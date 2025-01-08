Migros Rakı Fiyatları 2025: Migros Yeni Rakı, Beylerbeyi, Efe Gold Rakı Fiyatları

Migros Rakı Fiyatları 2025 | Yurttaşlar 1 Ocak'ta gelen ÖTV ve KDV zamları sonrası Migros Yeni Rakı, Beylerbeyi, Efe Gold Rakı fiyatları araştırması yapıyor. Rakı fiyatlarına gelen zammın ardından Migros da etiketlerini yenileyerek rakı fiyatları listesini yeniledi. Peki, 2025yılına ait en güncel rakı fiyatları ne kadar? Migros Yeni Rakı fiyatları ne kadar? Tekirdağ Rakı fiyatları ne kadar? Migros Beylerbeyi Rakı fiyatları ne kadar? Efe Rakı fiyatları ne kadar? En ucuz 35'lik rakı fiyatı ne kadar? İşte 2025yılı için en güncel rakı fiyatları...

MİGROS RAKI FİYATLARI 2025

Her yıl ocak ve temmuz olmak üzere alkollü içkideki özel tüketim vergisi (ÖTV) iki kere zamlanıyor. Migros rakı fiyatları 2025 güncel listesinde başta Yeni Rakı, Tekirdağ, Beylerbeyi, İzmir Rakı, Kulüp Rakı olmak üzere tüm rakı fiyatlarını bulabilirsiniz.

MİGROS YENİ RAKI FİYATLARI

Yeni Rakı 35'lik, 50'lik, 70'lik, 100'lük fiyatları güncel listesi şu şekilde:

35'lik Yeni Rakı: 549 TL

50'lik Yeni Rakı: 749 TL

70'lik Yeni Rakı: 950 TL

100'lük Yeni Rakı: 1.275 TL

150'lik Yeni Rakı: 1.850 TL

35'lik Yeni Rakı Yeni Seri: 629 TL

50'lik Yeni Rakı Yeni Seri: 859 TL

70'lik Yeni Rakı Yeni Seri: 1.119 TL

100'lük Yeni Rakı Yeni Seri: 1.475 TL

35'lik Yeni Rakı Ala: 799 TL

70'lik Yeni Rakı Ala: 1.450 TL

50'lik Yeni Rakı Giz: 2.100 TL

08.01.2025'te güncellenmiştir.

MİGROS TEKİRDAĞ RAKI FİYATLARI

Tekirdağ 35'lik, 50'lik, 70'lik, 100'lük rakı fiyatları güncel listesi şu şekilde:

35'lik Tekirdağ Rakısı: 629 TL

50'lik Tekirdağ Rakısı: 849 TL

70'lik Tekirdağ Rakısı: 1.065 TL

100'lük Tekirdağ Rakısı: 1.450 TL

35'lik Tekirdağ Rakısı Altın Serisi: 695 TL

50'lik Tekirdağ Rakısı Altın Serisi: 925 TL

70'lik Tekirdağ Rakısı Altın Serisi: 1.195 TL

100'lük Tekirdağ Rakısı Altın Serisi: 1.495 TL

35'lik Tekirdağ Rakısı Altın Seri Rezerv: 799 TL

70'lik Tekirdağ Rakısı Altın Seri Rezerv: 1.495 TL

100'lük Tekirdağ Rakısı Altın Seri Rezerv: 1.925 TL

70'lik Tekirdağ Rakısı No: 10: 1.625,00 TL

35'lik Tekirdağ Rakısı Göbek: 749 TL

70'lik Tekirdağ Rakısı Göbek: 1.400 TL

100'lük Tekirdağ Rakısı Göbek: 1.850 TL

08.01.2025'te güncellenmiştir.

MİGROS ALTINBAŞ RAKI FİYATLARI

70'lik Altınbaş Rakı: 1.550 TL

08.01.2025'te güncellenmiştir.

MİGROS İZMİR RAKI FİYATLARI

İzmir Rakı 35'lik, 50'lik, 70'lik, 100'lük fiyatları güncel listesi şu şekilde:

35’lik İzmir Rakısı: 529 TL

50’lik İzmir Rakısı: 719 TL

70’lik İzmir Rakısı: 929 TL

100'lük İzmir Rakısı: 1.250 TL

35’lik İzmir Rakısı Yaş Üzüm: 539 TL

50’lik İzmir Rakısı Yaş Üzüm: 729 TL

70’lik İzmir Rakısı Yaş Üzüm: 949 TL

100'lük İzmir Rakısı Yaş Üzüm: 1.275 TL

08.01.2025'te güncellenmiştir.

MİGROS KULÜP RAKI FİYATLARI

Kulüp Rakı 35'lik, 70'lik fiyatları güncel listesi şu şekilde:

70’lik Kulüp Rakı: 1.275 TL

35'lik Kulüp Rakı Delüks: 729 TL

70'lik Kulüp Rakı Delüks 1.350 TL

100'lÜk Kulüp Rakı Delüks 1.775 TL

08.01.2025'te güncellenmiştir.

MİGROS VEFA RAKISI GÖBEK FİYATLARI

Vefa Rakı 35'lik, 70'lik fiyatları güncel listesi şu şekilde:

35’lik Vefa Rakısı Göbek: 479 TL

70’lik Vefa Rakısı Göbek: 889 TL

08.01.2025'te güncellenmiştir.

MİGROS BEYLERBEYİ RAKI FİYATLARI

Beylerbeyi 35'lik, 50'lik, 70'lik, 100'lük rakı fiyatları güncel listesi şu şekilde:

35’lik Beylerbeyi Teragold: 595,00 TL

50’lik Beylerbeyi Teragold: 800,00 TL

70’lik Beylerbeyi Teragold: 1.050,00 TL

100’lük Beylerbeyi Teragold: 1.390,00 TL

300’lük Beylerbeyi Teragold: 6.750,00 TL

35’lik Beylerbeyi Göbek Rakısı: 695,00 TL

50’lik Beylerbeyi Göbek Rakısı: 950,00 TL

70’lik Beylerbeyi Göbek Rakısı: 1.250,00 TL

100’lük Beylerbeyi Göbek Rakısı: 1.650,00 TL

300’lük Beylerbeyi Göbek Rakısı: 6.600,00 TL

450’lik Beylerbeyi Göbek Rakısı: 11.000,00 TL

35’lik Beylerbeyi Mavi Rakı: 559,00 TL

50’lik Beylerbeyi Mavi Rakı: 759,00 TL

70’lik Beylerbeyi Mavi Rakı: 995,00 TL

100’lük Beylerbeyi Mavi Rakı: 1.299,00 TL

300’lük Beylerbeyi Mavi Rakı: 5.900,00 TL

70’lik Beylerbeyi Kalecik Karası: 1.350,00 TL

70’lik Beylerbeyi Öyleli (İncir rakısı): 1.350,00TL

MİGROS EFE RAKI FİYATLARI

Efe Rakı 35'lik, 50'lik, 70'lik, 100'lük fiyatları güncel listesi şu şekilde:

35’lik Efe Rakı (Klasik): 529,00 TL

50’lik Efe Rakı (Klasik): 719,00 TL

70’lik Efe Rakı (Klasik): 925,00 TL

100’lük Efe Rakı (Klasik): 1.250,00 TL

35’lik Efe Rakı Yaş Üzüm Serisi: 570,00 TL

50’lik Efe Rakı Yaş Üzüm Serisi: 775,00 TL

70’lik Efe Rakı Yaş Üzüm Serisi: 995,00 TL

100’lük Efe Rakı Yaş Üzüm Serisi: 1.350,00 TL

35’lik Efe Rakı Göbek:675,00 TL

50’lik Efe Rakı Göbek: 925,00 TL

70’lik Efe Rakı Göbek: 1.195,00 TL

100'lük Efe Rakı Göbek: 1.595,00 TL

35’lik Efe Rakı Gold: 635,00 TL

50’lik Efe Rakı Gold: 849,00 TL

70’lik Efe Rakı Gold: 1.090,00 TL

100’lük Efe Rakı Gold: 1.450,00 TL

300’lük Efe Rakı Gold: 5.750,00 TL

35’lik Efe Rakı Sarı Zeybek Original: 750,00 TL

50’lik Efe Rakı Sarı Zeybek Original: 1.025,00 TL

70’lik Efe Rakı Sarı Zeybek Original: 1.295,00 TL

100'lük Efe Rakı Sarı Zeybek Original: 1.750,00 TL

35’lik Efe Rakı Sarı Zeybek 3 Meşe: 780,00 TL

50’lik Efe Rakı Sarı Zeybek 3 Meşe: 1.069,00 TL

70’lik Efe Rakı Sarı Zeybek 3 Meşe: 1.395,00 TL

100'lük Efe Rakı Sarı Zeybek 3 Meşe: 1.850,00 TL

35’lik Efe Rakı Sarı Zeybek Yaş Üzüm: 705,00 TL

50’lik Efe Rakı Sarı Zeybek Yaş Üzüm: 965,00 TL

70’lik Efe Rakı Sarı Zeybek Yaş Üzüm: 1.270,00 TL

100’lük Efe Rakı Sarı Zeybek Yaş Üzüm: 1.675,00 TL

70’lik Efe Rakı 5 Yıllık: 2.750,00 TL

35’lik Efe Rakı Tek İmbik: 615,00 TL

70’lik Efe Rakı Tek İmbik: 1.075,00 TL

100’lük Efe Rakı Tek İmbik: 1.675,00 TL

MİGROS SAKİ RAKI FİYATLARI

Saki Rakı 35'lik, 50'lik, 70'lik, 100'lük fiyatları güncel listesi şu şekilde:

35’lik Saki Rakı Gold: 445,50 TL

50’lik Saki Rakı Gold: 595,50 TL

70’lik Saki Rakı Gold: 795,50 TL

100’lük Saki Rakı Gold: 1.045,50 TL

35’lik Saki Rakı Siyah Üzüm 18: 495,50 TL

50’lik Saki Rakı Siyah Üzüm 18: 665,00 TL

70’lik Saki Rakı Siyah Üzüm 18: 895,00 TL

100’lük Saki Rakı Siyah Üzüm 18: 1.150,50 TL

70’lik Saki Rakı Premium: 2.750,00 TL

RAKI FİYATLARINA DAİR EN ÇOK SORULAN SORULAR

Rakı fiyatları 2025’te ne kadar oldu?

1 Temmuz 2024 itibariyle gelen yeni zamlarla birlikte 70’lik bir rakının ortalama fiyatı 1.000 TL'dir.

2025’te en ucuz rakı fiyatı ne kadar?

Piyasada satılan en ucuz rakı fiyatı Tayfa Rakı’ya aittir. 35’lik Tayfa Rakı’nın fiyatı 449 TL olarak belirlenmiştir. En ucuz 100'lük rakı ise yine Tayfa Rakı'ya aittir ve 1.109 TL fiyat etiketine sahiptir. Diğer markaların 35’lik rakılarının fiyatları ortalama 550 TL’den, 70'likler ise ortalama 1.000 TL başlamaktadır.

2025’te en pahalı rakı fiyatı ne kadar?

Piyasada satılan en pahalı rakı unvanı, Yeni Rakı Giz ürününe aittir. Yeni Rakı Giz fiyatı 2025’te 50'lik 1.750,00 TL olarak belirlenmiştir.

35’lik rakı fiyatları ne kadar?

2025’te 35’lik rakı fiyatları 449 TL’den başlayıp 600 TL’ye kadar çıkabilmektedir.

100’lük Yeni Rakı fiyatı ne kadar?

2025’te 100’lük Yeni Rakı’nın fiyatı 1.290 TL olmuştur.

100’lük Beylerbeyi Göbek rakısı fiyatı ne kadar?

2025’te 100’lük Beylerbeyi Göbek rakısı fiyatı 1.650 TL olmuştur.

100’lük Tekirdağ Rakısı fiyatı ne kadar?

2025’te 100’lük Tekirdağ Rakısı fiyatı 1.350TL olmuştur.