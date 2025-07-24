Milan, Ekvadorlu sol bek Estupinan'ı transfer etti

İSTANBUL (AA) - İtalya Serie A ekibi Milan, Brighton Hove Albion'dan Ekvadorlu 27 yaşındaki sol bek Pervis Estupinan'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Milan, Pervis Estupinan'ın Brighton Hove Albion'dan kalıcı olarak kulübe katıldığını duyurmaktan mutluluk duyar. Ekvadorlu defans oyuncusu ile 30 Haziran 2030'a kadar geçerli bir sözleşme imzalandı." denildi.

Brighton'a 2022 yazında transfer olan Estupinan, 104 maçta 5 gol attı. 2019'da Ekvador formasıyla ilk milli maçına çıkan oyuncu, 48 maçta 4 gol kaydetti.