Migros Tekila Fiyatları 2026: Migros Olmeca, Don Juan Fiyatları

Migros tekila Fiyatları 2026 | Yurttaşlar 1 Ocak'ta gelen ÖTV ve KDV zamları sonrası Migros Olmeca, Don Juan, fiyatları araştırması yapıyor. Tekila fiyatlarına gelen zammın ardından Migros da etiketlerini yenileyerek tekila fiyatları listesini yeniledi. Peki, 2026 yılına ait en güncel tekila fiyatları ne kadar? Migros Olmeca Gold tekika fiyatları ne kadar? Don Juan tekila fiyatları ne kadar? İşte 2026 yılı için en güncel tekila fiyatları...

MİGROS TEKİLA FİYATLARI 2026

Her yıl ocak ve temmuz olmak üzere alkollü içkideki özel tüketim vergisi (ÖTV) iki kere zamlanıyor. Migros tekilafiyatları 2026 güncel listesinde başta Olmeca, Don Juan olmak üzere tüm tekila fiyatlarını bulabilirsiniz.

MİGROS OLMECA TEKİLA FİYATLARI

35'lik Olmeca Silver Tekila: 725 TL

50'lik Olmeca Silver Tekila: 1.025 TL

70'lik Olmeca Silver Tekila: 1.350 TL

100'lük Olmeca Silver Tekila: 1.850 TL

35'lik Olmeca Gold Tekila: 785 TL

70'lik Olmeca Gold Tekila: 1.450 TL

70'lik Olmeca Dark Chocolate Tekila: 1.200 TL

70'lik Olmeca Altos Reposado Tekila: 1.925 TL

70'lik Olmeca Altos Plata Tekila: 1.750 TL

07.07.2025 tarihinde güncellenmiştir.

MİGROS AVION TEKİLA FİYATLARI

70'lik Avion Reposado Tekila: 3.000 TL

70'lik Avion Silver Tekila: 2.700 TL

07.07.2025 tarihinde güncellenmiştir.

MİGROS CODIGO TEKİLA FİYATLARI

70'lik Codigo Blanco Tekila: 2.050 TL

70'lik Codigo Reposado Tekila: 2.200 TL

70'lik Codigo Rosa Tekila: 2.500 TL

07.07.2025 tarihinde güncellenmiştir.

MİGROS DON JULIO TEKİLA FİYATLARI

70'lik Don Julio Blanco Tekila: 2.600 TL

70'lik Don Julio Reposado Tekila: 2.800 TL

70'lik Don Julio Anejo Tekila: 3.050 TL

70'lik Don Julio 1942 Tekila: 12.000 TL

08.01.2026 tarihinde güncellenmiştir.

MİGROS CASAMİGOS TEKİLA FİYATLARI

70'lik Casamigos Blanco Tekila: 2.400 TL

100'lük Casamigos Blanco Tekila: 3.000 TL

70'lik Casamigos Reposado Tekila: 2.600 TL

100'lük Casamigos Reposado Tekila: 3.200 TL

70'lik Casamigos Anejo Tekila: 2.800 TL

100'lük Casamigos Anejo Tekila: 3.450 TL

100'lük Casamigos Mezcal: 3.350 TL

08.01.2026 tarihinde güncellenmiştir.

MİGROS EL TORO TEKİLA FİYATLARI

70'lik El Toro Silver Tekila: 1.350 TL

100'lük El Toro Silver Tekila: 1.550 TL

70'lik El Toro Silver Gold Tekila: 1.500 TL

09.07.2025 tarihinde güncellenmiştir.

MİGROS CENOTE TEKİLA FİYATLARI

70'lik Cenote Blanco Tekila: 3.090 TL

70'lik Cenote Reposado Tekila: 3.650 TL

70'lik Cenote Anejo Tekila: 3.990 TL

70'lik Cenote Ahumado Tekila: 4.290 TL

12.07.2025 tarihinde güncellenmiştir.

MİGROS PATRON TEKİLA FİYATLARI

70'lik Patron El Cielo Tekila: 10.950 TL

70'lik Patron El Anejo Tekila: 3.250 TL

175'lik Patron Anejo Tekila: 10.500 TL

70'lik Patron Reposado Tekila: 2.950 TL

175'lik Patron Reposado Tekila: 9.500 TL

70'lik Patron Silver Tekila: 2.690 TL

175'lik Patron Silver Tekila: 8.750 TL

10.07.2025 tarihinde güncellenmiştir.

MİGROS EL JİMADOR TEKİLA

70'lik El Jimador Blanco: 1.300 TL

70'lik El Jimador Reposado: 1.350 TL

03.02.2025 tarihinde güncellenmiştir.

MİGROS HERRADURA TEKİLA

70'lik Herradura Plata: 2.250 TL

70'lik Herradura Anejo: 2.750 TL

14.07.2025 tarihinde güncellenmiştir.

MİGROS SİERRA TEKİLA FİYATLARI

35'lik Sierra Tropical Cilli: 595 TL

50'lik Sierra Tropical Cilli: 775 TL

70'lik Sierra Tropical Cilli: 1.075 TL

100'lük Sierra Tropical Cilli: 1.550 TL

35'lik Sierra Blanco: 725 TL

50'lik Sierra Blanco: 1.025 TL

70'lik Sierra Blanco: 1.350 TL

100'lük Sierra Blanco: 1.850 TL

35'lik Sierra Reposado: 785 TL

50'lik Sierra Reposado: 1.045 TL

70'lik Sierra Reposado: 1.450 TL

100'lük Sierra Reposado: 1.975 TL

70'lik Sierra Antiguo Plata: 1.750 TL

70'lik Sierra Antiguo Anejo: 1.900 TL

15.07.2025 tarihinde güncellenmiştir.