Milano-Cortina 2026’da yarın 5 milli sporcu sahne alacak

İtalya’da devam eden 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları’nda Türkiye, 10. günde üç farklı branşta temsil edilecek. Beş milli sporcu, gün boyunca alp disiplini, kısa kulvar sürat pateni ve kayakla atlama müsabakalarında yarışacak.

Alp disiplini erkekler slalomda Thomas Kaan Önol Lang, Stelvio Kayak Merkezi’nde piste çıkacak. Olimpiyatlara ilk kez katılan Lang, daha önce büyük slalom yarışında 49. sırayı elde etmişti. Erkekler slalom mücadelesi, milli sporcu için oyunlardaki ikinci sınav olacak.

KISA KULVAR SÜRAT PATENİ

Kısa kulvar sürat pateninde ise Türkiye’yi Denis Örs ile Furkan Akar temsil edecek. Erkekler 500 metre elemelerinde yarışacak iki sporcu, Milano-Cortina 2026’daki ilk müsabakalarına çıkacak. Kariyerinde ikinci kez olimpiyat heyecanı yaşayan Furkan Akar ile ilk olimpiyat deneyimini yaşayan Denis Örs, eleme turlarında üst sıralara çıkmayı hedefliyor.

Günün son milli mücadelesi kayakla atlama branşında yaşanacak. Erkekler süper takım yarışmasında Fatih Arda İpcioğlu ile Muhammed Ali Bedir birlikte mücadele edecek. Predazzo Kayakla Atlama Stadı’nda yapılacak ilk tur atlayışlarıyla başlayacak yarışma, Türkiye açısından önemli bir sınav niteliği taşıyor.

37'NCİ SIRADA YER ALMIŞTI

Üçüncü kez olimpiyatlarda yer alan Fatih Arda İpcioğlu, Milano-Cortina 2026’da daha önce normal tepede 44’üncü, büyük tepede ise 37’nci sırayı elde etmişti. İlk kez olimpiyat atmosferini yaşayan Muhammed Ali Bedir ise normal ve büyük tepe yarışmalarını 48’inci sırada tamamlamıştı.

Milano-Cortina 2026’nın 10. gününde yarışacak milli sporcular, hem bireysel performanslarını geliştirmeyi hem de Türkiye’nin kış sporlarındaki görünürlüğünü artırmayı amaçlıyor.