Milan Skriniar, Beşiktaş derbisine yetişecek mi?

Fenerbahçe, Nottingham Forest deplasmanında aldığı 3-0’lık mağlubiyetin ardından önemli bir sakatlık haberiyle sarsıldı. Sarı-lacivertli ekipte Milan Skriniar’ın sağ kasığında kısmi yırtık tespit edildi.

Karşılaşmanın 26. dakikasında herhangi bir darbe almadan sakatlanan ve oyuna devam edemeyen tecrübeli stoper, yapılan kontrollerin ardından cuma günü MR’a girdi.

Görüntüleme sonuçlarında kasık bölgesinde kısmi yırtık saptanırken, oyuncunun tedavisine başlandığı öğrenildi.

Teknik direktör Domenico Tedesco, maç sonrası yaptığı açıklamada sakatlığın ciddi olabileceğini belirtmişti. Yapılan tetkikler, bu ihtimali doğruladı.

DÖNÜŞ İÇİN TAKVİM BELLİ

Skriniar’ın sahalara dönüş süresinin 4 ila 6 hafta arasında olması bekleniyor. Kasık sakatlıklarının nüksetme riskine dikkat çeken sağlık ekibi, erken dönüş konusunda temkinli davranıyor. Slovak savunmacının, milli aranın ardından nisan ayında yeniden forma giymesi planlanıyor. Hedef, oyuncuyu nisan ayının ilk haftasında oynanması planlanan Beşiktaş derbisine yetiştirmek.

KAÇIRMASI BEKLENEN MAÇLAR

Milan Skriniar’ın sakatlığı nedeniyle şu karşılaşmalarda forma giyememesi öngörülüyor: Kasımpaşa, Nottingham Forest (D) Antalyaspor (D), Gaziantep FK (Türkiye Kupası), Samsunspor, Karagümrük (D), Gaziantep FK. Tecrübeli oyuncunun Beşiktaş derbisinde ise sahada olması bekleniyor.

SOSYAL MEDYADAN MESAJ

Tecrübeli savunmacı, sakatlığının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Skriniar, mesajında “Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Bana sadece birkaç hafta verin. Her şeyi tekrar devralacağım” ifadelerini kullandı.

Milan Skriniar, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 35 maçta görev aldı. Slovak oyuncu, bu karşılaşmalarda 2 gol atarken 1 de asist yaptı.