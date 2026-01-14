Mikroplastik konusunda bilimsel çatlak: “Kanıt diye sunulanlar hatalı olabilir”

İnsan vücudunun birçok bölgesinde mikroplastik bulunduğunu öne süren yüksek profilli bilimsel çalışmalar, bu tespitlerin büyük olasılıkla kontaminasyon ve yanlış pozitif sonuçlardan kaynaklandığını söyleyen bilim insanları tarafından ciddi biçimde sorgulanıyor. Bir kimyager, ortaya çıkan şüpheleri “bomba etkisi yaratan” gelişmeler olarak tanımladı.

The Guardian'da yer alan habere göre, beyin, testisler, plasenta, atardamarlar ve vücudun diğer bölgelerinde mikro ve nanoplastik bulunduğunu iddia eden çalışmalar, medya organlarında geniş yer bulmuştu.

"ACELEYE GETİRİLİYOR"

Plastik kirliliğinin doğada yaygın olduğu yediğimiz, içtiğimiz ve soluduğumuz havada bulunduğu konusunda kuşku yok. Ancak mikroplastiklerin ve içerdikleri kimyasalların insan sağlığına ne ölçüde zarar verdiği hâlâ net değil. Buna rağmen son yıllarda bu alandaki araştırmalarda büyük bir patlama yaşandı.

Ancak mikro ve nanoplastik parçacıklar son derece küçük ve özellikle insan dokularında, mevcut analitik tekniklerin sınırında yer alıyor. Ortada herhangi bir bilimsel suistimal iddiası yok. Araştırmacılar, özellikle analitik deneyimi sınırlı bazı grupların yayın yarışına girmesi nedeniyle sonuçların aceleye getirildiğini ve kimi zaman temel bilimsel kontrollerin göz ardı edildiğini söylüyor.

The Guardian'ın araştırmasında yedi çalışmanın yayımlandıkları dergilerde bilim insanları tarafından eleştirildiğini tespit etti. Ayrıca yakın tarihli bir analiz, insan dokularının bazılarının, yaygın plastiklerin verdiği sinyallerle kolayca karıştırılabilecek ölçümler üretebildiğini dikkate almayan 18 çalışmayı listeledi.

Plastik kirliliğinin kontrol altına alınmasına yönelik uluslararası ilgi giderek artarken insan vücudundaki mikroplastik düzeylerine dair hatalı kanıtların yanlış düzenlemelere ve politikalara yol açabileceği uyarısı yapılıyor.

Araştırmacılara göre bu durum, plastik endüstrisinin lobicilerine de “endişeler temelsiz” diyerek gerçek riskleri küçümseme fırsatı sunabilir. Analitik tekniklerin hızla geliştiği kabul edilse de, son dönemdeki yüksek profilli çalışmalara yönelik şüpheler, bugün aslında ne bildiğimiz ve insanların ne kadar endişelenmesi gerektiği sorularını yeniden gündeme getiriyor.

“BU MAKALE BİR ŞAKA”

Şubat ayında yayımlanan ve “İnsan beynindeki mikroplastik düzeyleri hızla artıyor olabilir” başlığıyla büyük yankı uyandıran çalışma, bu tartışmaların merkezinde yer alıyor. Üst düzey bir bilimsel dergide yayımlanan ve Guardian tarafından da haberleştirilen analiz, 1997 ile 2024 yılları arasında yapılan onlarca otopsi üzerinden beyin dokusunda mikro ve nanoplastiklerin arttığını öne sürüyordu.

Ancak kasım ayında, bir grup bilim insanı dergide yayımladıkları “Matters arising” başlıklı yazıyla çalışmaya itiraz etti. Bilimsel yayıncılığın diplomatik diliyle yapılan eleştiride, “Çalışmanın, sınırlı kontaminasyon kontrolleri ve doğrulama adımlarının eksikliği gibi metodolojik sorunlar içerdiği ve bunun bildirilen yoğunlukların güvenilirliğini etkileyebileceği” belirtildi.

“BOMBA ETKİSİ YARATAN” ŞÜPHELER

Beyin çalışması bu tür eleştirilerle karşılaşan tek örnek değil. Örneğin, karotis atardamar plaklarında mikroplastik tespit edilen hastaların kalp krizi ve felç riskinin daha yüksek olduğunu iddia eden bir çalışma, ameliyathane ortamında alınan “boş örneklerin” test edilmemesi nedeniyle eleştirildi. Bu tür boş örnekler, arka plan kontaminasyonunu ölçmek için kullanılıyor.

Başka bir çalışma ise insan testislerinde mikroplastik bulunduğunu bildirerek, “erkek üreme sisteminde mikroplastiklerin yaygın varlığını” öne çıkardı. Ancak diğer bilim insanları buna karşı çıkarak, “kullanılan analitik yaklaşımın bu iddiaları destekleyecek kadar sağlam olmadığı” görüşünü dile getirdi.

Bu çalışma da Prof. Campen ve ekibine aitti. Campen, yanıtlarında popüler dizi Ted Lasso’ya gönderme yaparak şunları söyledi:

“Biyoanalitik testler asla mükemmel olmayacak. Yapabileceğimiz en iyi şey, yardım istemeye ve gelen yardımı kabul etmeye devam etmek. Bunu sürdürdüğünüz sürece, her zaman daha iyiye doğru ilerlersiniz.”

Kan içinde plastik parçacıkları tespit ettiğini öne süren iki çalışma da eleştirildi; her iki durumda da araştırmacılar bu eleştirilere itiraz etti. Atardamarlarda plastik bulunduğunu iddia eden başka bir çalışma da benzer şekilde tartışma yarattı. Litre başına 10 bin nanoplastik parçacığı tespit edildiğini ileri süren şişelenmiş su çalışması ise eleştirmenler tarafından “temelden güvenilmez” olarak nitelendirildi; araştırmacılar bu iddiayı reddetti.

Eski Dow Chemical kimyageri Roger Kuhlman’a göre bu tablo adeta bir “bomba”: “Bu durum, mikroplastiklerin vücutta nasıl bulunduğuna dair bildiğimizi sandığımız her şeyi yeniden gözden geçirmemizi zorluyor. Ki aslında bildiklerimiz çok az. Birçok araştırmacı olağanüstü iddialar ortaya atıyor ama sıradan kanıtlar bile sunmuyor.”

Kaynak: https://www.theguardian.com/environment/2026/jan/13/microplastics-human-body-doubt