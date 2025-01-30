Milano derbisi Tivibu’da

Türk Telekom’un TV platformu Tivibu, futbolda ve basketbolda heyecanla takip edilen ligleri seyircilerle buluşturmaya devam ediyor. İtalya’nın dev derbisi; Milano Derbisi ve EuroLeague’de Türk temsilcilerinin 24. hafta maçları Tivibu’dan izlenebilecek.

Türk Telekom’un televizyon platformu Tivibu, sporun farklı branşlarını seyircilerle buluşturmayı sürdürüyor. İtalya Serie A’da iki dev derbi; ezeli rakipler Milan ile Inter’in “Milano Derbisi” ve başkent Roma ile Napoli’nin “Güneşin Derbisi” olarak adlandırılan mücadeleleri Tivibu’dan izlenebilecek. Ayrıca Türk temsilcileri Fenerbahçe Beko ve A. Efes’in EuroLeague’deki 24. hafta karşılaşmaları da Tivibu üzerinden S Sport’tan naklen yayınlanacak.



Serie A’da bir haftada iki derbi

Inter ve Napoli, liderlik yarışı için kritik maçlar olmasının yanı sıra derbi olması sebebiyle de farklı bir motivasyonla sahaya çıkıyor. Inter, San Siro’da Milan’a konuk olacağı maçta lider Napoli ile puan farkını kapatabilme imkanına sahip oluyor. Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu’nun sakatlık sonrası sahalara döneceği düşünülen maçta Milan, Inter’i 2 Şubat Pazar günü saat 20.00’da Tivibu’da ağırlıyor.

İki ateşli taraftara sahip olan İtalya’nın en köklü takımlarından Roma ve Napoli, Güneşin Derbisi olarak adlandırılan maçta karşı karşıya geliyor. Mourinho’nun ayrılığı sonrası bir türlü istikrarı yakalayamayan başkent takımı, Avrupa kotası için üst sıralara tırmanma peşinde. Güney İtalya’nın en iyisi olarak görülen ve ligi Conte önderliğinde lider götüren Napoli ise en yakın takipçisi Inter’in zorlanmasını beklediği haftada kayıpsız devam ederek liderlik koltuğunda yer edinmek istiyor. Roma’da oynanacak mücadelede ilk düdük 2 Şubat Pazar günü 22.45’te çalacak.



EuroLeague’de Fenerbahçe rüzgarı

Çift maç haftasını kayıpsız geçiren Fenerbahçe Beko, lider Olympiakos’u yenmesiyle lider ile arasındaki maç farkını maç eksiğiyle bire indirdi. Saras Jasikevicius ile beş maçlık galibiyet seri yakalayan Fenerbahçe Beko, ligin alt sıra takımlarında Virtus Bologna ile karşılaşıyor. 31 Ocak Cuma günü oynanacak mücadele 18.30’da başlayacak. A. Efes ise üst üste aldığı mağlubiyetlerin ardından EA7 Milan karşısında 44 sayı farkla aldığı galibiyet ile moral buldu. Lider Olympiakos’a konuk olacak olan Efes’in EuroLeague 24. hafta mücadelesi 31 Ocak Cuma günü 21.15’te başlayacak. Maçlar Tivibu üzerinden S Sport’tan naklen yayınlanacak.