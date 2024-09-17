Milan-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? Milan-Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
Milan-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda araştırması 2024-2025 Şampiyonlar Ligi maçlarının başlamasıyla birlikte araştırılıyor. 17-18-19 Eylül'de 36 takım UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarında karşı karşıya gelecek. Milan-Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz mi sorusu ise maça sayılı saatler kala gündemde. Peki, Milan-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milan-Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz mi? İşte detaylar!
Milan-Liverpool maçı için geri sayım başladı. Bu yıl yeni format ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarında ilk tur 17, 18 ve 19 Eylül'de oynanacak. Milan-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda araştırması ise maça saatler kala futbolseverlerin gündeminde. Son olarak Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonu grup aşamasında karşı karşıya gelen Milan ve Liverpool arasında oynanan iki müsabakayı da Liverpool kazanmıştı. Peki, Milan-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milan-Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz mi? İşte ayrıntılar!
MİLAN-LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
San Siro'da oynanacak Milan-Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam saat 22.00'da gerçekleşecek.
MİLAN-LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Espen Eskas'ın düdük çalacağı Milan Liverpool maçı tabii Spor 1 kanalında yayınlanacak. Milan Liverpool maçı tabii Spor 1 ücretli abonelerine özel olarak şifreli yayınlanacak.
MİLAN-LİVERPOOL MAÇI MUHTEMEL 11'LER
- Milan: Maignan, Emerson, Gabbia, Pavlovic, Hernandez, Fofana, Reijnders, Pulusic, Loftus- Cheek, Leao, Abraham
- Liverpool: Alisson, Alexander Arnold, Konate, V. van Dijk, Robertson, Gravenberch, Endo, Salah, Szoboszlai, Gakpo, Nunez