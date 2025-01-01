Milano'da açık alanlarda sigara içme yasağı başladı

İtalya'nın Milano kentinde 1 Ocak 2025 itibarıyla açık alanlarda sigara içmek yasağı başladı.

Milano’da, bugün itibarıyla açık alanlarda sigara içmeyi yasaklayan uygulama yürürlüğe girdi.

Buna göre, açık alanlarda sigara içmek resmi olarak yasaklandı. Yasak, parklar, meydanlar, kafeler ve kaldırımlar gibi kamusal alanlarda geçerli olacak.

PARA CEZASI UYGULANACAK

Sigara içmek isteyenlerin diğer insanlardan en az 10 metre uzaklıkta bulunan belirli izole alanlarda içmelerine izin verilecek.

Yasağa uymayanlara 40 ila 240 avro arasında para cezası uygulanacak.