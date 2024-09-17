Milan-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? Milan-Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Milan-Liverpool maçı için geri sayım başladı. Bu yıl yeni format ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarında ilk tur 17, 18 ve 19 Eylül'de oynanacak. Milan-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda araştırması ise maça saatler kala futbolseverlerin gündeminde. Son olarak Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonu grup aşamasında karşı karşıya gelen Milan ve Liverpool arasında oynanan iki müsabakayı da Liverpool kazanmıştı. Peki, Milan-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milan-Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz mi? İşte ayrıntılar!

MİLAN-LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

San Siro'da oynanacak Milan-Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam saat 22.00'da gerçekleşecek.

MİLAN-LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Espen Eskas'ın düdük çalacağı Milan Liverpool maçı tabii Spor 1 kanalında yayınlanacak. Milan Liverpool maçı tabii Spor 1 ücretli abonelerine özel olarak şifreli yayınlanacak.

MİLAN-LİVERPOOL MAÇI MUHTEMEL 11'LER