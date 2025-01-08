Migros Viski Fiyatları 2025: Migros Red Label, Chivas Regal, Jack Daniel’s, Jameson Fiyatları

Migros Viski Fiyatları 2025 | Yurttaşlar 1 Ocak'ta gelen ÖTV ve KDV zamları sonrası Migros Red Label, Chivas Regal, Jack Daniel’s, Jameson fiyatları araştırması yapıyor. Viski fiyatlarına gelen zammın ardından Migros da etiketlerini yenileyerek viski fiyatları listesini yeniledi. Peki, 2025 yılına ait en güncel viski fiyatları ne kadar? Migros Red Label viski fiyatları ne kadar? 50’lik viski fiyatları ne kadar? Chivas Regal viski fiyatı ne kadar? Jameson viski fiyatı ne kadar? Jack Daniel’s viski fiyatı ne kadar? İşte 2025 yılı için en güncel viski fiyatları...

MİGROS VİSKİ FİYATLARI 2025

Her yıl ocak ve temmuz olmak üzere alkollü içkideki özel tüketim vergisi (ÖTV) iki kere zamlanıyor. Migros viski fiyatları 2025 güncel listesinde başta Red Label, Chivas Regal, Jack Daniel’s, Jameson olmak üzere tüm viski fiyatlarını bulabilirsiniz.

MİGROS JOHNNIE WALKER VİSKİ FİYATLARI

35’lik Johnnie Walker Red Label: 595 TL

50’lik Johnnie Walker Red Label: 825 TL

70’lik Johnnie Walker Red Label: 1.075 TL

100’lük Johnnie Walker Red Label: 1.500 TL

150’lik Johnnie Walker Red Label: 2.300 TL

175’lik Johnnie Walker Red Label: 2.650 TL

300'lük Johnnie Walker Red Label: 4.950 TL

35’lik Johnnie Walker Black Label: 825 TL

50’lik Johnnie Walker Black Label: 1.150 TL

70’lik Johnnie Walker Black Label: 1.495 TL

100’lük Johnnie Walker Black Label: 1.995 TL

150’lik Johnnie Walker Black Label: 2.950 TL

300'lük Johnnie Walker Black Label: 6.750 TL

70’lik Johnnie Walker Double Black: 1.795 TL

100’lük Johnnie Walker Double Black: 2.400 TL

70’lik Johnnie Walker Gold Label Reserve: 2.450 TL

70’lik Johnnie Walker Green Label 15 YO: 3.050 TL

70’lik Johnnie Walker 18 YO: 3.250 TL

70’lik Johnnie Walker Blue Label: 10.000 TL

70’lik Johnnie Walker & Sons King George V: 20.00 TL

08.01.2025'te güncellenmiştir.

MİGROS J&B VİSKİ FİYATLARI

35’lik J&B Rare: 569 TL

50’lik J&B Rare: 789 TL

70’lik J&B Rare: 999 TL

100’lük J&B Rare: 1.400 TL

150’lik J&B Rare: 2.100 TL

08.01.2025'te güncellenmiştir.

MİGROS BELL’S VİSKİ FİYATLARI

35’lik Bell’s: 569 TL

50’lik Bell’s: 789 TL

70’lik Bell’s: 999 TL

100’lük Bell’s: 1.400 TL

08.01.2025'te güncellenmiştir.

MİGROS TALISKER VİSKİ FİYATLARI

70’lik Talisker 10 YO: 2.650 TL

70’lik Talisker Storm: 2.650 TL

70’lik Talisker Skye: 2.600 TL

08.01.2025'te güncellenmiştir.

MİGROS LAGAVULIN VİSKİ FİYATLARI

70’lik Lagavulin 8 YO: 2.600 TL

70’lik Lagavulin 16 YO: 6.500 TL

70’lik Lagavulin Destilers Edition: 4.600 TL

08.01.2025'te güncellenmiştir.

MİGROS SINGLETON OF DUFFTOWN VİSKİ FİYATLARI

70’lik Singleton of Dufftown 12 YO: 1.650 TL

70’lik Singleton of Dufftown 15 YO: 2.300 TL

08.01.2025'te güncellenmiştir.

MİGROS CARDHU VİSKİ FİYATLARI

70’lik Cardhu Gold Reserve: 1.850 TL

70’lik Cardhu 12YO: 2.250 TL

70’lik Cardhu 15YO: 2.700 TL

08.01.2025'te güncellenmiştir.

MİGROS MORTLACH VİSKİ FİYATLARI

70’lik Mortlach 12YO: 2.950 TL

70’lik Mortlach 16YO: 5.500 TL

08.01.2025'te güncellenmiştir.

MİGROS CHIVAS REGAL VİSKİ FİYATLARI

35’lik Chivas Regal 12 İskoç Viskisi: 850 TL

50’lik Chivas Regal 12 İskoç Viskisi: 1.175 TL

70’lik Chivas Regal 12 İskoç Viskisi: 1.550 TL

100’lük Chivas Regal 12 İskoç Viskisi: 2.100 TL

175’lik Chivas Regal 12 İskoç Viskisi: 3.800 TL

300’lük Chivas Regal 12 İskoç Viskisi: 6.950 TL

70’lik Chivas Regal 13 İskoç Viskisi: 1.850 TL

70’lik Chivas Regal 15 İskoç Viskisi: 2.450 TL

70’lik Chivas Regal 18 İskoç Viskisi: 3.250 TL

70’lik Chivas Regal 25 İskoç Viskisi: 18.500 TL

70’lik Chivas Mizunara İskoç Viskisi: 2.800 TL

70’lik Chivas Ultis İskoç Viskisi: 8.500 TL

70'lik Royal Salute 21 İskoç Viskisi: 9.000 TL

07.01.2025'te güncellenmiştir.

MİGROS JAMESON VİSKİ FİYATLARI

35’lik Jameson İrlanda Viskisi: 650 TL

70’lik Jameson İrlanda Viskisi: 1.275 TL

100’lük Jameson İrlanda Viskisi: 1.725 TL

70’lik Jameson Black Barrel İrlanda Viskisi: 1.650 TL

70’lik Jameson Caskmates İrlanda Viskisi: 1.375 TL

07.01.2025'te güncellenmiştir.

MİGROS BALLANTINE’S VİSKİ FİYATLARI

35’lik Ballantine’s Finest İskoç Viskisi: 595 TL

50’lik Ballantine’s Finest İskoç Viskisi: 825 TL

70’lik Ballantine’s Finest İskoç Viskisi: 1.075 TL

100’lük Ballantine’s Finest İskoç Viskisi: 1.500 TL

150’lik Ballantine’s Finest İskoç Viskisi: 2.300 TL

300’lük Ballantine’s Finest İskoç Viskisi: 4.950 TL

35’lik Ballantine’s 10 İskoç Viskisi: 650 TL

50’lik Ballantine’s 10 İskoç Viskisi: 925 TL

70’lik Ballantine’s 10 İskoç Viskisi: 1.250 TL

100’lük Ballantine’s 10 İskoç Viskisi: 1.725 TL

70’lik Ballantine’s 17 İskoç Viskisi: 2.750 TL

70’lik Ballantine’s 21 İskoç Viskisi: 4.950 TL

70’lik Ballantine’s 7 İskoç Viskisi: 1.175 TL

07.01.2025'te güncellenmiştir.

MİGROS JACK DANIEL’S VİSKİ FİYATLARI

35’lik Jack Daniel’s Old no.7: 700 TL

50’lik Jack Daniel’s Old no.7: 945 TL

70’lik Jack Daniel’s Old no.7: 1.290 TL

100’lük Jack Daniel’s Old no.7: 1.775 TL

175’lik Jack Daniel’s Old no.7: 3.050 TL

300’lük Jack Daniel’s Old no.7: 5.350 TL

35’lik Jack Daniel’s Tennessee Honey: 700 TL

70’lik Jack Daniel’s Tennessee Honey: 1.290 TL

100’lük Jack Daniel’s Tennessee Honey: 1.775 TL

35’lik Jack Daniel’s Tennessee Apple: 700 TL

70’lik Jack Daniel’s Tennessee Apple: 1.290 TL

100’lük Jack Daniel’s Tennessee Apple: 1.775 TL

70’lik Jack Daniel’s Single Barrel: 2.500 TL

70’lik Jack Daniel’s No:27 Gold: 3.550 TL

100’lük Jack Daniel’s Sinatra Select: 6.750 TL

35’lik Gentleman Jack: 825 TL

50’lik Gentleman Jack: 1.475 TL

70’lik Gentleman Jack: 2.000 TL

MİGROS THE GLENLIVET VİSKİ FİYATLARI

70’lik The Glenlivet 12: 2.250 TL

70’lik The Glenlivet 15: 3.600 TL

70’lik The Glenlivet 18: 5.500 TL

07.01.2025'te güncellenmiştir.

MİGROS LONG JOHN VİSKİ FİYATLARI

35’lik Long John İskoç Viskisi: 375 TL

50’lik Long John İskoç Viskisi: 520 TL

70’lik Long John İskoç Viskisi: 700 TL

100’lük Long John İskoç Viskisi: 950 TL

MİGROS JIM BEAM VİSKİ FİYATLARI

35’lik Jim Beam White: 600 TL

50’lik Jim Beam White: 800 TL

70’lik Jim Beam White: 1.095 TL

100’lük Jim Beam White: 1.495 TL

150’lik Jim Beam White: 2.300 TL

70’lik Jim Beam Black: 1.450 TL

100’lük Jim Beam Black: 1950 TL

70’lik Jim Beam Double Oak: 1.850 TL

100’lük Jim Beam Double Oak: 2.450 TL

70’lik Jim Beam Single Barrel: 2.750 TL

70’lik Jim Beam Apple / Red Stag / Honey: 1.095 TL

100’lük Jim Beam Apple / Red Stag / Honey: 1.495 TL

MİGROS ABERLOUR VİSKİ FİYATLARI

70’lik Aberlour 12: 2.600 TL

70’lik Aberlour 14: 3.600 TL

70’lik Aberlour 16: 5.600 TL

70’lik Aberlour 18: 7.600 TL

70’lik Aberlour A’bunadh: 5.500 TL

07.01.2025'te güncellenmiştir.

MİGROS PASSPORT VİSKİ FİYATLARI

35’lik Passport İskoç Viskisi: 375 TL

50’lik Passport İskoç Viskisi: 520 TL

70’lik Passport İskoç Viskisi: 700 TL

100’lük Passport İskoç Viskisi: 950 TL

MİGROS BENRIACH VİSKİ FİYATLARI

70’lik Benriach The Original Ten: 1.950 TL

70’lik Benriach The Twelve: 2.250 TL

70’lik Benriach The Smoky Ten: 2.125 TL

MİGROS GLENGLASSAUGH VİSKİ FİYATLARI

70’lik Glenglassaugh Revival: 2.225 TL

70’lik Glenglassaugh Evolution: 2.450 TL

70’lik Glenglassaugh Torfa: 2.525 TL

DİĞER VİSKİLER

70'lik JP Wisers: 1.100 TL

70'lik Pike Creek

08.01.2025'te güncellenmiştir.

MİGROS SCAPA VİSKİ FİYATLARI

70'lik Scapa 10YO: 2.550 TL

70'lik Scapa 16YO: 5.200 TL

70'lik Scapa 21YO: 12.000 TL

07.01.2025'te güncellenmiştir.