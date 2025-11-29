Milan Skriniar'dan derbi öncesi iddialı açıklamalar

Fenerbahçe'nin başarılı stoperi Milan Skriniar derbi öncesi yayıncı kuruluşa önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, sarı-kırmızılıların çok etkili hücum ayakları olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Victor Osimhen de Mauro Icardi de çok iyi santrforlar. Tabii ki özellik olarak farklı tipteler ama çok iyi oyuncular. Savunma anlamında ne yapmamız gerektiğini pazartesi günü göreceğiz. Kompakt ve agresif oynamamız, birlikte olmamız gerekiyor ki onları durdurabilelim."

"DURAN ÇOK KALİTELİ"

Sarı-lacivertlilerin golcüsü John Duran hakkında da konuşan Slovak stoper, "Jhon Duran, çok komik bir çocuk. Çok iyi, kaliteli bir forvet. İyi özellikleri var. Sezon başında bazı sorunlar yaşadı. Şu anda takıma geri döndü ve iyiye gidiyor. Çok iyi bir potansiyeli var. Kendisine inanması gerekiyor. Bana göre biraz öz güven eksikliği var. Bu da takımdan 3 ay ayrı kaldığından dolayı normal. Her geçen gün daha iyiye gidiyor. Çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Yüzde yüz olduğunda takıma verecek çok şeyi olacak" diye konuştu.

Derbinin şampiyonluk yarışı için çok önemli bir viraj olduğunu vurgulayan Skriniar açıklamasını şu ifadelerle noktaladı:

"Derbiler şampiyonluk için belirleyici oluyorlar ama bu derbiden sonra da çok fazla maç var. Derbi kazanmak ekstra bir şeyler katıyor takıma ama bu maçı kazanan şampiyon olur demek için erken. Bu maçı kazanıp yolumuza en iyi şekilde devam etmek istiyoruz."