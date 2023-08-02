Mikser otomobile arkadan çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Beton mikserinin otomobile arkadan çarpması sonucu otomobilin barajının şoför bölümüyle adeta birleştiği kazada 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kangal-Malatya Karayolu’nun 8. kilometresinde meydana geldi.

Beton mikseri bilinmeyen bir nedenle önünde seyretmekte olan otomobile arkadan çarptı.

Otomobilin bagajı adeta şoför bölümüyle birleşti. Arka koltukta oturan Makbule Keskin ve İsmail Bilgin hayatını kaybetti. Araçta bulunan bir kişi ağır yaralandı.

Yaralı, Kangal Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mikser sürücüsü olay yerinde gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.