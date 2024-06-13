Milan'ın yeni teknik direktörü Paulo Fonseca oldu

Milan, Portekizli teknik direktör Paulo Fonseca ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

İtalya 1. Futbol Ligi takımlarından Milan, teknik direktörlük görevine Paulo Fonseca'yı getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 51 yaşındaki Portekizli teknik direktörle 3 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Fonseca, kariyeri boyunca Porto, Braga, Shakhtar Donetsk, Roma ve son olarak da Lille'i çalıştırdı.

Milan, Stefano Pioli ile geçen sezon sonunda yollarını ayırmıştı.