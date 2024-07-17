Mikail Aslan ve Erdal Erzincan Türkiye'de ilk kez birlikte sahne alacak

Kürt sanatçı Mikail Aslan ve Türk Halk Müziği sanatçısı Erdal Erzincan, Türkiye'de ilk kez birlikte sahne alacak. Konser, Didim'de 3 Ağustos'ta saat 20.30'da Kale Kır Düğün Salonu'nda açık havada gerçekleşecek.

Kürt müziğinin önemli isimlerinden Mikail Aslan ile Türk Halk Müziği sanatçısı Erdal Erzincan, Didim'de ortak bir konserde sahne alacak.

Türkiye'de ilk defa bir araya gelecek olan ikilinin sahne alacağı konser, 3 Ağustos'ta saat 20:30'da Kale Kır Düğün Salonu'nda açık havada gerçekleşecek.

Konserin biletleri, online olarak Biletix ve Biletinial sitelerinden temin edilebilirken, Didim Cem Evi ve Sahil Gişe'den de satın alınabilecek.

Aslan ve Erzincan, daha önce Avrupa'da birlikte konser vermişti.