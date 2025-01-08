Migros Viski Fiyatları 2025: Migros Red Label, Chivas Regal, Jack Daniel’s, Jameson Fiyatları
1 Ocak'ta gelen zammın ardından Migros Viski fiyatları ne kadar oldu? Migros En ucuz Viski kaç TL? Red Label viski fiyatları ne kadar? 50’lik viski fiyatları ne kadar? Chivas Regal viski fiyatı ne kadar? Jameson viski fiyatı ne kadar? Jack Daniel’s viski fiyatı ne kadar? Migros'ta 2025 yılında 35’lik, 50’lik ve 70’lik viski fiyatı ne kadar soruları yurttaşlar tarafından araştırılıyor. İşte Migros viski fiyatlarında 2025’ün güncel zamlı listesi...
Migros Viski Fiyatları 2025 | Yurttaşlar 1 Ocak'ta gelen ÖTV ve KDV zamları sonrası Migros Red Label, Chivas Regal, Jack Daniel’s, Jameson fiyatları araştırması yapıyor. Viski fiyatlarına gelen zammın ardından Migros da etiketlerini yenileyerek viski fiyatları listesini yeniledi. Peki, 2025 yılına ait en güncel viski fiyatları ne kadar? Migros Red Label viski fiyatları ne kadar? 50’lik viski fiyatları ne kadar? Chivas Regal viski fiyatı ne kadar? Jameson viski fiyatı ne kadar? Jack Daniel’s viski fiyatı ne kadar? İşte 2025 yılı için en güncel viski fiyatları...
MİGROS VİSKİ FİYATLARI 2025
Her yıl ocak ve temmuz olmak üzere alkollü içkideki özel tüketim vergisi (ÖTV) iki kere zamlanıyor. Migros viski fiyatları 2025 güncel listesinde başta Red Label, Chivas Regal, Jack Daniel’s, Jameson olmak üzere tüm viski fiyatlarını bulabilirsiniz.
MİGROS JOHNNIE WALKER VİSKİ FİYATLARI
- 35’lik Johnnie Walker Red Label: 595 TL
- 50’lik Johnnie Walker Red Label: 825 TL
- 70’lik Johnnie Walker Red Label: 1.075 TL
- 100’lük Johnnie Walker Red Label: 1.500 TL
- 150’lik Johnnie Walker Red Label: 2.300 TL
- 175’lik Johnnie Walker Red Label: 2.650 TL
- 300'lük Johnnie Walker Red Label: 4.950 TL
- 35’lik Johnnie Walker Black Label: 825 TL
- 50’lik Johnnie Walker Black Label: 1.150 TL
- 70’lik Johnnie Walker Black Label: 1.495 TL
- 100’lük Johnnie Walker Black Label: 1.995 TL
- 150’lik Johnnie Walker Black Label: 2.950 TL
- 300'lük Johnnie Walker Black Label: 6.750 TL
- 70’lik Johnnie Walker Double Black: 1.795 TL
- 100’lük Johnnie Walker Double Black: 2.400 TL
- 70’lik Johnnie Walker Gold Label Reserve: 2.450 TL
- 70’lik Johnnie Walker Green Label 15 YO: 3.050 TL
- 70’lik Johnnie Walker 18 YO: 3.250 TL
- 70’lik Johnnie Walker Blue Label: 10.000 TL
- 70’lik Johnnie Walker & Sons King George V: 20.00 TL
08.01.2025'te güncellenmiştir.
MİGROS J&B VİSKİ FİYATLARI
- 35’lik J&B Rare: 569 TL
- 50’lik J&B Rare: 789 TL
- 70’lik J&B Rare: 999 TL
- 100’lük J&B Rare: 1.400 TL
- 150’lik J&B Rare: 2.100 TL
08.01.2025'te güncellenmiştir.
MİGROS BELL’S VİSKİ FİYATLARI
- 35’lik Bell’s: 569 TL
- 50’lik Bell’s: 789 TL
- 70’lik Bell’s: 999 TL
- 100’lük Bell’s: 1.400 TL
08.01.2025'te güncellenmiştir.
MİGROS TALISKER VİSKİ FİYATLARI
- 70’lik Talisker 10 YO: 2.650 TL
- 70’lik Talisker Storm: 2.650 TL
- 70’lik Talisker Skye: 2.600 TL
08.01.2025'te güncellenmiştir.
MİGROS LAGAVULIN VİSKİ FİYATLARI
- 70’lik Lagavulin 8 YO: 2.600 TL
- 70’lik Lagavulin 16 YO: 6.500 TL
- 70’lik Lagavulin Destilers Edition: 4.600 TL
08.01.2025'te güncellenmiştir.
MİGROS SINGLETON OF DUFFTOWN VİSKİ FİYATLARI
- 70’lik Singleton of Dufftown 12 YO: 1.650 TL
- 70’lik Singleton of Dufftown 15 YO: 2.300 TL
08.01.2025'te güncellenmiştir.
MİGROS CARDHU VİSKİ FİYATLARI
- 70’lik Cardhu Gold Reserve: 1.850 TL
- 70’lik Cardhu 12YO: 2.250 TL
- 70’lik Cardhu 15YO: 2.700 TL
08.01.2025'te güncellenmiştir.
MİGROS MORTLACH VİSKİ FİYATLARI
- 70’lik Mortlach 12YO: 2.950 TL
- 70’lik Mortlach 16YO: 5.500 TL
08.01.2025'te güncellenmiştir.
MİGROS CHIVAS REGAL VİSKİ FİYATLARI
- 35’lik Chivas Regal 12 İskoç Viskisi: 850 TL
- 50’lik Chivas Regal 12 İskoç Viskisi: 1.175 TL
- 70’lik Chivas Regal 12 İskoç Viskisi: 1.550 TL
- 100’lük Chivas Regal 12 İskoç Viskisi: 2.100 TL
- 175’lik Chivas Regal 12 İskoç Viskisi: 3.800 TL
- 300’lük Chivas Regal 12 İskoç Viskisi: 6.950 TL
- 70’lik Chivas Regal 13 İskoç Viskisi: 1.850 TL
- 70’lik Chivas Regal 15 İskoç Viskisi: 2.450 TL
- 70’lik Chivas Regal 18 İskoç Viskisi: 3.250 TL
- 70’lik Chivas Regal 25 İskoç Viskisi: 18.500 TL
- 70’lik Chivas Mizunara İskoç Viskisi: 2.800 TL
- 70’lik Chivas Ultis İskoç Viskisi: 8.500 TL
- 70'lik Royal Salute 21 İskoç Viskisi: 9.000 TL
07.01.2025'te güncellenmiştir.
MİGROS JAMESON VİSKİ FİYATLARI
- 35’lik Jameson İrlanda Viskisi: 650 TL
- 70’lik Jameson İrlanda Viskisi: 1.275 TL
- 100’lük Jameson İrlanda Viskisi: 1.725 TL
- 70’lik Jameson Black Barrel İrlanda Viskisi: 1.650 TL
- 70’lik Jameson Caskmates İrlanda Viskisi: 1.375 TL
07.01.2025'te güncellenmiştir.
MİGROS BALLANTINE’S VİSKİ FİYATLARI
- 35’lik Ballantine’s Finest İskoç Viskisi: 595 TL
- 50’lik Ballantine’s Finest İskoç Viskisi: 825 TL
- 70’lik Ballantine’s Finest İskoç Viskisi: 1.075 TL
- 100’lük Ballantine’s Finest İskoç Viskisi: 1.500 TL
- 150’lik Ballantine’s Finest İskoç Viskisi: 2.300 TL
- 300’lük Ballantine’s Finest İskoç Viskisi: 4.950 TL
- 35’lik Ballantine’s 10 İskoç Viskisi: 650 TL
- 50’lik Ballantine’s 10 İskoç Viskisi: 925 TL
- 70’lik Ballantine’s 10 İskoç Viskisi: 1.250 TL
- 100’lük Ballantine’s 10 İskoç Viskisi: 1.725 TL
- 70’lik Ballantine’s 17 İskoç Viskisi: 2.750 TL
- 70’lik Ballantine’s 21 İskoç Viskisi: 4.950 TL
- 70’lik Ballantine’s 7 İskoç Viskisi: 1.175 TL
07.01.2025'te güncellenmiştir.
MİGROS JACK DANIEL’S VİSKİ FİYATLARI
- 35’lik Jack Daniel’s Old no.7: 700 TL
- 50’lik Jack Daniel’s Old no.7: 945 TL
- 70’lik Jack Daniel’s Old no.7: 1.290 TL
- 100’lük Jack Daniel’s Old no.7: 1.775 TL
- 175’lik Jack Daniel’s Old no.7: 3.050 TL
- 300’lük Jack Daniel’s Old no.7: 5.350 TL
- 35’lik Jack Daniel’s Tennessee Honey: 700 TL
- 70’lik Jack Daniel’s Tennessee Honey: 1.290 TL
- 100’lük Jack Daniel’s Tennessee Honey: 1.775 TL
- 35’lik Jack Daniel’s Tennessee Apple: 700 TL
- 70’lik Jack Daniel’s Tennessee Apple: 1.290 TL
- 100’lük Jack Daniel’s Tennessee Apple: 1.775 TL
- 70’lik Jack Daniel’s Single Barrel: 2.500 TL
- 70’lik Jack Daniel’s No:27 Gold: 3.550 TL
- 100’lük Jack Daniel’s Sinatra Select: 6.750 TL
- 35’lik Gentleman Jack: 825 TL
- 50’lik Gentleman Jack: 1.475 TL
- 70’lik Gentleman Jack: 2.000 TL
MİGROS THE GLENLIVET VİSKİ FİYATLARI
- 70’lik The Glenlivet 12: 2.250 TL
- 70’lik The Glenlivet 15: 3.600 TL
- 70’lik The Glenlivet 18: 5.500 TL
07.01.2025'te güncellenmiştir.
MİGROS LONG JOHN VİSKİ FİYATLARI
- 35’lik Long John İskoç Viskisi: 375 TL
- 50’lik Long John İskoç Viskisi: 520 TL
- 70’lik Long John İskoç Viskisi: 700 TL
- 100’lük Long John İskoç Viskisi: 950 TL
MİGROS JIM BEAM VİSKİ FİYATLARI
- 35’lik Jim Beam White: 600 TL
- 50’lik Jim Beam White: 800 TL
- 70’lik Jim Beam White: 1.095 TL
- 100’lük Jim Beam White: 1.495 TL
- 150’lik Jim Beam White: 2.300 TL
- 70’lik Jim Beam Black: 1.450 TL
- 100’lük Jim Beam Black: 1950 TL
- 70’lik Jim Beam Double Oak: 1.850 TL
- 100’lük Jim Beam Double Oak: 2.450 TL
- 70’lik Jim Beam Single Barrel: 2.750 TL
- 70’lik Jim Beam Apple / Red Stag / Honey: 1.095 TL
- 100’lük Jim Beam Apple / Red Stag / Honey: 1.495 TL
MİGROS ABERLOUR VİSKİ FİYATLARI
- 70’lik Aberlour 12: 2.600 TL
- 70’lik Aberlour 14: 3.600 TL
- 70’lik Aberlour 16: 5.600 TL
- 70’lik Aberlour 18: 7.600 TL
- 70’lik Aberlour A’bunadh: 5.500 TL
07.01.2025'te güncellenmiştir.
MİGROS PASSPORT VİSKİ FİYATLARI
- 35’lik Passport İskoç Viskisi: 375 TL
- 50’lik Passport İskoç Viskisi: 520 TL
- 70’lik Passport İskoç Viskisi: 700 TL
- 100’lük Passport İskoç Viskisi: 950 TL
MİGROS BENRIACH VİSKİ FİYATLARI
- 70’lik Benriach The Original Ten: 1.950 TL
- 70’lik Benriach The Twelve: 2.250 TL
- 70’lik Benriach The Smoky Ten: 2.125 TL
MİGROS GLENGLASSAUGH VİSKİ FİYATLARI
- 70’lik Glenglassaugh Revival: 2.225 TL
- 70’lik Glenglassaugh Evolution: 2.450 TL
- 70’lik Glenglassaugh Torfa: 2.525 TL
DİĞER VİSKİLER
- 70'lik JP Wisers: 1.100 TL
- 70'lik Pike Creek
08.01.2025'te güncellenmiştir.
MİGROS SCAPA VİSKİ FİYATLARI
- 70'lik Scapa 10YO: 2.550 TL
- 70'lik Scapa 16YO: 5.200 TL
- 70'lik Scapa 21YO: 12.000 TL
07.01.2025'te güncellenmiştir.