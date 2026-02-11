Milano Kış Olimpiyatları madalya sıralaması (11 Şubat 2026 Güncel)

25. Kış Olimpiyat Oyunları, açılış töreniyle birlikte resmen başladı. 6 – 22 Şubat 2026 tarihleri arasında İtalya’nın Milano ve Cortina kentlerinde düzenlenen organizasyonda ülkeler madalya mücadelesi veriyor. Sporseverler ise en çok Milano Kış Olimpiyatları madalya sıralaması, hangi ülke kaç madalya kazandı ve olimpiyat madalya tablosu gibi konuları araştırıyor.

11 Şubat 2026 itibarıyla açıklanan sonuçlara göre madalya tablosunda zirvede Norveç yer alıyor. Avrupa ve dünya genelinden birçok ülke, kış sporlarının en büyük organizasyonunda kürsüye çıkmayı başardı.

MİLANO CORTİNA 2026 KIŞ OLİMPİYATLARI MADALYA SIRALAMASI

Sıra Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam 1 Norveç 7 2 4 13 2 İsviçre 4 1 2 7 3 Almanya 3 2 1 6 3 İsveç 3 2 1 6 5 ABD 2 4 2 8 6 Avusturya 2 4 0 6 7 İtalya 2 2 7 11 8 Japonya 2 2 4 8 9 Fransa 1 2 0 3 10 Çekya 1 1 0 2 10 Hollanda 1 1 0 2 10 Slovenya 1 1 0 2 13 Kanada 0 1 2 3 14 Çin 0 1 1 2 14 Güney Kore 0 1 1 2 14 Yeni Zelanda 0 1 1 2 17 Letonya 0 1 0 1 17 Polonya 0 1 0 1 19 Belçika 0 0 1 1 19 Bulgaristan 0 0 1 1 19 Finlandiya 0 0 1 1

KIŞ OLİMPİYATLARI MADALYA TABLOSUNDA SON DURUM

11 Şubat 2026 itibarıyla Milano Kış Olimpiyatları madalya tablosu incelendiğinde Norveç’in açık ara lider olduğu görülüyor. İsviçre ikinci sırada yer alırken, Almanya ve İsveç üçüncülüğü paylaşıyor.

Ev sahibi İtalya ise toplam madalya sayısında üst sıralarda yer alarak organizasyonda güçlü bir performans sergiliyor.

MİLANO CORTİNA 2026 KIŞ OLİMPİYATLARI

İtalya’nın Milano ve Cortina şehirlerinde düzenlenen organizasyon, dünyanın en önemli kış sporları etkinliklerinden biri olarak kabul ediliyor. Farklı disiplinlerde mücadele eden sporcular, ülkeleri adına madalya kazanmak için yarışıyor.

Milano Kış Olimpiyatları ne zaman?

25. Kış Olimpiyat Oyunları 6 – 22 Şubat 2026 tarihleri arasında düzenleniyor.

Madalya sıralamasında hangi ülke lider?

11 Şubat 2026 itibarıyla Norveç madalya sıralamasında birinci sırada bulunuyor.

Kış Olimpiyatları nerede yapılıyor?

Organizasyon İtalya’nın Milano ve Cortina kentlerinde gerçekleştiriliyor.

En çok madalya kazanan ülke hangisi?

Toplam madalya sayısında Norveç zirvede yer alıyor.

Milano Cortina 2026 Kış Olimpiyat Oyunları tüm heyecanıyla devam ederken, madalya sıralaması spor dünyasının en çok takip edilen başlıklarından biri olmayı sürdürüyor. Organizasyon ilerledikçe madalya tablosunda değişiklikler yaşanması bekleniyor.