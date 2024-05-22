Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Milan, Simon Kjaer'in takımdan ayrıldığını duyurdu

Milan, sözleşmesi sona eren tecrübeli stoper Simon Kjaer ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Spor
  • 22.05.2024 09:36
  • Giriş: 22.05.2024 09:36
  • Güncelleme: 22.05.2024 09:44
Kaynak: Haber Merkezi
Milan, Simon Kjaer'in takımdan ayrıldığını duyurdu
Fotoğraf: DepoPhotos

Milan, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Simon Kjaer'in sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

Kjaer, 2015-17 arası iki sezon Fenerbahçe'de forma giydikten sonra 12,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Sevilla'ya transfer olmuştu. Kjaer Milan'da ise 4 sezon geçirdi

FENERBAHÇE İLGİLENİYOR İDDİASI

Kjaer ile Fenerbahçe'nin de ilgilendiği belirtilmişti. 

Kjaer'in menajeri Beck, şubat ayında yaptığı açıklamada, devre arasında Fenerbahçe'nin ilgisini doğrulamış ve "Fenerbahçe'nin onun durumunu sorduğu bir gerçek. Kjaer, Fenerbahçe'deyken büyük bir yıldızdı ve Fenerbahçe'nin hâlâ onu geri getirme hayali var" demişti.

BirGün'e Abone Ol