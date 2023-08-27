Milan sahasında Torino'yu farklı yendi

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde oynanan maçta Milan, sahasında Torino'yu 4-1 mağlup etti.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Christian Pulisic, 43 ve 65. dakikalarda penaltıdan Olivier Giroud ile 45. dakikada Theo Hernandez attı. Torino'nun tek golü 36. dakikada Perr Schuurs'tan geldi.

Milan bu sonuçla sezona ikide iki yaparak başlarken, Torino bir puanda kaldı.

Ligde bugün oynanan diğer bir mücadelede ise Roma, deplasmanda Hellas Verona'ya 2-1 yenildi.