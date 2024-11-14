Mike Tyson, 19 yıl sonra ringe çıkacak

Boks kariyerini 2005'te sonlandıran efsane boksör Mike Tyson, ringlere dönmeye hazırlanıyor.

Tyson, 16 Kasım Cumartesi günü YouTube yayıncılığından boksörlüğe adım atan Jake Paul ile ringde kozlarını paylaşacak.

58 yaşındaki efsane boksör ile Jake Paul, iki dakika üzerinden sekiz raund boyunca dövüşecek.

Grafik:AA

Tyson ve Paul, 16 Kasım Cumartesi gecesi TSİ 04.00'te iki dakika üzerinden sekiz raund boyunca dövüşecek.

Karşılaşma Netflix üzerinden yayınlanacak.

BOKS TARİHİNİN EN PAHALI BİLETİ

Öte yandan boks tarihinin en pahalı bileti ise bu maç için satışa çıktı.

Ringe 1,8 metre yakın olan iki koltuğun tanesinin iki milyon dolar olduğu görüldü.

VIP biletlerin sahiplari, iki boksörle tanışma fırsatını yakalayacak.

Ayrıca bileti alanlar için açık büfe, her şey dahil yemek ve maçın ardından ringde fotoğraf çektirme imkanı da sunuluyor.