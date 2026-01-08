Migros Viski Fiyatları 2026: Migros Red Label, Chivas Regal, Jack Daniel’s, Jameson Fiyatları
1 Ocak'ta gelen zammın ardından Migros Viski fiyatları ne kadar oldu? Migros En ucuz Viski kaç TL? Red Label viski fiyatları ne kadar? 50’lik viski fiyatları ne kadar? Chivas Regal viski fiyatı ne kadar? Jameson viski fiyatı ne kadar? Jack Daniel’s viski fiyatı ne kadar? Migros'ta 2026 yılında 35’lik, 50’lik ve 70’lik viski fiyatı ne kadar soruları yurttaşlar tarafından araştırılıyor. İşte Migros viski fiyatlarında 2026'nın güncel zamlı listesi...
Migros Viski Fiyatları 2026 | Yurttaşlar 1 Ocak'ta gelen ÖTV ve KDV zamları sonrası Migros Red Label, Chivas Regal, Jack Daniel’s, Jameson fiyatları araştırması yapıyor. Viski fiyatlarına gelen zammın ardından Migros da etiketlerini yenileyerek viski fiyatları listesini yeniledi. Peki, 2026 yılına ait en güncel viski fiyatları ne kadar? Migros Red Label viski fiyatları ne kadar? 50’lik viski fiyatları ne kadar? Chivas Regal viski fiyatı ne kadar? Jameson viski fiyatı ne kadar? Jack Daniel’s viski fiyatı ne kadar? İşte 2026 yılı için en güncel viski fiyatları...
MİGROS VİSKİ FİYATLARI 2026
Her yıl ocak ve temmuz olmak üzere alkollü içkideki özel tüketim vergisi (ÖTV) iki kere zamlanıyor. Migros viski fiyatları 2026 güncel listesinde başta Red Label, Chivas Regal, Jack Daniel’s, Jameson olmak üzere tüm viski fiyatlarını bulabilirsiniz.
MİGROS JOHNNIE WALKER VİSKİ FİYATLARI
- 35’lik Johnnie Walker Red Label: 750 TL
- 50’lik Johnnie Walker Red Label: 1.025 TL
- 70’lik Johnnie Walker Red Label: 1.350 TL
- 100’lük Johnnie Walker Red Label: 1.850 TL
- 150’lik Johnnie Walker Red Label: 2.775 TL
- 175’lik Johnnie Walker Red Label: 3.275 TL
- 300'lük Johnnie Walker Red Label: 6.250 TL
- 35’lik Johnnie Walker Black Label: 975 TL
- 50’lik Johnnie Walker Black Label: 1.350 TL
- 70’lik Johnnie Walker Black Label: 1.775 TL
- 100’lük Johnnie Walker Black Label: 2.425 TL
- 150’lik Johnnie Walker Black Label: 3.550 TL
- 175’lik Johnnie Walker Black Label: 4.300 TL
- 300'lük Johnnie Walker Black Label: 8.150 TL
- 70’lik Johnnie Walker Double Black: 2.000 TL
- 100’lük Johnnie Walker Double Black: 2.675 TL
- 70’lik Johnnie Walker Gold Label Reserve: 2.900 TL
- 70’lik Johnnie Walker Green Label 15 YO: 3.600 TL
- 70’lik Johnnie Walker 18 YO: 3.800 TL
- 70’lik Johnnie Walker Blue Label: 11.000 TL
- 70’lik Johnnie Walker & Sons King George V: 24.000 TL
08.01.2026'da güncellenmiştir.
MİGROS J&B VİSKİ FİYATLARI
- 35’lik J&B Rare: 675 TL
- 50’lik J&B Rare: 925 TL
- 70’lik J&B Rare: 1.225 TL
- 100’lük J&B Rare: 1.675 TL
- 150’lik J&B Rare: 2.500 TL
08.01.2026'da güncellenmiştir.
MİGROS BELL’S VİSKİ FİYATLARI
- 35’lik Bell’s: 625 TL
- 50’lik Bell’s: 875 TL
- 70’lik Bell’s: 1.125 TL
- 100’lük Bell’s: 1.550 TL
08.01.2026'da güncellenmiştir.
MİGROS TALISKER VİSKİ FİYATLARI
- 70’lik Talisker 10 YO: 3.050 TL
- 70’lik Talisker Storm: 3.050 TL
- 70’lik Talisker Skye: 3.000 TL
08.01.2026'da güncellenmiştir.
MİGROS LAGAVULIN VİSKİ FİYATLARI
- 70’lik Lagavulin 8 YO: 3.100 TL
- 70’lik Lagavulin 16 YO: 7.400 TL
- 70’lik Lagavulin Destilers Edition: 5.400 TL
08.01.2026'da güncellenmiştir.
MİGROS SINGLETON OF DUFFTOWN VİSKİ FİYATLARI
- 70’lik Singleton of Dufftown 12 YO: 1.950 TL
- 70’lik Singleton of Dufftown 15 YO: 2.550 TL
08.01.2026'da güncellenmiştir.
MİGROS SIMPLE GOLDEN SELECTION VİSKİ FİYATLARI
- 70’lik Simple Golden Selection: 1.425 TL
08.01.2026'da güncellenmiştir.
MİGROS CARDHU VİSKİ FİYATLARI
- 70’lik Cardhu Gold Reserve: 2.200 TL
- 70’lik Cardhu 12YO: 2.750 TL
- 70’lik Cardhu 15YO: 3.140 TL
08.01.2026'da güncellenmiştir.
MİGROS MORTLACH VİSKİ FİYATLARI
- 70’lik Mortlach 12YO: 3.400 TL
- 70’lik Mortlach 16YO: 6.300 TL
08.01.2026'da güncellenmiştir.
MİGROS CHIVAS REGAL VİSKİ FİYATLARI
- 35’lik Chivas Regal 12 İskoç Viskisi: 950 TL
- 50’lik Chivas Regal 12 İskoç Viskisi: 1.350 TL
- 70’lik Chivas Regal 12 İskoç Viskisi: 1.750 TL
- 100’lük Chivas Regal 12 İskoç Viskisi: 2.375 TL
- 175’lik Chivas Regal 12 İskoç Viskisi: 4.200 TL
- 300’lük Chivas Regal 12 İskoç Viskisi: 7.950 TL
- 70’lik Chivas Regal 13 İskoç Viskisi: 2.075 TL
- 70’lik Chivas Regal 15 İskoç Viskisi: 2.800 TL
- 70’lik Chivas Regal 18 İskoç Viskisi: 3.850 TL
- 70’lik Chivas Regal 25 İskoç Viskisi: 21.000 TL
- 70’lik Chivas Mizunara İskoç Viskisi: 3.200 TL
- 70’lik Chivas Ultis İskoç Viskisi: 9.750 TL
- 70'lik Royal Salute 21 İskoç Viskisi: 10.500 TL
07.07.2025'te güncellenmiştir.
MİGROS JAMESON VİSKİ FİYATLARI
- 35’lik Jameson İrlanda Viskisi: 775 TL
- 70’lik Jameson İrlanda Viskisi: 1.500 TL
- 100’lük Jameson İrlanda Viskisi: 2.000 TL
- 70’lik Jameson Black Barrel İrlanda Viskisi: 1.950 TL
- 70’lik Jameson Caskmates İrlanda Viskisi: 1.600 TL
07.07.2025'te güncellenmiştir.
MİGROS BALLANTINE’S VİSKİ FİYATLARI
- 35’lik Ballantine’s Finest İskoç Viskisi: 685 TL
- 50’lik Ballantine’s Finest İskoç Viskisi: 950 TL
- 70’lik Ballantine’s Finest İskoç Viskisi: 1.250 TL
- 100’lük Ballantine’s Finest İskoç Viskisi: 1.700 TL
- 150’lik Ballantine’s Finest İskoç Viskisi: 2.550 TL
- 300’lük Ballantine’s Finest İskoç Viskisi: 5.750 TL
- 35’lik Ballantine’s 10 İskoç Viskisi: 750 TL
- 50’lik Ballantine’s 10 İskoç Viskisi: 1.075 TL
- 70’lik Ballantine’s 10 İskoç Viskisi: 1.450 TL
- 100’lük Ballantine’s 10 İskoç Viskisi: 1.995 TL
- 70’lik Ballantine’s 17 İskoç Viskisi: 3.250 TL
- 70’lik Ballantine’s 21 İskoç Viskisi: 5.750 TL
- 70’lik Ballantine’s 7 İskoç Viskisi: 1.350 TL
07.07.2025'te güncellenmiştir.
MİGROS JACK DANIEL’S VİSKİ FİYATLARI
- 35’lik Jack Daniel’s Old no.7: 885 TL
- 50’lik Jack Daniel’s Old no.7: 1.225 TL
- 70’lik Jack Daniel’s Old no.7: 1.595 TL
- 100’lük Jack Daniel’s Old no.7: 2.195 TL
- 175’lik Jack Daniel’s Old no.7: 3.800 TL
- 300’lük Jack Daniel’s Old no.7: 7.250 TL
- 35’lik Jack Daniel’s Tennessee Honey: 885 TL
- 70’lik Jack Daniel’s Tennessee Honey: 1.595 TL
- 100’lük Jack Daniel’s Tennessee Honey: 2.195 TL
- 35’lik Jack Daniel’s Tennessee Apple: 885 TL
- 70’lik Jack Daniel’s Tennessee Apple: 1.595 TL
- 100’lük Jack Daniel’s Tennessee Apple: 2.195 TL
- 35’lik Jack Daniel’s Tennessee Fire: 885 TL
- 70’lik Jack Daniel’s Tennessee Fire: 1.595 TL
- 100’lük Jack Daniel’s Tennessee Fire: 2.195 TL
- 70’lik Jack Daniel’s Single Barrel: 3.150 TL
- 70’lik Jack Daniel’s Bonded: 2.825 TL
- 70’lik Jack Daniel’s Triple Mash: 3.285 TL
- 100’lük Jack Daniel’s Sinatra Select: 8.850 TL
- 35’lik Gentleman Jack: 950 TL
- 50’lik Gentleman Jack: 1.750 TL
- 70’lik Gentleman Jack: 2.375 TL
14.07.2025'te güncellenmiştir.
MİGROS THE GLENLIVET VİSKİ FİYATLARI
- 70’lik The Glenlivet 12: 2.600 TL
- 70’lik The Glenlivet 15: 4.200 TL
- 70’lik The Glenlivet 18: 6.400 TL
- 70’lik The Glenlivet Founder's Reserve: 1.950 TL
- 70’lik The Glenlivet Caribbean Reserve: 2.250 TL
07.07.2025'te güncellenmiştir.
MİGROS LONG JOHN VİSKİ FİYATLARI
- 35’lik Long John İskoç Viskisi: 375 TL
- 50’lik Long John İskoç Viskisi: 520 TL
- 70’lik Long John İskoç Viskisi: 700 TL
- 100’lük Long John İskoç Viskisi: 950 TL
07.07.2024'te güncellenmiştir.
MİGROS JIM BEAM VİSKİ FİYATLARI
- 35’lik Jim Beam White: 845 TL
- 50’lik Jim Beam White: 1.190 TL
- 70’lik Jim Beam White: 1.545 TL
- 100’lük Jim Beam White: 2.145 TL
- 150’lik Jim Beam White: 3.345 TL
- 70’lik Jim Beam Black: 2.145 TL
- 100’lük Jim Beam Black: 2.945 TL
- 70’lik Jim Beam Double Oak: 2.695 TL
- 100’lük Jim Beam Double Oak: 3.495 TL
- 70’lik Jim Beam Single Barrel: 3.745 TL
- 70’lik Jim Beam Apple / Red Stag / Honey: 1.545 TL
- 100’lük Jim Beam Apple / Red Stag / Honey: 2.145 TL
15.07.2025'te güncellenmiştir.
MİGROS KNOB CREEK VİSKİ FİYATLARI
- 70'lik Knob Creek: 3.750 TL
15.07.2025'te güncellenmiştir.
MİGROS MARKER'S MART VİSKİ FİYATLARI
- 70'lik Marker's Mart Kentucky Straight Bourbon: 2.450 TL
15.07.2025'te güncellenmiştir.
MİGROS BASİL HAYDEN'S VİSKİ FİYATLARI
- 70'lik Basil Hayden's: 3.890 TL
15.07.2025'te güncellenmiştir.
MİGROS AUCHENTOSHAN VİSKİ FİYATLARI
- 70'lik Auchentoshan American Oak: 2.095 TL
- 70'lik Auchentoshan 12 YO: 2.395 TL
- 70'lik Auchentoshan Three Wood: 3.095 TL
15.07.2025'te güncellenmiştir.
MİGROS BAWMORE VİSKİ FİYATLARI
- 70'lik Bawmore 12 YO: 3.995 TL
- 70'lik Bawmore 15 YO: 7.745 TL
- 70'lik Bawmore 18 YO: 14.900 TL
15.07.2025'te güncellenmiştir.
MİGROS GLEN TALLOCH VİSKİ FİYATLARI
- 35'lik Glen Talloch Blended Scotch: 645 TL
- 50'lik Glen Talloch Blended Scotch: 895 TL
- 70'lik Glen Talloch Blended Scotch: 1.195 TL
- 100'lük Glen Talloch Blended Scotch: 1.595 TL
- 150'lik Glen Talloch Blended Scotch: 2.495 TL
- 70'lik Glen Talloch 8 YO: 1.595 TL
- 70'lik Glen Talloch 12 YO: 1.650 TL
15.07.2025'te güncellenmiştir.
MİGROS HİBİKİ JAPANESE HARMONY VİSKİ FİYATLARI
- 70'lik Hibiki Japanese Harmony: 9.750 TL
15.07.2025'te güncellenmiştir.
MİGROS YAMAZAKİ DİSTİLLER'S RESERVE VİSKİ FİYATLARI
70'lik Yamazaki Distiller's Reserve: 8.950 TL
15.07.2025'te güncellenmiştir.
MİGROS YAMAZAKI 12 YO VİSKİ FİYATLARI
70'lik Yamazaki 12 YO: 17.500 TL
15.07.2025'te güncellenmiştir.
MİGROS CHİTA VİSKİ FİYATLARI
70'lik Chita: 5.495 TL
15.07.2025'te güncellenmiştir.
MİGROS ABERLOUR VİSKİ FİYATLARI
- 70’lik Aberlour 12: 2.950 TL
- 70’lik Aberlour 14: 4.000 TL
- 70’lik Aberlour 16: 6.250 TL
- 70’lik Aberlour 18: 8.500 TL
- 70’lik Aberlour A’bunadh: 6.200 TL
07.07.2025'te güncellenmiştir.
MİGROS PASSPORT VİSKİ FİYATLARI
- 35’lik Passport İskoç Viskisi: 375 TL
- 50’lik Passport İskoç Viskisi: 520 TL
- 70’lik Passport İskoç Viskisi: 700 TL
- 100’lük Passport İskoç Viskisi: 950 TL
07.07.2024'te güncellenmiştir.
MİGROS BENRIACH VİSKİ FİYATLARI
- 70’lik Benriach The Original 10: 2.450 TL
- 70’lik Benriach The Smoky 10: 2.685 TL
- 70’lik Benriach 12: 2.825 TL
- 70’lik Benriach 16: 4.350 TL
- 70’lik Benriach 21: 9.750 TL
- 70’lik Benriach 25: 20.000 TL
- 70’lik Benriach 30: 58.000 TL
14.07.2025'te güncellenmiştir.
MİGROS GLENGLASSAUGH VİSKİ FİYATLARI
- 70’lik Glenglassaugh Revival: 2.800 TL
- 70’lik Glenglassaugh Evolution: 3.075 TL
- 70’lik Glenglassaugh Torfa: 3.200 TL
14.07.2025'te güncellenmiştir.
MİGROS GLENDRONACH VİSKİ FİYATLARI
- 70'lik Glendronach 12: 4.500 TL
- 70'lik Glendronach 15: 6.575 TL
- 70'lik Glendronach Cask Strenght: 7.750 TL
- 70'lik Glendronach Portwood: 6.000 TL
14.07.2025'te güncellenmiştir.
DİĞER VİSKİLER
- 70'lik JP Wisers: 1.350 TL
- 70'lik Pike Creek: 1.650 TL
07.07.2025'te güncellenmiştir.
MİGROS SCAPA VİSKİ FİYATLARI
- 70'lik Scapa 10YO: 2.890 TL
- 70'lik Scapa 16YO: 5.890 TL
- 70'lik Scapa 21YO: 13.500 TL
07.07.2025'te güncellenmiştir.
MİGROS HANKEY BANNİSTER VİSKİ VİYATLARI
- 70'lik Hankey Bannister 21 YO: 10.500 TL
- 70'lik Hankey Bannister 12 YO: 1.950 TL
- 70'lik Hankey Bannister Heritage Blend: 1.850 TL
- 35'lik Hankey Bannister: 685 TL
- 50'lik Hankey Bannister: 950 TL
- 70'lik Hankey Bannister: 1.250 TL
- 100'lükHankey Bannister: 1.700 TL
07.07.2025'te güncellenmiştir.
MİGROS GRANT'S VİSKİ FİYATLARI
- 20'lik Grant's: 330 TL
- 35'lik Grant's: 650 TL
- 50'lik Grant's: 740 TL
- 70'lik Grant's: 950 TL
- 100'lük Grant's: 1.290 TL
- 70'lik Grant's: 12 YO: 1.750 TL
11.07.2025'te güncellenmiştir.