Milan Skriniar'ın cezası belli oldu

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Fenerbahçe'nin stoperi Milan Skriniar'a Kocaelispor maçındaki hareketi nedeniyle iki maç ceza verdi.

TFF'nin açıklamasında, “FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu MILAN SKRINIAR’ın, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 80.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.” ifadeleri yer aldı.

Tecrübeli oyuncu Türkiye Kupası'ndaki Erzurumspor ve Süper Lig'deki Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.

NE OLMUŞTU?

Kocaelispor Başkanı Recep Durul, Fenerbahçeli futbolcu Milan Skriniar'ı maçtaki "tribünlere karşı hareketi" nedeniyle Türkiye Futbol Federasyon'una (TFF) şikayet ettiklerini söylemişti.

Durul, Yeşil-siyahlı ekibin antrenmanında gazetecilere açıklamasında Kocaelispor'un sezon başından beri "18 puanının çalındığını" iddia etmişti.

Hakemlerin yönetimiyle ilgili hiçbir mücadelenin sonuca ulaşmadığını aktaran Durul, "Federasyonumuz büyük mücadele ortaya koyarak bunların üzerine gidiyor. Ama ne kadar sabredeceğiz? Bunlar hep bizim puanlarımız alınarak mı ortaya çıkacak? Türkiye'de maalesef yıllardan beri Anadolu ve İstanbul ayrımı var. Bu ligde 2-3 takım oynayacaksa diğer takımların olmasına ne gerek var?" diye konuştu.