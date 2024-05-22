Milan, Simon Kjaer'in takımdan ayrıldığını duyurdu
Milan, sözleşmesi sona eren tecrübeli stoper Simon Kjaer ile yolların ayrıldığını açıkladı.
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Milan, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Simon Kjaer'in sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.
Kjaer, 2015-17 arası iki sezon Fenerbahçe'de forma giydikten sonra 12,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Sevilla'ya transfer olmuştu. Kjaer Milan'da ise 4 sezon geçirdi
FENERBAHÇE İLGİLENİYOR İDDİASI
Kjaer ile Fenerbahçe'nin de ilgilendiği belirtilmişti.
Kjaer'in menajeri Beck, şubat ayında yaptığı açıklamada, devre arasında Fenerbahçe'nin ilgisini doğrulamış ve "Fenerbahçe'nin onun durumunu sorduğu bir gerçek. Kjaer, Fenerbahçe'deyken büyük bir yıldızdı ve Fenerbahçe'nin hâlâ onu geri getirme hayali var" demişti.