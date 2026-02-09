Milano-Cortina 2026 Kış Olimpiyatı'nda iki gün geride kaldı: Norveç zirvede

Milano ve Cortina d’Ampezzo’da düzenlenen 2026 Kış Olimpiyatları’nda ikinci yarış günü geride kalırken 8 Şubat’ta dağıtılan madalyalar tabloyu önemli ölçüde şekillendirdi.

Kayaklı koşu, alp disiplini, biatlon, sürat pateni ve artistik patinajda altın madalyalar sahiplerini bulurken, Norveç günü lider kapattı.

Alp disiplini kadınlar downhill yarışında ABD’li Breezy Johnson, Cortina pistinde sergilediği performansla altın madalyaya uzandı. Johnson’ı Almanya’dan Emma Aicher gümüş, ev sahibi İtalya’nın yıldızı Sofia Goggia ise bronz madalya ile takip etti. Yarış, yüksek hızlar ve küçük zaman farklarıyla günün en çekişmeli mücadelelerinden biri oldu.

NORVEÇ HÂKİMİYETİ

Kayaklı koşu erkekler 10+10 kilometre skiatlon yarışında ise Norveçli Johannes Hosflot Klaebo, güçlü finişiyle altın madalyayı kazanarak ülkesini zirveye taşıdı. Fransa’dan Mathis Desloges gümüş, Norveçli Martin Lowstrom Nyenget bronz madalyanın sahibi oldu.

Biatlonda karışık 4×6 kilometre bayrak yarışında Fransa altın madalyaya uzanırken, İtalya gümüş, Almanya ise bronz madalya aldı. Sürat pateni erkekler 5000 metrede Norveçli Sander Eitrem, olimpiyat rekoru kırarak altını kazandı ve Norveç’in gün içindeki üstünlüğünü pekiştirdi.

NEFES KESEN MÜCADELE

Artistik patinaj takım yarışmasında ise ABD ile Japonya arasındaki mücadele nefes kesti. ABD, serbest programların ardından Japonya’yı kıl payı geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu. Ev sahibi İtalya, bu branşta bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

8 Şubat sonuçlarının ardından Norveç, altın madalya sayısında rakiplerinin önüne geçerek genel klasmanda zirveye yerleşti. ABD ve Fransa, kritik branşlarda kazandıkları altınlarla üst sıralardaki yerlerini korurken, ev sahibi İtalya toplam madalya sayısında dikkat çeken ülkelerden biri oldu.

GÜNÜN PROGRAMI

11.00 Curling | Karışık Çiftler

12.00 Luge | Kadınlar

13.15 Snowboard | Erkekler paralel dev slalom-final

14.30 Kayaklı Koşu | Kadınlar sprint

16.00 Curling | karışık çiftler

17.00 Sürat Pateni | Kadınlar 3000 metre-final

18.30 Buz Hokeyi | Kanada-İsviçre

20.00 Artistik Patinaj | Erkekler Kısa Program

21.00 Curling | Karışık Çiftler

22.30 Snowboard | Kadınlar Big Air

MADALYA TABLOSU