Migros Tekila Fiyatları 2026: Migros Olmeca, Don Juan Fiyatları
1 Ocak'ta gelen zammın ardından Migros tekila fiyatları ne kadar oldu? Migros En ucuz tekila kaç TL? Olmeca Gold tekika fiyatları ne kadar? Don Juan tekila fiyatları ne kadar? Migros'ta 2026 yılında 35’lik, 50’lik ve 70’lik tekila fiyatı ne kadar soruları yurttaşlar tarafından araştırılıyor. İşte Migros tekila fiyatlarında 2026’nın güncel zamlı listesi...
MİGROS TEKİLA FİYATLARI 2026
Her yıl ocak ve temmuz olmak üzere alkollü içkideki özel tüketim vergisi (ÖTV) iki kere zamlanıyor. Migros tekilafiyatları 2026 güncel listesinde başta Olmeca, Don Juan olmak üzere tüm tekila fiyatlarını bulabilirsiniz.
MİGROS OLMECA TEKİLA FİYATLARI
- 35'lik Olmeca Silver Tekila: 725 TL
- 50'lik Olmeca Silver Tekila: 1.025 TL
- 70'lik Olmeca Silver Tekila: 1.350 TL
- 100'lük Olmeca Silver Tekila: 1.850 TL
- 35'lik Olmeca Gold Tekila: 785 TL
- 70'lik Olmeca Gold Tekila: 1.450 TL
- 70'lik Olmeca Dark Chocolate Tekila: 1.200 TL
- 70'lik Olmeca Altos Reposado Tekila: 1.925 TL
- 70'lik Olmeca Altos Plata Tekila: 1.750 TL
07.07.2025 tarihinde güncellenmiştir.
MİGROS AVION TEKİLA FİYATLARI
- 70'lik Avion Reposado Tekila: 3.000 TL
- 70'lik Avion Silver Tekila: 2.700 TL
07.07.2025 tarihinde güncellenmiştir.
MİGROS CODIGO TEKİLA FİYATLARI
- 70'lik Codigo Blanco Tekila: 2.050 TL
- 70'lik Codigo Reposado Tekila: 2.200 TL
- 70'lik Codigo Rosa Tekila: 2.500 TL
07.07.2025 tarihinde güncellenmiştir.
MİGROS DON JULIO TEKİLA FİYATLARI
- 70'lik Don Julio Blanco Tekila: 2.600 TL
- 70'lik Don Julio Reposado Tekila: 2.800 TL
- 70'lik Don Julio Anejo Tekila: 3.050 TL
- 70'lik Don Julio 1942 Tekila: 12.000 TL
08.01.2026 tarihinde güncellenmiştir.
MİGROS CASAMİGOS TEKİLA FİYATLARI
- 70'lik Casamigos Blanco Tekila: 2.400 TL
- 100'lük Casamigos Blanco Tekila: 3.000 TL
- 70'lik Casamigos Reposado Tekila: 2.600 TL
- 100'lük Casamigos Reposado Tekila: 3.200 TL
- 70'lik Casamigos Anejo Tekila: 2.800 TL
- 100'lük Casamigos Anejo Tekila: 3.450 TL
- 100'lük Casamigos Mezcal: 3.350 TL
08.01.2026 tarihinde güncellenmiştir.
MİGROS EL TORO TEKİLA FİYATLARI
- 70'lik El Toro Silver Tekila: 1.350 TL
- 100'lük El Toro Silver Tekila: 1.550 TL
- 70'lik El Toro Silver Gold Tekila: 1.500 TL
09.07.2025 tarihinde güncellenmiştir.
MİGROS CENOTE TEKİLA FİYATLARI
- 70'lik Cenote Blanco Tekila: 3.090 TL
- 70'lik Cenote Reposado Tekila: 3.650 TL
- 70'lik Cenote Anejo Tekila: 3.990 TL
- 70'lik Cenote Ahumado Tekila: 4.290 TL
12.07.2025 tarihinde güncellenmiştir.
MİGROS PATRON TEKİLA FİYATLARI
- 70'lik Patron El Cielo Tekila: 10.950 TL
- 70'lik Patron El Anejo Tekila: 3.250 TL
- 175'lik Patron Anejo Tekila: 10.500 TL
- 70'lik Patron Reposado Tekila: 2.950 TL
- 175'lik Patron Reposado Tekila: 9.500 TL
- 70'lik Patron Silver Tekila: 2.690 TL
- 175'lik Patron Silver Tekila: 8.750 TL
10.07.2025 tarihinde güncellenmiştir.
MİGROS EL JİMADOR TEKİLA
- 70'lik El Jimador Blanco: 1.300 TL
- 70'lik El Jimador Reposado: 1.350 TL
03.02.2025 tarihinde güncellenmiştir.
MİGROS HERRADURA TEKİLA
- 70'lik Herradura Plata: 2.250 TL
- 70'lik Herradura Anejo: 2.750 TL
14.07.2025 tarihinde güncellenmiştir.
MİGROS SİERRA TEKİLA FİYATLARI
- 35'lik Sierra Tropical Cilli: 595 TL
- 50'lik Sierra Tropical Cilli: 775 TL
- 70'lik Sierra Tropical Cilli: 1.075 TL
- 100'lük Sierra Tropical Cilli: 1.550 TL
- 35'lik Sierra Blanco: 725 TL
- 50'lik Sierra Blanco: 1.025 TL
- 70'lik Sierra Blanco: 1.350 TL
- 100'lük Sierra Blanco: 1.850 TL
- 35'lik Sierra Reposado: 785 TL
- 50'lik Sierra Reposado: 1.045 TL
- 70'lik Sierra Reposado: 1.450 TL
- 100'lük Sierra Reposado: 1.975 TL
- 70'lik Sierra Antiguo Plata: 1.750 TL
- 70'lik Sierra Antiguo Anejo: 1.900 TL
15.07.2025 tarihinde güncellenmiştir.