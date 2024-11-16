Mike Tyson-Jake Paul maçı kim kazandı? Mike Tyson-Jake Paul boks maçı kazananı

58 yaşındaki efsane boksör Mike Tyson ile Jake Paul'un karşı karşıya geldiği boks maçında kazanan isim belli olmasıyla birlikte Mike Tyson-Jake Paul maçı kim kazandı sorusu gündeme oturdu. 8 raunt üzerinden oynanan boks dünyası eski ağır sıklet şampiyonu Mike Tyson ve YouTuber Jake Paul arasındaki karşılaşma 08:00'de başladı. Peki, Mike Tyson-Jake Paul maçı kim kazandı? İşte Mike Tyson-Jake Paul boks maçı kazananı!

MİKE TYSON-JAKE PAUL MAÇI KİM KAZANDI?

AT&T Stadı'nda gerçekleşen Mike Tyson-Jake Paul maçında kazanan isim Jake Paul oldu. Jake Paul efsane isim Mike Tyson'u 8 round sonunda 78-74 yenerek müsabakanın kazananı oldu.

MİKE TYSON-JAKE PAUL BOKS MAÇI KAZANANI

Mike Tyson-Jake Paul maçında kazanan isim Jake Paul oldu. Mike Tyson 8 round oynanan maçta rakibine ilk iki round haricinde üstünlük kuramadı ve boks maçının kazananı 78-74'lük skorlar Jake Paul oldu.

Mike Tyson kimdir?

Mike Tyson, eski bir Amerikalı profesyonel boksördür. 1966'da doğan Tyson, 1980'lerin sonu ve 1990'ların başında ağır sıklet boks dünyasına damga vurdu. "Demir Mike" olarak bilinen Tyson, 20 yaşındayken dünyanın en genç ağır sıklet şampiyonu unvanını kazandı ve kariyeri boyunca agresif boks tarzı ve güçlü yumruklarıyla tanındı. Tyson, kariyerinde WBA, WBC ve IBF ağır sıklet unvanlarını kazandı. Ancak, hem spor dışındaki davranışları hem de ringdeki başarısı nedeniyle sık sık gündemde kaldı. Tyson, 2005'te profesyonel bokstan emekli oldu ve sonrasında çeşitli televizyon programları ve iş projeleriyle ilgilenmeye başladı.

Jake Paul kimdir?

Jake Paul, Amerikalı bir sosyal medya fenomeni, aktör, boksör ve girişimcidir. 1997'de doğan Paul, ilk olarak Vine adlı kısa video platformunda tanınmaya başladı ve ardından YouTube'da geniş bir takipçi kitlesi kazandı. Kardeşi Logan Paul ile birlikte internet dünyasında popüler hale geldi. Jake, Disney Channel’ın Bizaardvark adlı dizisinde de rol aldı, ancak YouTube kariyerine odaklanmak için diziden ayrıldı.

Son yıllarda, boks sporuna yönelen Jake Paul, ünlüler ve profesyonel dövüşçülerle ringe çıkarak adından sıkça söz ettirdi. Ringdeki başarılarıyla dikkat çekmeye devam eden Paul, aynı zamanda çeşitli projelerde yer alarak sosyal medya ve eğlence dünyasındaki etkisini sürdürmektedir.