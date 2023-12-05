Mikail Kurulay isimli erkek, tartıştığı kadını öldürdükten sonra 'intihar etti' ihbarında bulundu

İzmit'e bağlı Akçakoca Mahallesi’nde dün sabaha karşı, Mikail Kurulay isimli erkek, evine giderek tartıştığı Sibel Kayman isimli kadını yanında getirdiği tabancayla öldürdü. Mikail Kurulay, olayın ardından polis ekiplerini arayarak Sibel Kayman hakkında 'intihar etti' ihbarında bulundu.

İzmit'te Mikail Kurulay isimli şahıs, evine gidip tartıştığı arkadaşı Sibel Kayman'ı (25) tabancayla göğsünden vurarak öldürüp, 'İntihar etti' ihbarında bulundu.

Olay, dün sabaha karşı Akçakoca Mahallesi’nde meydana geldi. Mikail Kurulay, evine gittiği arkadaşı Sibel Kayman ile tartıştı. Tartışma sırasında Mikail Kurulay, yanında bulunan tabancayla Sibel Kayman'a ateş etti.

Göğsünden vurulan Sibel Kayman ağır yaralandı. Mikail Kurulay'ın, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, Kayman’ın intihar ettiğini söylemesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kayman, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptığı incelemede tabancayı Mikail Kurulay’ın ateşlediğini tespit etti.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Kurulay'ın hem emniyet hem de savcılık ifadesinde Kayman’ın çıkan tartışmada silahı alarak intihar ettiğini söylediği öğrenildi.

Kurulay, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kocaeli Adliyesi’nde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.