatı ne kadar?
2025’te 100’lük Tekirdağ Rakısı fiyatı 1.350TL olmuştur.