Milano-Cortina 2026’da milli sporcuların programı belli oldu

İtalya’nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları’nda Türkiye adına yarışacak sporcuların müsabaka programı netleşti. Milli takım, oyunlardaki ilk madalya mücadelesini 9 Şubat Pazartesi günü kayakla atlamada verecek.

İLK MÜCADELE KAYAKLA ATLAMADA

Kayakla atlama erkekler normal tepe yarışmasında Fatih Arda İpcioğlu ile Muhammed Ali Bedir, 9 Şubat Pazartesi günü Predazzo Kayakla Atlama Stadı’nda TSİ 21.00’de mücadele edecek.

Kayaklı koşuda Abdullah Yılmaz, erkekler sprint klasik yarışında 10 Şubat Salı günü TSİ 11.15’te, 10 kilometre serbestte ise 13 Şubat Cuma günü TSİ 14.00’te Tesero Kayaklı Koşu Stadı’nda piste çıkacak.

Aynı statta İrem Dursun, 12 Şubat Perşembe günü TSİ 14.00’te kadınlar 10 kilometre serbest yarışında mücadele verecek.

ALP DİSİPLİNİ VE BÜYÜK TEPE YARIŞLARI

Alp disiplini erkekler büyük slalomda Thomas Kaan Önol Lang, 14 Şubat Cumartesi günü TSİ 12.00’de Stelvio Kayak Merkezi’nde yarışacak.

Aynı gün Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammed Ali Bedir, kayakla atlama erkekler büyük tepe yarışmasında Predazzo’da TSİ 20.45’te atlayışlarını gerçekleştirecek.

16 ŞUBAT’TA ÜÇ DİSİPLİNDE YARIŞ

Oyunların 16 Şubat Pazartesi gününde milli sporcular üç farklı disiplinde madalya mücadelesine çıkacak. Alp disiplini erkekler slalomda Thomas Kaan Önol Lang, Stelvio Kayak Merkezi’nde TSİ 12.00’de piste adım atacak.

Aynı gün kısa kulvar sürat pateni erkekler 500 metre elemelerinde Denis Örs ve Furkan Akar, TSİ 13.15’te Milano Buz Pateni Arena’da yarışacak.

Kayakla atlama erkekler süper takım yarışmasında ise Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammed Ali Bedir, Predazzo Kayakla Atlama Stadı’nda TSİ 21.00’de mücadele edecek.

SON MÜCADELELER 18 ŞUBAT’TA

Milli sporcular, oyunlardaki son madalya müsabakalarını 18 Şubat Çarşamba günü gerçekleştirecek. Alp disiplini kadınlar slalomda Ada Hasırcı, Tofane Alp Disiplini Merkezi’nde TSİ 12.00’de yarışacak.

Kısa kulvar sürat pateni erkekler 500 metrede ise elemeleri geçmeleri halinde Denis Örs ve Furkan Akar, TSİ 22.15’te çeyrek final mücadelesine çıkacak.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatı, 22 Şubat Pazar günü Verona Olimpik Arena’da düzenlenecek kapanış töreniyle sona erecek.