Migros Viski Fiyatları 2026: Migros Red Label, Chivas Regal, Jack Daniel’s, Jameson Fiyatları

Migros Viski Fiyatları 2026 | Yurttaşlar 1 Ocak'ta gelen ÖTV ve KDV zamları sonrası Migros Red Label, Chivas Regal, Jack Daniel’s, Jameson fiyatları araştırması yapıyor. Viski fiyatlarına gelen zammın ardından Migros da etiketlerini yenileyerek viski fiyatları listesini yeniledi. Peki, 2026 yılına ait en güncel viski fiyatları ne kadar? Migros Red Label viski fiyatları ne kadar? 50’lik viski fiyatları ne kadar? Chivas Regal viski fiyatı ne kadar? Jameson viski fiyatı ne kadar? Jack Daniel’s viski fiyatı ne kadar? İşte 2026 yılı için en güncel viski fiyatları...

MİGROS VİSKİ FİYATLARI 2026

Her yıl ocak ve temmuz olmak üzere alkollü içkideki özel tüketim vergisi (ÖTV) iki kere zamlanıyor. Migros viski fiyatları 2026 güncel listesinde başta Red Label, Chivas Regal, Jack Daniel’s, Jameson olmak üzere tüm viski fiyatlarını bulabilirsiniz.

MİGROS JOHNNIE WALKER VİSKİ FİYATLARI

35’lik Johnnie Walker Red Label: 750 TL

50’lik Johnnie Walker Red Label: 1.025 TL

70’lik Johnnie Walker Red Label: 1.350 TL

100’lük Johnnie Walker Red Label: 1.850 TL

150’lik Johnnie Walker Red Label: 2.775 TL

175’lik Johnnie Walker Red Label: 3.275 TL

300'lük Johnnie Walker Red Label: 6.250 TL

35’lik Johnnie Walker Black Label: 975 TL

50’lik Johnnie Walker Black Label: 1.350 TL

70’lik Johnnie Walker Black Label: 1.775 TL

100’lük Johnnie Walker Black Label: 2.425 TL

150’lik Johnnie Walker Black Label: 3.550 TL

175’lik Johnnie Walker Black Label: 4.300 TL

300'lük Johnnie Walker Black Label: 8.150 TL

70’lik Johnnie Walker Double Black: 2.000 TL

100’lük Johnnie Walker Double Black: 2.675 TL

70’lik Johnnie Walker Gold Label Reserve: 2.900 TL

70’lik Johnnie Walker Green Label 15 YO: 3.600 TL

70’lik Johnnie Walker 18 YO: 3.800 TL

70’lik Johnnie Walker Blue Label: 11.000 TL

70’lik Johnnie Walker & Sons King George V: 24.000 TL

08.01.2026'da güncellenmiştir.

MİGROS J&B VİSKİ FİYATLARI

35’lik J&B Rare: 675 TL

50’lik J&B Rare: 925 TL

70’lik J&B Rare: 1.225 TL

100’lük J&B Rare: 1.675 TL

150’lik J&B Rare: 2.500 TL

08.01.2026'da güncellenmiştir.

MİGROS BELL’S VİSKİ FİYATLARI

35’lik Bell’s: 625 TL

50’lik Bell’s: 875 TL

70’lik Bell’s: 1.125 TL

100’lük Bell’s: 1.550 TL

08.01.2026'da güncellenmiştir.

MİGROS TALISKER VİSKİ FİYATLARI

70’lik Talisker 10 YO: 3.050 TL

70’lik Talisker Storm: 3.050 TL

70’lik Talisker Skye: 3.000 TL

08.01.2026'da güncellenmiştir.

MİGROS LAGAVULIN VİSKİ FİYATLARI

70’lik Lagavulin 8 YO: 3.100 TL

70’lik Lagavulin 16 YO: 7.400 TL

70’lik Lagavulin Destilers Edition: 5.400 TL

08.01.2026'da güncellenmiştir.

MİGROS SINGLETON OF DUFFTOWN VİSKİ FİYATLARI

70’lik Singleton of Dufftown 12 YO: 1.950 TL

70’lik Singleton of Dufftown 15 YO: 2.550 TL

08.01.2026'da güncellenmiştir.

MİGROS SIMPLE GOLDEN SELECTION VİSKİ FİYATLARI

70’lik Simple Golden Selection: 1.425 TL

08.01.2026'da güncellenmiştir.

MİGROS CARDHU VİSKİ FİYATLARI

70’lik Cardhu Gold Reserve: 2.200 TL

70’lik Cardhu 12YO: 2.750 TL

70’lik Cardhu 15YO: 3.140 TL

08.01.2026'da güncellenmiştir.

MİGROS MORTLACH VİSKİ FİYATLARI

70’lik Mortlach 12YO: 3.400 TL

70’lik Mortlach 16YO: 6.300 TL

08.01.2026'da güncellenmiştir.

MİGROS CHIVAS REGAL VİSKİ FİYATLARI

35’lik Chivas Regal 12 İskoç Viskisi: 950 TL

50’lik Chivas Regal 12 İskoç Viskisi: 1.350 TL

70’lik Chivas Regal 12 İskoç Viskisi: 1.750 TL

100’lük Chivas Regal 12 İskoç Viskisi: 2.375 TL

175’lik Chivas Regal 12 İskoç Viskisi: 4.200 TL

300’lük Chivas Regal 12 İskoç Viskisi: 7.950 TL

70’lik Chivas Regal 13 İskoç Viskisi: 2.075 TL

70’lik Chivas Regal 15 İskoç Viskisi: 2.800 TL

70’lik Chivas Regal 18 İskoç Viskisi: 3.850 TL

70’lik Chivas Regal 25 İskoç Viskisi: 21.000 TL

70’lik Chivas Mizunara İskoç Viskisi: 3.200 TL

70’lik Chivas Ultis İskoç Viskisi: 9.750 TL

70'lik Royal Salute 21 İskoç Viskisi: 10.500 TL

07.07.2025'te güncellenmiştir.

MİGROS JAMESON VİSKİ FİYATLARI

35’lik Jameson İrlanda Viskisi: 775 TL

70’lik Jameson İrlanda Viskisi: 1.500 TL

100’lük Jameson İrlanda Viskisi: 2.000 TL

70’lik Jameson Black Barrel İrlanda Viskisi: 1.950 TL

70’lik Jameson Caskmates İrlanda Viskisi: 1.600 TL

07.07.2025'te güncellenmiştir.

MİGROS BALLANTINE’S VİSKİ FİYATLARI

35’lik Ballantine’s Finest İskoç Viskisi: 685 TL

50’lik Ballantine’s Finest İskoç Viskisi: 950 TL

70’lik Ballantine’s Finest İskoç Viskisi: 1.250 TL

100’lük Ballantine’s Finest İskoç Viskisi: 1.700 TL

150’lik Ballantine’s Finest İskoç Viskisi: 2.550 TL

300’lük Ballantine’s Finest İskoç Viskisi: 5.750 TL

35’lik Ballantine’s 10 İskoç Viskisi: 750 TL

50’lik Ballantine’s 10 İskoç Viskisi: 1.075 TL

70’lik Ballantine’s 10 İskoç Viskisi: 1.450 TL

100’lük Ballantine’s 10 İskoç Viskisi: 1.995 TL

70’lik Ballantine’s 17 İskoç Viskisi: 3.250 TL

70’lik Ballantine’s 21 İskoç Viskisi: 5.750 TL

70’lik Ballantine’s 7 İskoç Viskisi: 1.350 TL

07.07.2025'te güncellenmiştir.

MİGROS JACK DANIEL’S VİSKİ FİYATLARI

35’lik Jack Daniel’s Old no.7: 885 TL

50’lik Jack Daniel’s Old no.7: 1.225 TL

70’lik Jack Daniel’s Old no.7: 1.595 TL

100’lük Jack Daniel’s Old no.7: 2.195 TL

175’lik Jack Daniel’s Old no.7: 3.800 TL

300’lük Jack Daniel’s Old no.7: 7.250 TL

35’lik Jack Daniel’s Tennessee Honey: 885 TL

70’lik Jack Daniel’s Tennessee Honey: 1.595 TL

100’lük Jack Daniel’s Tennessee Honey: 2.195 TL

35’lik Jack Daniel’s Tennessee Apple: 885 TL

70’lik Jack Daniel’s Tennessee Apple: 1.595 TL

100’lük Jack Daniel’s Tennessee Apple: 2.195 TL

35’lik Jack Daniel’s Tennessee Fire: 885 TL

70’lik Jack Daniel’s Tennessee Fire: 1.595 TL

100’lük Jack Daniel’s Tennessee Fire: 2.195 TL

70’lik Jack Daniel’s Single Barrel: 3.150 TL

70’lik Jack Daniel’s Bonded: 2.825 TL

70’lik Jack Daniel’s Triple Mash: 3.285 TL

100’lük Jack Daniel’s Sinatra Select: 8.850 TL

35’lik Gentleman Jack: 950 TL

50’lik Gentleman Jack: 1.750 TL

70’lik Gentleman Jack: 2.375 TL

14.07.2025'te güncellenmiştir.

MİGROS THE GLENLIVET VİSKİ FİYATLARI

70’lik The Glenlivet 12: 2.600 TL

70’lik The Glenlivet 15: 4.200 TL

70’lik The Glenlivet 18: 6.400 TL

70’lik The Glenlivet Founder's Reserve: 1.950 TL

70’lik The Glenlivet Caribbean Reserve: 2.250 TL

07.07.2025'te güncellenmiştir.

MİGROS LONG JOHN VİSKİ FİYATLARI

35’lik Long John İskoç Viskisi: 375 TL

50’lik Long John İskoç Viskisi: 520 TL

70’lik Long John İskoç Viskisi: 700 TL

100’lük Long John İskoç Viskisi: 950 TL

07.07.2024'te güncellenmiştir.

MİGROS JIM BEAM VİSKİ FİYATLARI

35’lik Jim Beam White: 845 TL

50’lik Jim Beam White: 1.190 TL

70’lik Jim Beam White: 1.545 TL

100’lük Jim Beam White: 2.145 TL

150’lik Jim Beam White: 3.345 TL

70’lik Jim Beam Black: 2.145 TL

100’lük Jim Beam Black: 2.945 TL

70’lik Jim Beam Double Oak: 2.695 TL

100’lük Jim Beam Double Oak: 3.495 TL

70’lik Jim Beam Single Barrel: 3.745 TL

70’lik Jim Beam Apple / Red Stag / Honey: 1.545 TL

100’lük Jim Beam Apple / Red Stag / Honey: 2.145 TL

15.07.2025'te güncellenmiştir.

MİGROS KNOB CREEK VİSKİ FİYATLARI

70'lik Knob Creek: 3.750 TL

15.07.2025'te güncellenmiştir.

MİGROS MARKER'S MART VİSKİ FİYATLARI

70'lik Marker's Mart Kentucky Straight Bourbon: 2.450 TL

15.07.2025'te güncellenmiştir.

MİGROS BASİL HAYDEN'S VİSKİ FİYATLARI

70'lik Basil Hayden's: 3.890 TL

15.07.2025'te güncellenmiştir.

MİGROS AUCHENTOSHAN VİSKİ FİYATLARI

70'lik Auchentoshan American Oak: 2.095 TL

70'lik Auchentoshan 12 YO: 2.395 TL

70'lik Auchentoshan Three Wood: 3.095 TL

15.07.2025'te güncellenmiştir.

MİGROS BAWMORE VİSKİ FİYATLARI

70'lik Bawmore 12 YO: 3.995 TL

70'lik Bawmore 15 YO: 7.745 TL

70'lik Bawmore 18 YO: 14.900 TL

15.07.2025'te güncellenmiştir.

MİGROS GLEN TALLOCH VİSKİ FİYATLARI

35'lik Glen Talloch Blended Scotch: 645 TL

50'lik Glen Talloch Blended Scotch: 895 TL

70'lik Glen Talloch Blended Scotch: 1.195 TL

100'lük Glen Talloch Blended Scotch: 1.595 TL

150'lik Glen Talloch Blended Scotch: 2.495 TL

70'lik Glen Talloch 8 YO: 1.595 TL

70'lik Glen Talloch 12 YO: 1.650 TL

15.07.2025'te güncellenmiştir.

MİGROS HİBİKİ JAPANESE HARMONY VİSKİ FİYATLARI

70'lik Hibiki Japanese Harmony: 9.750 TL

15.07.2025'te güncellenmiştir.

MİGROS YAMAZAKİ DİSTİLLER'S RESERVE VİSKİ FİYATLARI

70'lik Yamazaki Distiller's Reserve: 8.950 TL

15.07.2025'te güncellenmiştir.

MİGROS YAMAZAKI 12 YO VİSKİ FİYATLARI

70'lik Yamazaki 12 YO: 17.500 TL

15.07.2025'te güncellenmiştir.

MİGROS CHİTA VİSKİ FİYATLARI

70'lik Chita: 5.495 TL

15.07.2025'te güncellenmiştir.

MİGROS ABERLOUR VİSKİ FİYATLARI

70’lik Aberlour 12: 2.950 TL

70’lik Aberlour 14: 4.000 TL

70’lik Aberlour 16: 6.250 TL

70’lik Aberlour 18: 8.500 TL

70’lik Aberlour A’bunadh: 6.200 TL

07.07.2025'te güncellenmiştir.

MİGROS PASSPORT VİSKİ FİYATLARI

35’lik Passport İskoç Viskisi: 375 TL

50’lik Passport İskoç Viskisi: 520 TL

70’lik Passport İskoç Viskisi: 700 TL

100’lük Passport İskoç Viskisi: 950 TL

07.07.2024'te güncellenmiştir.

MİGROS BENRIACH VİSKİ FİYATLARI

70’lik Benriach The Original 10: 2.450 TL

70’lik Benriach The Smoky 10: 2.685 TL

70’lik Benriach 12: 2.825 TL

70’lik Benriach 16: 4.350 TL

70’lik Benriach 21: 9.750 TL

70’lik Benriach 25: 20.000 TL

70’lik Benriach 30: 58.000 TL

14.07.2025'te güncellenmiştir.

MİGROS GLENGLASSAUGH VİSKİ FİYATLARI

70’lik Glenglassaugh Revival: 2.800 TL

70’lik Glenglassaugh Evolution: 3.075 TL

70’lik Glenglassaugh Torfa: 3.200 TL

14.07.2025'te güncellenmiştir.

MİGROS GLENDRONACH VİSKİ FİYATLARI

70'lik Glendronach 12: 4.500 TL

70'lik Glendronach 15: 6.575 TL

70'lik Glendronach Cask Strenght: 7.750 TL

70'lik Glendronach Portwood: 6.000 TL

14.07.2025'te güncellenmiştir.

DİĞER VİSKİLER

70'lik JP Wisers: 1.350 TL

70'lik Pike Creek: 1.650 TL

07.07.2025'te güncellenmiştir.

MİGROS SCAPA VİSKİ FİYATLARI

70'lik Scapa 10YO: 2.890 TL

70'lik Scapa 16YO: 5.890 TL

70'lik Scapa 21YO: 13.500 TL

07.07.2025'te güncellenmiştir.

MİGROS HANKEY BANNİSTER VİSKİ VİYATLARI

70'lik Hankey Bannister 21 YO: 10.500 TL

70'lik Hankey Bannister 12 YO: 1.950 TL

70'lik Hankey Bannister Heritage Blend: 1.850 TL

35'lik Hankey Bannister: 685 TL

50'lik Hankey Bannister: 950 TL

70'lik Hankey Bannister: 1.250 TL

100'lükHankey Bannister: 1.700 TL

07.07.2025'te güncellenmiştir.

MİGROS GRANT'S VİSKİ FİYATLARI

20'lik Grant's: 330 TL

35'lik Grant's: 650 TL

50'lik Grant's: 740 TL

70'lik Grant's: 950 TL

100'lük Grant's: 1.290 TL

70'lik Grant's: 12 YO: 1.750 TL

11.07.2025'te güncellenmiştir.