Mike Tyson Jake Paul maçı ne zaman? Tyson Paul boks maçı hangi kanalda?
Mike Tyson Jake Paul arasında geçecek olan maça dair geri sayım başlamışken maça ilişkin detaylar belli olmaya devam ediyor. Boksa ilgi duyan yurttaşlar ise maça dair Mike Tyson Jake Paul maçı ne zaman, Tyson Paul boks maçı hangi kanalda sorularını gündeme getiriyor. Kariyeri boyunca yalnızca 44 kere mağlup duruma düşmüş olan Mike Tyson ve eski dövüşçü Jake Paul arasında geçecek müsabakanın ne zaman olacağı ve hangi kanal üzerinden yayınlanacağı belli oldu. Peki, Mike Tyson Jake Paul maçı ne zaman? Tyson Paul boks maçı hangi kanalda? İşte tüm detaylar!
Mike Tyson ile Jake Paul'un karşı karşıya geleceği müsabaka için geri sayım başladı. Konuyla ilgili pek çok sporsever Mike Tyson Jake Paul maçı ne zaman sorusunu gündeme getirirken Tyson Paul boks maçına dair tüm detaylar açıklandı. Tyson Paul boks maçı hangi kanalda yayınlanacağı dair tüm detaylar geçtiğimiz gün gerçekleşen basın toplantısında duyuruldu. Peki, Mike Tyson Jake Paul maçı ne zaman? Tyson Paul boks maçı hangi kanalda? İşte tüm detaylar!
Mike Tyson Jake Paul maçı ne zaman?
Mike Tyson ve Jake Paul arasında NFL Dallas Cowboys'ta gerçekleşecek boks maçı 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü yapılacak.
Tyson Paul boks maçı hangi kanalda?
Tyson Paul boks maçı yayın haklarını Netflix aldı. Mike Tyson ve Jake Paul arasında geçecek müsabakayı sporseverler Netflix üzerinden naklen takip edebilecekler.
Mike Tyson Jake Paul maçı kuralları
Profesyonel bir karşılaşma olarak onaylanan, resmi kayıtlara geçecek olan Mike Tyson Jake Paul maçı kuralları açıklandı. Mike Tyson Jake Paul maçı kuralları şu şekilde:
- Nakavtlar serbest olacakç
- Koruma kaskı olmayacak.
- Müsabaka 2 dakikalık sekiz raunttan yapılacak.
- Maçta 14 onsluk eldivenler kullanılacak.