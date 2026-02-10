Milano-Cortina 2026’da heyecan devam ediyor: 3'üncü günde Hollanda öne çıktı
Milano-Cortina 2026 Kış Olimpiyatları’nda 9 Şubat geride kalırken Hollanda ilk altınını sürat pateninde aldı, İsviçre alp disiplininde çıkışını sürdürdü. Norveç liderliğini korurken bugün birçok branşta yeni madalya mücadeleleri sporseverleri bekliyor.
Milano-Cortina 2026 Kış Olimpiyatları’nda 9 Şubat yarış gününde sürat pateni, alp disiplini ve kayakla atlamada kritik finaller koşulurken madalya tablosunda dengeler bir kez daha değişti.
Günün en çok konuşulan anlarından biri, sürat pateninde Hollanda’nın oyunlardaki ilk altınını getiren performans oldu.
OLİMPİYAT REKORU KIRILDI
Kadınlar 1000 metrede Hollandalı Jutta Leerdam, olimpiyat rekoruyla altın madalyaya uzanırken takım arkadaşı Femke Kok gümüş, Japonya’dan Miho Takagi bronz madalyayı aldı.
Alp disiplininde (erkekler) yeni format takım kombine yarışında İsviçreli Franjo von Allmen-Tanguy Nef ikilisi altın madalyayı kazandı.
KAYAKLA ATLAMA: ALMANYA’YA
Erkekler normal tepe kayakla atlamada Alman Philipp Raimund zirveye çıktı; Polonyalı Kacper Tomasiak gümüş alırken bronz madalya Japon Ren Nikaido ve İsviçreli Gregor Deschwanden arasında paylaşıldı.
Serbest stil kayak slopestyle’da Mathilde Gremaud’nun altın; snowboard kadınlar big air’de ise Kokomo Murase’nin altın madalya kazandı.
GÜNÜN PROGRAMI
Alp disiplini
11.30 Takım Kombine Downhill
15.00 Takım Kombine Slalom
Biatlon
14.30 Erkekler 20 km
Kayaklı koşu (Sprint Klasik-Erkekler)
10.15 Sprint Klasik (eleme)
14.25 Sprint Klasik Final
Curling (Karışık çiftler-madalya maçları)
15.05 Bronz madalya maçı
19.05 Altın madalya maçı
Serbest stil kayak
12.15 Moguls Elemeleri
13.30 Freeski Slopestyle Final
15.15 Kadınlar Moguls Elemeleri
Kısa kulvar sürat pateni
11.30 Kadınlar 500 m seriler
12.08 Erkekler 1000 m seriler
13.56 Karışık takım bayrak final
Kayakla atlama (Karışık takım-normal tepe)
18.30 Deneme turu
19.45 1. tur
21.00 Final turu
Artistik patinaj
19.30 Erkekler kısa program
MADALYA TABLOSU
|Sıra
|Ülke
|🥇
|🥈
|🥉
|Toplam
|1
|🇳🇴Norveç
|3
|1
|2
|6
|2
|🇨🇭İsviçre
|3
|1
|1
|5
|3
|🇯🇵Japonya
|2
|2
|3
|7
|4
|🇩🇪Almanya
|2
|1
|1
|4
|5
|🇺🇸
ABD
|2
|0
|0
|2
|6
|🇦🇹Avusturya
|1
|3
|0
|4
|7
|🇮🇹
İtalya
|1
|2
|6
|9
|8
|🇨🇿
Çekya
|1
|1
|0
|2
|9
|🇫🇷Fransa
|1
|1
|0
|2
|10
|🇳🇱Hollanda
|1
|1
|0
|2
|11
|🇸🇪
İsveç
|1
|1
|0
|2