Milano-Cortina 2026’da 4'üncü gün: Slovenya ilki başardı

İtalya'nın Milano ve Cortina kentlerinde düzenlenen 2026 Kış Olimpiyatları’nın dördüncü günü büyük bir heyecana sahne oldu.

İtalya özellikle kısa pist sürat pateni karmasında elde ettiği altın ve curling bronzu ile ev sahibi ülke avantajını hissettirirken kayakla atlamada Slovenya karması tarihte ilk altını aldı. Norveç’in efsane sporcusu Johannes Hosflot Klaebo sprintte dominant performansını sürdürdü.

NORVEÇ SPRİNTTE RAKİPSİZ

Erkekler klasik sprint yarışında Norveçli Johannes Hosflot Klaebo, rakiplerine fark atarak altın madalyayı bir kez daha kazandı ve kariyerine bir olimpiyat altını daha ekledi.

ABD’li Ben Ogden, Norveç’in ardından gelen en iyi derecesiyle gümüş madalyayı kazanırken, bronzu yine Norveçli Oskar Vike aldı. Kadınlar sprint klasikte ise İsveç takımı podyumun tamamını domine etti. Linn Svahn altın, Jonna Sundling gümüş ve Maja Dahlqvist bronz ile ev sahibi için önemli bir gündü.

SLOVENYA’DAN TARİHİ ALTIN

Karışık takım kayakla atlama normal tepe finalinde, Nika ve Domen Prevc önderliğindeki Slovenya karması tarihi bir başarıya imza attı ve ülkesine bu branşta ilk altın madalyasını getirdi. Norveç takımı gümüş, Japonya bronz ile podyumda yer aldı.

SÜRAT PATENİNE EV SAHİBİ DAMGA VURDU

Kısa pist sürat pateninde karışık bayrak takım yarışında İtalya, muhteşem bir performansla altın madalyayı kaldırdı. Özellikle Çin’in önde götürdüğü yarışta son kilometrelerde yaşanan stratejik hatalar, İtalya’yı zirveye taşıdı. Curling karışık çiftler finalinde ise İtalya bronz madalyayla kürsüye çıktı.

GÜNÜN PROGRAMI

Alp Disiplini

11.30 Erkekler Super-G Final

Kayaklı Koşu

13.00 Kadınlar 10 km Serbest Final

15.30 Erkekler 15 km Serbest Final

Snowboard

12.00 Erkekler Snowboard Slopestyle Final

14.30 Kadınlar Snowboard Slopestyle Final

Artistlik Patinaj

18.00 Serbest Dans Final

Buz Hokeyi

16.00 Kadınlar: ABD-Kanada

Curling

10.00-14.00-19.00 TSİ Karışık Çiftler Round-Robin

MADALYA TABLOSU