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Milan'ın yeni teknik direktörü Paulo Fonseca oldu

Milan, Portekizli teknik direktör Paulo Fonseca ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor
  • 13.06.2024 13:25
  • Giriş: 13.06.2024 13:25
  • Güncelleme: 13.06.2024 13:27
Kaynak: AA
Milan'ın yeni teknik direktörü Paulo Fonseca oldu

İtalya 1. Futbol Ligi takımlarından Milan, teknik direktörlük görevine Paulo Fonseca'yı getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 51 yaşındaki Portekizli teknik direktörle 3 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Fonseca, kariyeri boyunca Porto, Braga, Shakhtar Donetsk, Roma ve son olarak da Lille'i çalıştırdı.

Milan, Stefano Pioli ile geçen sezon sonunda yollarını ayırmıştı.

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