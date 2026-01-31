Mika Can Raun hakkında tutuklama talebi

İstanbul Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Mika Can Raun'un ifade işlemleri için adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Savcılıktaki ifade işlemleri sona eren Mika Can Raun "tutuklama" talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında sosyal medya fenomeni Mika Raun'un gözaltına alındığı açıklamıştı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada Raun'un gözaltı gerekçeleri arasında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlamalarının yer aldığı belirtilmişti.

Ayrıntılar gelecek...