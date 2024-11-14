Mike Tyson-Jake Paul maçı ne zaman? Mike Tyson-Jake Paul boks maçı hangi kanalda, saat kaçta?

58 yaşındaki efsane boksör Mike Tyson ile Jake Paul maçına sayılı saatler kala Mike Tyson-Jake Paul boks maçı hangi kanalda, saat kaçta sorusu araştırılıyor. Boks efsanesi Mike Tyson ile Youtuber Jake Paul'u karşı karşıya getirecek olan tarihi maç için yeni tarih belli olurken saat ve yayınlanacağı kanal için detaylar da açıklandı. Mike Tyson-Jake Paul maçı ne zaman sorusu ise gündemde. Peki, Peki, Mike Tyson-Jake Paul maçı ne zaman? Mike Tyson-Jake Paul boks maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte ayrıntılar!

MİKE TYSON-JAKE PAUL MAÇI NE ZAMAN?

Mike Tyson ile Jake Paul'un karşı karşıya geleceği boks maçı 16 Kasım Cumartesi günü Türkiye saatiyle 04:00'te gerçekleşecek.

MİKE TYSON-JAKE PAUL BOKS MAÇI HANGİ KANALDA?

ABD'de NFL Dallas Cowboys'ta gerçekleşecek Mike Tyson-Jake Paul boks maçı dijital yayın kanalı olan Netflix üzerinden naklen yayınlanacak.

BOKS TARİHİNİN EN PAHALI BİLETİ

Ringe 1,8 metre yakın olan iki koltuğun tanesinin iki milyon dolar olduğu görüldü. VIP biletlerin sahiplari, iki boksörle tanışma fırsatını yakalayacak. Ayrıca bileti alanlar için açık büfe, her şey dahil yemek ve maçın ardından ringde fotoğraf çektirme imkanı da sunuluyor.

Mike Tyson kimdir?

Mike Tyson, eski bir Amerikalı profesyonel boksördür. 1966'da doğan Tyson, 1980'lerin sonu ve 1990'ların başında ağır sıklet boks dünyasına damga vurdu. "Demir Mike" olarak bilinen Tyson, 20 yaşındayken dünyanın en genç ağır sıklet şampiyonu unvanını kazandı ve kariyeri boyunca agresif boks tarzı ve güçlü yumruklarıyla tanındı. Tyson, kariyerinde WBA, WBC ve IBF ağır sıklet unvanlarını kazandı. Ancak, hem spor dışındaki davranışları hem de ringdeki başarısı nedeniyle sık sık gündemde kaldı. Tyson, 2005'te profesyonel bokstan emekli oldu ve sonrasında çeşitli televizyon programları ve iş projeleriyle ilgilenmeye başladı.

Jake Paul kimdir?

Jake Paul, Amerikalı bir sosyal medya fenomeni, aktör, boksör ve girişimcidir. 1997'de doğan Paul, ilk olarak Vine adlı kısa video platformunda tanınmaya başladı ve ardından YouTube'da geniş bir takipçi kitlesi kazandı. Kardeşi Logan Paul ile birlikte internet dünyasında popüler hale geldi. Jake, Disney Channel’ın Bizaardvark adlı dizisinde de rol aldı, ancak YouTube kariyerine odaklanmak için diziden ayrıldı.

Son yıllarda, boks sporuna yönelen Jake Paul, ünlüler ve profesyonel dövüşçülerle ringe çıkarak adından sıkça söz ettirdi. Ringdeki başarılarıyla dikkat çekmeye devam eden Paul, aynı zamanda çeşitli projelerde yer alarak sosyal medya ve eğlence dünyasındaki etkisini sürdürmektedir.