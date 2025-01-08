Migros Tekila Fiyatları 2025: Migros Olmeca, Don Juan Fiyatları
1 Ocak'ta gelen zammın ardından Migros tekila fiyatları ne kadar oldu? Migros En ucuz tekila kaç TL? Olmeca Gold tekika fiyatları ne kadar? Don Juan tekila fiyatları ne kadar? Migros'ta 2025 yılında 35’lik, 50’lik ve 70’lik tekila fiyatı ne kadar soruları yurttaşlar tarafından araştırılıyor. İşte Migros tekila fiyatlarında 2025’ün güncel zamlı listesi...
Migros tekila Fiyatları 2025 | Yurttaşlar 1 Ocak'ta gelen ÖTV ve KDV zamları sonrası Migros Olmeca, Don Juan, fiyatları araştırması yapıyor. Tekila fiyatlarına gelen zammın ardından Migros da etiketlerini yenileyerek tekila fiyatları listesini yeniledi. Peki, 2025 yılına ait en güncel tekila fiyatları ne kadar? Migros Olmeca Gold tekika fiyatları ne kadar? Don Juan tekila fiyatları ne kadar? İşte 2025 yılı için en güncel tekila fiyatları...
MİGROS TEKİLA FİYATLARI 2025
Her yıl ocak ve temmuz olmak üzere alkollü içkideki özel tüketim vergisi (ÖTV) iki kere zamlanıyor. Migros tekilafiyatları 2025 güncel listesinde başta Olmeca, Don Juan olmak üzere tüm tekila fiyatlarını bulabilirsiniz.
MİGROS OLMECA TEKİLA FİYATLARI
- 35'lik Olmeca Silver Tekila: 625 TL
- 50'lik Olmeca Silver Tekila: 875 TL
- 70'lik Olmeca Silver Tekila: 1.150 TL
- 100'lük Olmeca Silver Tekila: 1.600 TL
- 35'lik Olmeca Gold Tekila: 675 TL
- 70'lik Olmeca Gold Tekila: 1.250 TL
- 70'lik Olmeca Dark Chocolate Tekila: 1.050 TL
- 70'lik Olmeca Altos Reposado Tekila: 1.750 TL
- 70'lik Olmeca Altos Plata Tekila: 1.600 TL
08.01.2025 tarihinde güncellenmiştir.
MİGROS AVION TEKİLA FİYATLARI
- 70'lik Avion Reposado Tekila: 2.800 TL
- 70'lik Avion Silver Tekila: 2.450 TL
08.01.2025 tarihinde güncellenmiştir.
MİGROS CODIGO TEKİLA FİYATLARI
- 70'lik Codigo Blanco Tekila: 1.800 TL
- 70'lik Codigo Reposado Tekila: 1.950 TL
- 70'lik Codigo Rosa Tekila: 2.500 TL
08.01.2025 tarihinde güncellenmiştir.
MİGROS DON JULIO TEKİLA FİYATLARI
- 70'lik Don Julio BlancoTekila: 2.300 TL
- 70'lik Don Julio Reposado Tekila: 2.500 TL
- 70'lik Don Julio Anejo Tekila: 2.750 TL
- 70'lik Don Julio 1942 Tekila: 12.000 TL
08.01.2025 tarihinde güncellenmiştir.