Migros Tekila Fiyatları 2025: Migros Olmeca, Don Juan Fiyatları

Migros tekila Fiyatları 2025 | Yurttaşlar 1 Ocak'ta gelen ÖTV ve KDV zamları sonrası Migros Olmeca, Don Juan, fiyatları araştırması yapıyor. Tekila fiyatlarına gelen zammın ardından Migros da etiketlerini yenileyerek tekila fiyatları listesini yeniledi. Peki, 2025 yılına ait en güncel tekila fiyatları ne kadar? Migros Olmeca Gold tekika fiyatları ne kadar? Don Juan tekila fiyatları ne kadar? İşte 2025 yılı için en güncel tekila fiyatları...

MİGROS TEKİLA FİYATLARI 2025

Her yıl ocak ve temmuz olmak üzere alkollü içkideki özel tüketim vergisi (ÖTV) iki kere zamlanıyor. Migros tekilafiyatları 2025 güncel listesinde başta Olmeca, Don Juan olmak üzere tüm tekila fiyatlarını bulabilirsiniz.

MİGROS OLMECA TEKİLA FİYATLARI

35'lik Olmeca Silver Tekila: 625 TL

50'lik Olmeca Silver Tekila: 875 TL

70'lik Olmeca Silver Tekila: 1.150 TL

100'lük Olmeca Silver Tekila: 1.600 TL

35'lik Olmeca Gold Tekila: 675 TL

70'lik Olmeca Gold Tekila: 1.250 TL

70'lik Olmeca Dark Chocolate Tekila: 1.050 TL

70'lik Olmeca Altos Reposado Tekila: 1.750 TL

70'lik Olmeca Altos Plata Tekila: 1.600 TL

08.01.2025 tarihinde güncellenmiştir.

MİGROS AVION TEKİLA FİYATLARI

70'lik Avion Reposado Tekila: 2.800 TL

70'lik Avion Silver Tekila: 2.450 TL

08.01.2025 tarihinde güncellenmiştir.

MİGROS CODIGO TEKİLA FİYATLARI

70'lik Codigo Blanco Tekila: 1.800 TL

70'lik Codigo Reposado Tekila: 1.950 TL

70'lik Codigo Rosa Tekila: 2.500 TL

08.01.2025 tarihinde güncellenmiştir.

MİGROS DON JULIO TEKİLA FİYATLARI

70'lik Don Julio BlancoTekila: 2.300 TL

70'lik Don Julio Reposado Tekila: 2.500 TL

70'lik Don Julio Anejo Tekila: 2.750 TL

70'lik Don Julio 1942 Tekila: 12.000 TL

08.01.2025 tarihinde güncellenmiştir.