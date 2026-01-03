Milan'dan Christopher Nkunku açıklaması

Serie A’nın 18. haftasının açılış maçında Milan dün deplasmanda Cagliari’yi Rafael Leao’nun golüyle 1-0 mağlup etti.

Karşılaşma öncesinde Sky Sports’a konuşan Milan Sportif Direktörü Igli Tare, son günlerde adı Fenerbahçe ile anılan Christopher Nkunku hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ara transfer dönemi öncesinde, sezon başında Chelsea’den Milan’a transfer olan Fransız futbolcunun Fenerbahçe’nin gündeminde yer aldığına dair iddialar gündeme gelmişti. Tare, bu yöndeki soruya temkinli bir yanıt verdi.

"BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR OYUNCU"

Deneyimli yönetici, transfer dönemlerinde çok sayıda söylentinin ortaya çıktığını vurgulayarak, “Transfer dönemindeyiz ve bu süreçte çok fazla spekülasyon oluyor. Nkunku hiçbir zaman bizim için bir soru işareti olmadı. Takıma adaptasyonunda sona yaklaştı ve son aylarda gelişimini net şekilde gördük. Son maçta attığı iki golün ona özgüven kazandıracağını umuyoruz. Bizim için önemli bir oyuncu olacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bu sezon Milan formasıyla 15 maçta süre alan Nkunku, 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. İtalyan kulübü, Fransız futbolcunun bonservisi için Chelsea’ye 37 milyon euro ödemişti.