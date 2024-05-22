Milan, Simon Kjaer'in takımdan ayrıldığını duyurdu

Milan, sözleşmesi sona eren tecrübeli stoper Simon Kjaer ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Milan, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Simon Kjaer'in sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

Kjaer, 2015-17 arası iki sezon Fenerbahçe'de forma giydikten sonra 12,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Sevilla'ya transfer olmuştu. Kjaer Milan'da ise 4 sezon geçirdi

FENERBAHÇE İLGİLENİYOR İDDİASI

Kjaer ile Fenerbahçe'nin de ilgilendiği belirtilmişti.

Kjaer'in menajeri Beck, şubat ayında yaptığı açıklamada, devre arasında Fenerbahçe'nin ilgisini doğrulamış ve "Fenerbahçe'nin onun durumunu sorduğu bir gerçek. Kjaer, Fenerbahçe'deyken büyük bir yıldızdı ve Fenerbahçe'nin hâlâ onu geri getirme hayali var" demişti.