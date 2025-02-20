Mihalıççık’ta kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Eskişehir’in Mihalıççık ilçesinde kar nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek risk ve olumsuzluklara karşı eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

Mihalıççık Kaymakamlığı, ilçede yanan yoğun kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek risk ve olumsuzluklara karşı, ilk ve orta dereceli okullarda için eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu. Mihalıççık Kaymakamlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İlçemizde yaşanan yoğun kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek risk ve olumsuzluklara karşı, önleyici tedbir olarak, İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararı ile 20/02/2025 Perşembe günü tam gün tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören öğrencilerimiz ve tüm okullarımız için eğitime (1) gün süreyle ara verilmesine; karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Öte yandan ilçe merkezine yağan kar havadan görüntülendi. Yağan karla birlikte adeta beyaz gelinlik giyen ilçede eşsiz manzaralar oluştu.