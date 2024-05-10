Mike Tyson Jake Paul maçı ne zaman? Tyson Paul boks maçı hangi kanalda?

Mike Tyson Jake Paul arasında geçecek olan maça dair geri sayım başlamışken maça ilişkin detaylar belli olmaya devam ediyor. Boksa ilgi duyan yurttaşlar ise maça dair Mike Tyson Jake Paul maçı ne zaman, Tyson Paul boks maçı hangi kanalda sorularını gündeme getiriyor. Kariyeri boyunca yalnızca 44 kere mağlup duruma düşmüş olan Mike Tyson ve eski dövüşçü Jake Paul arasında geçecek müsabakanın ne zaman olacağı ve hangi kanal üzerinden yayınlanacağı belli oldu. Peki, Mike Tyson Jake Paul maçı ne zaman? Tyson Paul boks maçı hangi kanalda? İşte tüm detaylar!

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