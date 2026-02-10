Milano-Cortina 2026’da heyecan devam ediyor: 3'üncü günde Hollanda öne çıktı

Milano-Cortina 2026 Kış Olimpiyatları’nda 9 Şubat yarış gününde sürat pateni, alp disiplini ve kayakla atlamada kritik finaller koşulurken madalya tablosunda dengeler bir kez daha değişti.

Günün en çok konuşulan anlarından biri, sürat pateninde Hollanda’nın oyunlardaki ilk altınını getiren performans oldu.

OLİMPİYAT REKORU KIRILDI

Kadınlar 1000 metrede Hollandalı Jutta Leerdam, olimpiyat rekoruyla altın madalyaya uzanırken takım arkadaşı Femke Kok gümüş, Japonya’dan Miho Takagi bronz madalyayı aldı.

Alp disiplininde (erkekler) yeni format takım kombine yarışında İsviçreli Franjo von Allmen-Tanguy Nef ikilisi altın madalyayı kazandı.

KAYAKLA ATLAMA: ALMANYA’YA

Erkekler normal tepe kayakla atlamada Alman Philipp Raimund zirveye çıktı; Polonyalı Kacper Tomasiak gümüş alırken bronz madalya Japon Ren Nikaido ve İsviçreli Gregor Deschwanden arasında paylaşıldı.

Serbest stil kayak slopestyle’da Mathilde Gremaud’nun altın; snowboard kadınlar big air’de ise Kokomo Murase’nin altın madalya kazandı.

GÜNÜN PROGRAMI

Alp disiplini

11.30 Takım Kombine Downhill

15.00 Takım Kombine Slalom

Biatlon

14.30 Erkekler 20 km

Kayaklı koşu (Sprint Klasik-Erkekler)

10.15 Sprint Klasik (eleme)

14.25 Sprint Klasik Final

Curling (Karışık çiftler-madalya maçları)

15.05 Bronz madalya maçı

19.05 Altın madalya maçı

Serbest stil kayak

12.15 Moguls Elemeleri

13.30 Freeski Slopestyle Final

15.15 Kadınlar Moguls Elemeleri

Kısa kulvar sürat pateni

11.30 Kadınlar 500 m seriler

12.08 Erkekler 1000 m seriler

13.56 Karışık takım bayrak final

Kayakla atlama (Karışık takım-normal tepe)

18.30 Deneme turu

19.45 1. tur

21.00 Final turu

Artistik patinaj

19.30 Erkekler kısa program

MADALYA TABLOSU