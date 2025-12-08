Milano-Cortina 2026 için geri sayım başladı: Kış Olimpiyatı İtalya’da

Milano ve Cortina d’Ampezzo’nun ortak ev sahipliğinde düzenlenecek Milano-Cortina 2026 Kış Olimpiyat Oyunları için son viraja girildi. 6-22 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyona artık yalnızca 60 gün kaldı.

Bu dev organizasyon, Cortina d’Ampezzo 1956 ve Torino 2006’nın ardından, İtalya’nın ev sahipliği yapacağı üçüncü Kış Olimpiyatları olacak. Ancak Milano-Cortina 2026, yalnızca ev sahipliği açısından değil, yarışma formatı ve mekansal dağılımıyla da olimpiyat tarihine farklı bir not düşmeye hazırlanıyor.

16 BRANŞTA MADALYA MÜCADELESİ

Milano-Cortina 2026’da sporcular, 16 farklı olimpik disiplinde madalya için ter dökecek. Oyunların programında alp disiplini, artistik buz pateni, biatlon, buz hokeyi, curling, dağ kayağı, kayakla atlama, kayaklı koşu, kısa kulvar sürat pateni, kızak (luge), kuzey kombine, serbest stil kayak, skeleton, snowboard, sürat pateni ve yarış kızağı (bobsleigh) yer alıyor.

Organizasyon ayrıca önemli bir ilke daha sahne olacak. Birden fazla ev sahibi şehrin aynı oyunlarda görev aldığı ilk Kış Olimpiyatları Milano-Cortina 2026 olacak. Bununla birlikte açılış ve kapanış törenlerinin farklı şehirlerde yapılacağı ilk organizasyon olma özelliğini de taşıyacak.

Açılış seremonisi Milano’daki San Siro Stadı’nda, kapanış töreni ise Verona Arena’da düzenlenecek.

Milano-Cortina 2026’nın programına iki yeni branş da eklendi: Skeleton karma takım ve çift kadınlar kızak yarışları ilk kez olimpiyat sahnesine çıkacak.

Kadın sporcuların temsili ise tarihin en yüksek seviyesine ulaşacak. Organizasyonda kadın sporcuların oranı yüzde 47 ile Kış Olimpiyatları tarihinin rekorunu kıracak. Paris 2024’te başlatılan eşitlik yaklaşımı burada da genişletildi ve kadınlar kayaklı koşu toplu çıkış yarışı, ilk kez erkeklerle aynı şekilde 50 kilometre mesafede yapılacak.

Milano-Cortina 2026, klasik “tek merkezli” olimpiyat anlayışından hızla uzaklaşıyor. Organizasyon, Dolomitler’den Po Ovası’na kadar uzanan geniş bir coğrafyaya yayılacak.

Buz sporlarının merkezi Milano olurken, yüksek irtifa yarışmaları ise farklı bölgelerde koşulacak:

Milano: Artistik buz pateni, sürat pateni, kısa kulvar sürat pateni ve buz hokeyi

Cortina d’Ampezzo: Kadınlar alp disiplini, curling, yarış kızağı, skeleton ve kızak

Val di Fiemme: Kayaklı koşu, kayakla atlama ve kuzey kombine

Anterselva: Biatlon

Bormio: Erkekler alp disiplini ve olimpiyatlarda ilk kez yer alacak dağ kayağı

Livigno: Serbest stil kayak ve snowboard

İtalya, olimpiyatları tek bir noktaya sıkıştırmak yerine, bölgeyi oyunlara göre yeniden organize etme stratejisini benimsedi. Bu yaklaşım, hem turizmin hem de yerel ekonominin ülke geneline yayılması hedefiyle örtüşüyor.

Organizasyon komitesi, oyunların ardından bırakılacak mirası iki temel başlık altında topluyor. Buna göre Milano-Cortina 2026’nın temel hedefleri:

Gençleri ve engelli bireyleri merkeze alarak daha fazla insanı spora teşvik etmek,

Dağlık bölgelerde yaşanan nüfus kaybıyla mücadele etmek ve sürdürülebilir yerel kalkınmayı desteklemek.

Altyapı yatırımlarından ulaşım projelerine, spor tesislerinden çevreci turizm hamlelerine kadar yapılan harcamalar, ev sahibi bölgelerin uzun vadeli gelişimi için bir katalizör olarak kurgulandı.

MASKOTLAR SAHNEDE: TİNA VE MİLO

Oyunların resmi maskotları da tanıtıldı. Tina ve Milo, adlarını oyunlara ev sahipliği yapan şehirlerden aldı. Maskotlar ilk kez Sanremo Müzik Festivali’nde kamuoyuna sunulurken, tasarımları ise İtalya genelindeki okullarda düzenlenen çizim yarışmalarıyla belirlendi.

Türkiye’nin Milano-Cortina 2026’daki ilk temsilcileri de netleşti. Furkan Akar ve Deniz Örs, kısa kulvar sürat pateni branşında olimpiyat kotası alan ilk milli sporcular oldu.

500 metrede kota kazanan Furkan Akar, bu başarısıyla üst üste ikinci kez Kış Olimpiyat sahnesine çıkacak ilk Türk sporcu olarak tarihe geçti. Deniz Örs’ün elde ettiği kotayla birlikte ise Türkiye, bu branşta ilk kez birden fazla sporcu ile yarışma hakkı kazandı.