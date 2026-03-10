Milano - VakıfBank maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?

CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final heyecanı başlıyor. Avrupa voleybolunun en prestijli organizasyonlarından biri olan turnuvada VakıfBank, çeyrek final ilk maçında İtalya temsilcisi Numia Vero Volley Milano ile karşı karşıya gelecek. Voleybolseverler ise kritik mücadele öncesinde “Milano - VakıfBank maçı hangi gün?”, “Milano - VakıfBank maçı saat kaçta?” ve “Milano - VakıfBank maçı hangi kanalda?” sorularına yanıt arıyor.

Avrupa’da büyük başarıları bulunan sarı-siyahlı ekip, deplasmanda oynayacağı bu zorlu karşılaşmadan avantajlı bir skorla ayrılarak İstanbul’daki rövanş maçı öncesinde önemli bir adım atmayı hedefliyor.

MİLANO - VAKIFBANK MAÇI NE ZAMAN?

Milano - VakıfBank maçı 10 Mart tarihinde oynanacak. CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2025/26 sezonu çeyrek final ilk karşılaşması TSİ 22.00’de başlayacak.

Mücadele İtalya’da bulunan Allianz Cloud Arena’da oynanacak.

MİLANO - VAKIFBANK MAÇI HANGİ KANALDA?

Voleybolseverlerin merak ettiği karşılaşma yayın bilgisi de netleşti. Milano - VakıfBank maçı TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşması, Türkiye’de geniş bir voleybol izleyici kitlesi tarafından takip edilecek.

KARŞILAŞMANIN HAKEMLERİ

Milano - VakıfBank maçında uluslararası hakemler görev yapacak. Karşılaşmayı Dejan Rogic (Sırbistan) ve Yves Kalin (İsviçre) yönetecek.

RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Çeyrek final eşleşmesinin ikinci ayağı 19 Mart Perşembe günü oynanacak. Rövanş karşılaşmasına VakıfBank İstanbul’da ev sahipliği yapacak.

İlk maçın ardından alınacak skor, İstanbul’daki ikinci karşılaşma öncesinde büyük önem taşıyacak.

VAKIFBANK 7. ŞAMPİYONLUĞUN PEŞİNDE

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi tarihinin en başarılı takımlarından biri olan VakıfBank, organizasyonda bugüne kadar 6 kez şampiyonluk elde etti.

Sarı-siyahlı ekip, bu sezon Avrupa voleybolunun en büyük kupasını bir kez daha kazanarak 7. Şampiyonlar Ligi zaferine ulaşmayı hedefliyor.

CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmesi, Avrupa voleybolunun en güçlü takımlarını karşı karşıya getiriyor. VakıfBank’ın bu turu geçmesi halinde Dörtlü Final yolunda önemli bir avantaj elde etmesi bekleniyor.

Bu nedenle Milano - VakıfBank karşılaşması, Türk voleybolu açısından büyük bir önem taşıyor.

Milano - VakıfBank maçı hangi gün?

Milano - VakıfBank maçı 10 Mart tarihinde oynanacak.

Milano - VakıfBank maçı saat kaçta?

Karşılaşma Türkiye saati ile 22.00’de başlayacak.

Milano - VakıfBank maçı hangi kanalda?

Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Milano - VakıfBank rövanş maçı ne zaman?

Çeyrek final rövanş karşılaşması 19 Mart Perşembe günü İstanbul’da oynanacak.

VakıfBank Şampiyonlar Ligi’nde kaç kez şampiyon oldu?

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi’nde toplam 6 kez şampiyonluk elde etti.

Milano - VakıfBank maçı, CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde büyük bir heyecana sahne olacak. Sarı-siyahlı ekip, İtalya deplasmanında avantajlı bir skor elde ederek İstanbul’daki rövanş maçı öncesinde güçlü bir adım atmayı hedefliyor. TRT Spor’dan canlı ve şifresiz yayınlanacak mücadele, Avrupa voleybolunun en önemli karşılaşmalarından biri olarak öne çıkıyor.