Migros Yılbaşı Sepeti 2025: Migros yılbaşı sepeti ne kadar? Migros yılbaşı paketinde neler var?

Migros Yılbaşı Sepeti 2025 fiyatları yılbaşını evde geçirecekler ve hediye edecekler için araştırma konusu oldu. Yılbaşı haftasında zincir marketler tarafından raflara yerleştirilen yılbaşı paketlerinin fiyatları ve içerikleri belli oluyor. Geçmiş yıllara kıyasla uygun fiyatlarla satılabilmesi için sepetler her yıl küçülürken Migros yılbaşı sepeti ne kadar sorusu gündemde. Migros yılbaşı paketi içerisinde çikolata, kuruyemiş vb. ürünler yer alırken herhangi bir alkollü içecek bulunmuyor. Peki, Migros yılbaşı sepeti ne kadar? Migros yılbaşı paketinde neler var? İşte ayrıntılar!

MİGROS YILBAŞI SEPETİ 2025

Migros yılbaşı sepeti için "Butik Sepet" ve "Elegant Sepet" olmak üzere müşterilerine iki ayrı ürün sunuyor. "Butik Sepet" fiyatı 1.195,00 TL olarak satılırken "Elegant Sepet" 2.995,00 TL olarak satışta.

MİGROS YILBAŞI BUTİK SEPETİ

1.195,00 TL olarak satışta bulunan Migros Butik Yılbaşı Paketi içerisinde şu ürünler yer alıyor:

Kahve Dünyası Orta Öğütülmüş Türk Kahvesi 100 G

Nescafé 3ü1 Arada Black Roast Çözünebilir Kahve 15g 10'lu Paket

Nescafe Gold 50 G Ekonomik Paket

Ruffles Originals Patates Cipsi Süper Boy 107 G

Doritos Taco Mısır Cipsi Süper Boy 121 G

Çerezza Popcorn Süper Boy 80 G

Lay's Klasik Medium Patates Cipsi 50 G

Master Potato Orijinal Cips 160G

Oreo Original 154 G

Kahve Dünyası Antep Fıstıklı Sütlü Gofrik 4x33G

Kahve Dünyası Bonte Sütlü Sade 50 G

Mc Vities Sütlü Kakaolu Kremalı Bisküvi 90G

Toblerone Sütlü Çikolata 100 G

Godiva Bademli Bitter Çikolata Kare 60 G

Godiva Chocolate Domes Fındıklı Çikolata 30 G

Kahve Dünyası Beyoğlu Çikolatası Sütlü Fındıklı 30 G

Olips Mini Mints Nane Mentol Aromalı Şekerleme 12.5 G

First 60 Dk Infinity Nane Aromalı Sakız 27 G

First 60 Dk Infinity Ahududu & Limon Aromalı Şekersiz Sakız 27 G

Çizmeci Time Wafer Master 120 G

Fellas Chia Ve Yaban Mersinli Meyve Bar 40 G

Züber Lokma Fındık Kaplı Meyve Topu 96 G

Coca-Cola Zero Sugar Pet 1 L

Cappy Vişneli İçecek Karton Kutu 1 L

Fanta Portakal Aromalı Pet 1 L

Schweppes Pink Grapefruit Pet 1 L

Schweppes Zero Tonik Pet 1 L

Nescafe Xpress Latte Original Soğuk Kahve 250 Ml

Doğanay Şalgam Suyu Acılı 1000 Ml

Emsal Osmaniye Yer Fıstığı 200 G

Master Nut X NR2 Karışık Kuruyemiş 160 G

Züber Noutos Fırınlanmış Nohut Cips Kajun Baharatlı 55 G

Master Nut Kızartılmış Yer Fıstığı Tuzlu 150 G

Burn Enerji İçeceği Kutu 250 ML

Burn Gold Spark Enerji İçeceği Kutu 250 ML

MİGROS YILBAŞI ELEGANT SEPETİ

2.995,00 TL olarak satışta bulunan Migros Elegant Yılbaşı Paketi içerisinde şu ürünler yer alıyor: